Игроки «Ромы» плакали из-за речи Моуриньо после поражения в финале ЛЕ

«Рома» проиграла «Севилье» в финале Лиги Европы.
После окончания встречи главный тренер римского клуба Жозе Моуриньо собрал своих футболистов в центре поля и произнёс речь.
Некоторые игроки, среди которых был Пауло Дибала, плакали.
«Рома» проиграла «Севилье» в финале Лиги Европы.
После окончания встречи главный тренер римского клуба Жозе Моуриньо собрал своих футболистов в центре поля и произнёс речь.
Некоторые игроки, среди которых был Пауло Дибала, плакали.
Или ответа на этот вопрос нет???
Или ответа на этот вопрос нет???
Понятно что не так уж часто Интер получает такую сетку и играет финале ЛЧ и наверняка костьми лягут...но...там по-моему машина за которой не угнаться...
За 18 последних игр в ЛЧ Хосеп проиграл лишь однажды...Реалу...у которого до 90-й минуты вёл 1:0....
Понятно что не так уж часто Интер получает такую сетку и играет финале ЛЧ и наверняка костьми лягут...но...там по-моему машина за которой не угнаться...
За 18 последних игр в ЛЧ Хосеп проиграл лишь однажды...Реалу...у которого до 90-й минуты вёл 1:0....
Я могу сказать, что тебе не стоит писать про Серию А. Ведь ничего не знаешь про этот чемпионат, про игроков, на каких позициях выступают.
Не стоит уподобляться Черданцеву, который мнит себя экспертом по Серии А, но не знает на каких позициях играют игроки.
Я могу сказать, что тебе не стоит писать про Серию А. Ведь ничего не знаешь про этот чемпионат, про игроков, на каких позициях выступают.
Не стоит уподобляться Черданцеву, который мнит себя экспертом по Серии А, но не знает на каких позициях играют игроки.
Толя, Дорогой, как всегдa- Спасибо за поддержку!!!
Толя, Дорогой, как всегдa- Спасибо за поддержку!!!
Можешь сколько угодно давать ссылки, вот именно, что своего мнения у тебя о чьей-то игре нет, только ссылки на какие-то источники.
И говоришь, что не помнишь финала 2 середняков, хотя в прошлом сезоне игра Айнтрахт и Рейнджерс. Да Рейнджерс гранд чемпионата Шотландии, только этот чемпионат в 10 раз хуже Серии а или Примеры.
и кто должен по твоему был играть в финале ЛЕ??? МЮ??? Так их Севилья без шансов выкинула. Байер??? Так это вообще середняк, который ничего не смог протиВ Ромы.
Можешь сколько угодно давать ссылки, вот именно, что своего мнения у тебя о чьей-то игре нет, только ссылки на какие-то источники.
И говоришь, что не помнишь финала 2 середняков, хотя в прошлом сезоне игра Айнтрахт и Рейнджерс. Да Рейнджерс гранд чемпионата Шотландии, только этот чемпионат в 10 раз хуже Серии а или Примеры.
и кто должен по твоему был играть в финале ЛЕ??? МЮ??? Так их Севилья без шансов выкинула. Байер??? Так это вообще середняк, который ничего не смог протиВ Ромы.
Милан? Да, случайная команда 1/2 ЛЧ. Почему случайная- потому что я видел настоящий Милан Анчелотти.
Твоя агрессия ко мне не совсем понятна. Судя по всему- ты молодой человек, темпераментный, но поверь мне, я не питаю к тебе ничего плохого.
И последнее- про навесы Севильи. Еще не так давно, практически все немецкие и британские команды играли таким стилем. Мне тоже не нравится такой футбол, но, если он приносит результат- значит он того стоит.
Милан? Да, случайная команда 1/2 ЛЧ. Почему случайная- потому что я видел настоящий Милан Анчелотти.
Твоя агрессия ко мне не совсем понятна. Судя по всему- ты молодой человек, темпераментный, но поверь мне, я не питаю к тебе ничего плохого.
И последнее- про навесы Севильи. Еще не так давно, практически все немецкие и британские команды играли таким стилем. Мне тоже не нравится такой футбол, но, если он приносит результат- значит он того стоит.
А вот всякие Айнтрахты это середняки Бундеслиги. И также римский клуб спокойно, без шансов, отцепил от финала второсортный Байер.
А вот всякие Айнтрахты это середняки Бундеслиги. И также римский клуб спокойно, без шансов, отцепил от финала второсортный Байер.
И про Баварию с Бундеслигой ничего не знаешь, а людям рот тут пытаешься закрыть. Весь твой аргумент, типа, что ты живёшь в Германии и знаешь, что там происходит, а по факту ничего.
И про Баварию с Бундеслигой ничего не знаешь, а людям рот тут пытаешься закрыть. Весь твой аргумент, типа, что ты живёшь в Германии и знаешь, что там происходит, а по факту ничего.
Финалов он не помнит. А ну да, здесь же не играло всякое дно из Бундеслиги, как в прошлом году типа Айнтрахта. Вот кстати середняк, который на голову слабее Севильи и Ромы. Что же ты про прошлый финал молчал??? Айнтрахт - Рейнджерс, это вообще, что за финал???
То пишешь, что такой команды как Милан не должно быть в 1/2 финала ЛЧ, а что же про убогую, мёртвую Юаварию не написал, которой показали, что ей не место даже в 1/4 финала ЛЧ???
Финалов он не помнит. А ну да, здесь же не играло всякое дно из Бундеслиги, как в прошлом году типа Айнтрахта. Вот кстати середняк, который на голову слабее Севильи и Ромы. Что же ты про прошлый финал молчал??? Айнтрахт - Рейнджерс, это вообще, что за финал???
То пишешь, что такой команды как Милан не должно быть в 1/2 финала ЛЧ, а что же про убогую, мёртвую Юаварию не написал, которой показали, что ей не место даже в 1/4 финала ЛЧ???
все логично
все логично
https://youtu.be/vQEDKXIqTds
Определенно- ЛЕ надо менять, как когдато КК.
Иначе- это просто позорище...
🤔🤔🤔🙄🙄🙄🙄🤨🤨🤨
Определенно- ЛЕ надо менять, как когдато КК.
Иначе- это просто позорище...
🤔🤔🤔🙄🙄🙄🙄🤨🤨🤨