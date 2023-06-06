«Ювентус» подтвердил, что уведомил «Барсу» и «Реал» о выходе из Суперлиги

В «Ювентусе» подтвердили, что уведомили «Барселону» и «Реал» о выходе из Суперлиги.
Со ссылкой на слухи, появившиеся сегодня в прессе, «Ювентус» объясняет, что организация передала сообщение двум клубам — «Барселоне» и «Реалу», которые, как и «Ювентус», не вышли ранее из проекта Суперлиги, чтобы инициировать период обсуждения между тремя клубами потенциальный выход клуба из проекта Суперлиги.
Организация сообщает, что многие версии, опубликованные в СМИ касательно содержания сообщения (включая любые ссылки на предполагаемые угрозы потенциальных санкций от УЕФА) не соответствуют действительности.
В Юве забыли, что за одного битого двух небитых дают.
Теперь они как го...но в проруби - ни вашим, ни нашим.
В Юве забыли, что за одного битого двух небитых дают.
Теперь они как го...но в проруби - ни вашим, ни нашим.
Во вторник суд Турина удовлетворил ходатайство семьи Элканн о приостановлении дела о наследовании, в котором Stellantis NV и председатель Ferrari NV Джон Элканн столкнулись с его матерью Маргаритой Аньелли, и пригрозил поставить под сомнение контроль клана миллиардеров над их бизнес-империей.
Во вторник суд Турина удовлетворил ходатайство семьи Элканн о приостановлении дела о наследовании, в котором Stellantis NV и председатель Ferrari NV Джон Элканн столкнулись с его матерью Маргаритой Аньелли, и пригрозил поставить под сомнение контроль клана миллиардеров над их бизнес-империей.