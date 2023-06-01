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Игроки «Ромы» плакали из-за речи Моуриньо после поражения в финале ЛЕ

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DEIVID_312
DEIVID_312 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 09:06
Так можно всё-таки ответ, кто же должен играть в финале ЛЕ вместо той же Севильи??? Которая на Писхуане без шансов вынесла третью команду АПЛ. Причём англы не сливали турнир от слова совсем.
Или ответа на этот вопрос нет???
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:52
Красивый заголовок и содержание пяти строк под стать ему, но... футболисты "Ромы" стали плакать сразу после финального свистка, когда кто-то сидел на поле, а кто-то, когда его обнимали и утешали игроки команды. То есть, до речи Моуриньо.
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 18:26
Такой безграмотной сетки, даже не припомню...
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 18:20
Соглашусь, пожалуй. Ну посмотрим.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:08, ред.
А я думаю Пеп сделал вывод из прошлых обломов...и точно знает как удивить итальянцев....
Понятно что не так уж часто Интер получает такую сетку и играет финале ЛЧ и наверняка костьми лягут...но...там по-моему машина за которой не угнаться...

За 18 последних игр в ЛЧ Хосеп проиграл лишь однажды...Реалу...у которого до 90-й минуты вёл 1:0....
Capral
Capral ответ DEIVID_312 (раскрыть)
вчера в 17:31, ред.
Я никогда не говорил, что другие ничего не знают про Баварию. Другое дело, что мне, живущему в Германии- легче получать информацию о Бавари,и есть доступ к источникам. Про Серию А, я много не писал. Писал, только, что Хвича- простак и как только его раскусят, он испарится. Он, точно не Марадона, и НИКОГДА им не будет. Распиаренный игрочишка. Ну точно так и вышло. Милан, возможно, ты знаешь лучше меня, я не спорю, я помню настоящий Милан. Но мне хватило и тех игр команды, котрые я видел, чтобы сделать определенные выводы...
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 17:26
А Вы знаете, что-то мне подсказывает, что МС будет непросто в финале. Предчувствие такое, что итальянцы упрутся и дотянут до серии пенальти. Во всяком случае, такой легкой прогулки как с Реалом не будет.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:23
Итальянцы без еврокубков......не пришло их время...
DEIVID_312
DEIVID_312 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:02
    Capral
    Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 16:45
    Толя, Дружище, я не в обиде на молодого человека, просто пытаюсь объяснить, что можно спокойно и без агрессии общаться. В его возрасте- я был такой же. Все мы, прошли через это...
    Толя, Дорогой, как всегдa- Спасибо за поддержку!!!
    DEIVID_312
    DEIVID_312 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 16:42
    А Бавария не случайная команда 1/4 этого сезона??? Абсолютно так. Только об этом не слова.
    Можешь сколько угодно давать ссылки, вот именно, что своего мнения у тебя о чьей-то игре нет, только ссылки на какие-то источники.
    И говоришь, что не помнишь финала 2 середняков, хотя в прошлом сезоне игра Айнтрахт и Рейнджерс. Да Рейнджерс гранд чемпионата Шотландии, только этот чемпионат в 10 раз хуже Серии а или Примеры.

    и кто должен по твоему был играть в финале ЛЕ??? МЮ??? Так их Севилья без шансов выкинула. Байер??? Так это вообще середняк, который ничего не смог протиВ Ромы.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 16:17
      Capral
      Capral ответ DEIVID_312 (раскрыть)
      вчера в 16:06, ред.
      Я ничего не знаю про Бундес? Я всегда даю ссылки на ту или иную информацию, всегда читаю, непосредственно самую свежую информацию про немецкий футбол исключительно из немецких источников. Другое дело, что я не очень люблю немецкий футбол. Про Айнтрахт ты прав, и я писал об этом еще до игр с Наполи. Бавария? Конечно, сейчас там бардак, пришло новое руководство, выгнало знаменитых людей и неизвестно чем всё кончится... Я общаюсь с болелами разных немецких клубов- имею инфу, поэтому знаю что говорю.
      Милан? Да, случайная команда 1/2 ЛЧ. Почему случайная- потому что я видел настоящий Милан Анчелотти.
      Твоя агрессия ко мне не совсем понятна. Судя по всему- ты молодой человек, темпераментный, но поверь мне, я не питаю к тебе ничего плохого.

      И последнее- про навесы Севильи. Еще не так давно, практически все немецкие и британские команды играли таким стилем. Мне тоже не нравится такой футбол, но, если он приносит результат- значит он того стоит.
      DEIVID_312
      DEIVID_312 ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 15:04
      Севилья по результату в Примере середняк, но это клуб с составом, который должен бороться за попадание в ЛЧ. Да ещё к тому же, теперь это семикратный победитель ЛЕ. Рома также по составу должна бороться за попадание в ЛЧ по итогам серии А.
      А вот всякие Айнтрахты это середняки Бундеслиги. И также римский клуб спокойно, без шансов, отцепил от финала второсортный Байер.
      DEIVID_312
      DEIVID_312 ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 14:49
        DEIVID_312
        DEIVID_312 ответ Capral (раскрыть)
        вчера в 14:46
          ПЕТЛЯ
          ПЕТЛЯ ответ shlomo2 (раскрыть)
          вчера в 12:10, ред.
          Объявил что скоро уйдёт, и каждому бездарю, в качестве напутствия, советовал найти другую работу.
          FenixSL
          FenixSL ответ Capral (раскрыть)
          вчера в 11:32
          на то он и второй кубок
          все логично
          A.S.A
          A.S.A
          вчера в 10:21
          Жозе довел своих футолистов до слёз))
          rqnaux4f6pp5
          rqnaux4f6pp5
          вчера в 10:09
          Звучало это, видимо, примерно так
          ОПС
          ОПС
          вчера в 09:45
          Это получается, что Севилья в раздевалке обливалась шампанским, а Рома в центре поля тоже обливалась, только слезами.
          shlomo2
          shlomo2
          вчера в 09:40
          Умеет Маур говорить речи... интересно было бы узнать что сказал...
          Capral
          Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
          вчера в 09:36
          Такой финал даже не вспомню, когда бы играли два середняка своих чемпионатов. И это называется второй по значимости европейский кубок???
          Определенно- ЛЕ надо менять, как когдато КК.
          Иначе- это просто позорище...
          🤔🤔🤔🙄🙄🙄🙄🤨🤨🤨
          m5cc3tfb39zw
          m5cc3tfb39zw
          вчера в 09:35
          Маур стал сентиментальным неудачником
          DraKoshka
          DraKoshka ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
          вчера в 09:32
          Он и играл в топ-клубе (пока не стал постоянно травмироваться).
          Zhgoon
          Zhgoon
          вчера в 09:23
          В «Академии Амбрелла» Дибала был более смышленым и даже самым стойким из команды. Он там под номером 5 играл.
          25процентный клоун
          25процентный клоун ответ Rupertt (раскрыть)
          вчера в 09:21
          Задачи не выполнила команда, а Моур то свой хлеб сполна отработал
          Так Себе Аналитик
          Так Себе Аналитик
          вчера в 09:15
          Дибала в принципе плакса) Был бы у него характер с его талантом, играл бы в топ-клубе давно (по современным понятиям).
          adekvat
          adekvat
          вчера в 09:14
          Что, что, а язык у него всегда подвешен был.
          Rupertt
          Rupertt
          вчера в 09:03
          Дибала всегда плачет, Жозе наверняка говорил, что мне тут делать нечего, я вас покидаю, иду в ПСЖ, попытаюсь с ними что-то выиграть, с вами ничего у меня не вышло, кубок Италии мимо нас, зона ЛЧ тоже мимо прошла, финал ЛЕ проиграли. Я думаю в это сезоне, все задачи которые были поставлены Моуриньо перед началом работы в Роме, он не выполнил.
          Гость
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