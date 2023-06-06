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«Ювентус» подтвердил, что уведомил «Барсу» и «Реал» о выходе из Суперлиги

вчера, 22:29

В «Ювентусе» подтвердили, что уведомили «Барселону» и «Реал» о выходе из Суперлиги.

Со ссылкой на слухи, появившиеся сегодня в прессе, «Ювентус» объясняет, что организация передала сообщение двум клубам — «Барселоне» и «Реалу», которые, как и «Ювентус», не вышли ранее из проекта Суперлиги, чтобы инициировать период обсуждения между тремя клубами потенциальный выход клуба из проекта Суперлиги.

Организация сообщает, что многие версии, опубликованные в СМИ касательно содержания сообщения (включая любые ссылки на предполагаемые угрозы потенциальных санкций от УЕФА) не соответствуют действительности.

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Все комментарии
LOpp
LOpp
сегодня в 12:02
и кто же вместо Юве будет играть в этой Суперлиги?
t2w49wdcqx6s
t2w49wdcqx6s
сегодня в 11:13
А почему реал и барсу не трогали? Всех собак спустили только на Юве. Понятно что им это надоело.
INGUSH
INGUSH
сегодня в 10:11
Надоели походы в прокуратуру? ))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 09:39, ред.
Дураки. Стоило ли тогда терпеть такой гнёт до э т о г о ?!
В Юве забыли, что за одного битого двух небитых дают.
Теперь они как го...но в проруби - ни вашим, ни нашим.
альсато
альсато
сегодня в 08:52
КИНУЛИ макоронники-maricones))))))
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 08:27
Теперь старушенции можно ходить и с высоко поднятой головой - недалек тот час когда ее признают девственно чистой по обвиняемым вопросам...)
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 07:53
Какя им супер лига,им бы,в сериюВ не скатиться,с таким стилем игры,и боссами!!
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 07:41
Наконец-то до них дошло, что Суперлига – это путь в никуда.
stromshik
stromshik ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 07:20
Теперь можно очки возвращать
adekvat
adekvat
сегодня в 05:18
Все закончилось не успев начаться.
протон
протон
вчера в 23:53
Блестящая работа Джона Элканна по сливу братика и его команды из клуба - сначала заставил всех уволиться, хотя 99% ни в чем невиноваты были, потом поставил своих людей, который согласились на штраф в 10 очков, лишь бы только в пояснении были имена Аньелли и его друзей, теперь вот выкинул его из Эксора, выводит юве из Суперлиги, и полностью захватил команду в свое владение. Почему так? Потому что у них в семье гигантский раздор - мать судится со своими детьми за наследство, сериал наследники отдыхает:
Во вторник суд Турина удовлетворил ходатайство семьи Элканн о приостановлении дела о наследовании, в котором Stellantis NV и председатель Ferrari NV Джон Элканн столкнулись с его матерью Маргаритой Аньелли, и пригрозил поставить под сомнение контроль клана миллиардеров над их бизнес-империей.
Elliada
Elliada
вчера в 23:18
Всё-таки УЕФА сломал Юве. Штрафы и отобранные очки сделали свое дело.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:40
Ну вот все потихоньку и устаканится.
Гость
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