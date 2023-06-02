Пике вернул в футбол Роналдиньо и сделал «спартаковца» чемпионом. Всё это в «Лиге Королей»

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вчера, 10:51

Жерар круто развернулся.

Проект Пике стал мегапопулярным

Чемпион Испании отказался прийти на награждение «Барселоны». Зато плотно занимается бизнесом. Одна из причин резкого расставания с большим футболом. Лапорте не нравилось, что защитник первой команды «Барселоны» столько летает по делам, устает и тратит время не на отдых и тренировку. А Пике не нравилось, что Жоан вечно просил прощать долги по зарплате.

Пике простил «Барселоне» задолженность, минимум 50 млн евро. Шутит, что может рассчитывать лишь на деньги из «Монополии». Понятно, зачем Жерар так поступает. В будущем хочет стать президентом каталонского клуба. Между футболом и бизнесом выбрал второе, а между Шакирой и студенткой Кларой выбрал испанку. Скандальным разводом история не завершилась.

Певица записала дисс на Пике, а недавно появились дикие слухи, что новая подруга Жерара закрутила роман с Гвардиолой, когда тот гостил в Каталонии. Это чушь, но такое ощущение, что Жерар радуется любому появлению своей фамилии в новостях. Испанцы любят драму и скандалы. Понятно даже по специфической актерской игре в известном сериале «Карточный домик».

«Лига Королей» это скандальный «цирк», как окрестил ее Тебас. Вот только, как в случае с российской Медиалигой, есть нюанс. Детище Пике, во-первых, становится всё популярнее. Прямые эфиры собирают больше зрителей, чем матчи Примеры. Во-вторых, дарит повод поговорить о знаменитостях. В-третьих, на поле не только бывшие игроки, но и местные испанские звезды.

Скандальности добавляют новые правила, выдуманные Пике и его коллегами. Также помогает более жесткая, чем в случае с российским собратом, критика проекта. Жерар умудрился задеть за живое, у него теперь не только больше поклонников, но и влиятельных врагов.

В деле Касильяс, Агуэро и Роналдиньо

Дино пропил и потратил на двух гражданских жен и других подружек миллионы евро. Отдельные его проекты оказались незаконными, вредят экологии, получил штрафы. Роналдиньо не сильно умный парень. Недавно угодил в тюрьму, ведь прилетел в чужую страну без документов. Зубастику нужны деньги. Пике немного подкинул, но в новом сезоне может платить больше.

«Лигу Королей» теперь показывает в Испании кабельный канал. Поскольку отдельными командами руководят звезды футбола – Касильяс и Агуэро, а второй еще и популярный стример, то фанаты «Реала» и «Атлетико» тоже смотрят шоу, не только каталонцы. Благодаря тому, что у руля Пике, звезды футбола охотно соглашаются играть в одних командах с любителями, качество игры выше, чем в Медиалиге.

Первый сезон турнира Пике завершился финалом четырех на «Камп Ноу» в присутствии 92 522 зрителей в конце марта. Играют на уменьшенном поле 7 на 7 два тайма по двадцать минут. Если ничья, то бьют пенальти. Правила Пике будет дорабатывать, ведь Касильяса и Агуэро бесят странные фишки из мира телевизионных шоу, вроде бросания куба, который позволяет доиграть в усеченных составах.

В новом сезоне два пенальти вместо одного за фол последней надежды. Тоже часть представления, как и ворчание Агуэро. Бывшие игроки побаивались, что «Лига Королей» будет аналогом реалити-шоу и проектом в формате «Тик-Тока». А оказалось, что там есть место Роналдиньо, Тамудо и Капдевиле. Также во время паузы в МЛС заезжал в гости Чичарито. Явный намек на экспансию в Северную Америку.

А еще был форвард в маске. Народ гадал, кто это? Предлагали Иско и Рикельме. Скорее всего, Энигма это бывший нападающий «Кадиса» Нано Меса. Но фишки из ТВ-шоу не мешают футболу. Пике легко заманивает бывших футболистов, повышая качество игры. Участники не гримасничают, как в российской Медиалиге. Пике постоянно говорит о поисках баланса между шоу и качеством футбола в «Лиге Королей».

Не только Роналдиньо, но также Пирло и Сиссе уговорили принять в этом турнире участие. Также своя команда «Лиги Королей» будет у Неймара, что хороший знакомый Пике анонсировал. Бразильские блогеры могут хорошо работать с мячом, половина из футбольных академий.

Пике планирует продавать франшизы

В 52 года Рэй Крок продавал бумажные стаканчики и миксеры, которые возил по всей Америке в багажнике старого автомобиля. У него не шли дела. А дальше увидел «МакДональдс». Решил открывать рестораны в разных уголках США , делая еду дешевой. Братьям-основателям не нравилось, что падало качество бургеров, но Крок делал деньги и заработал полмиллиарда.

Пике понимает, что у него не чисто футбольная аудитория. Надо искать рынки, где популярны мыльные оперы. Пике создаст «Лиги Королей» в Бразилии, Аргентине, Мексике, Италии, Колумбии и Чили. Во-первых, там любят футбол. Во-вторых, легко найти парней, вроде Роналдиньо и Сиссе, которые быстро потратили миллионы, заработанные игрой, и хотят напомнить о себе.

Найдет лидеров проектов. Неймар может возглавить «Лигу Королей» в Бразилии. Будут критики, Пике уже досталось, что занял «Камп Ноу», заставив женскую команду «Барселоны» играть на другом стадионе. Не все понимают дикие правила. Но Агуэро может без труда заманить кума Месси на матч аргентинской версии, и такое шоу вызовет большой интерес.

До конца 2024 года планируют провести суперфинал между победителями лиг разных стран. Не забывают также о женском и детском турнирах. Пике серьезно взялся за дело. По качеству продакшена это очень сильный продукт. И лишь одну составляющую, в отличие от Медиалиги в России, Жерар не продумал. Как теснее связать его проект с большим футболом в будущем?

Команды Медиалиги играют в Кубке России, хотят в большой футбол. А какая мотивация у испанцев? Пирло, Роналдиньо и Сиссе развлекаются. Блогеры доказывают, что способны достойно встречать атаки чемпионов мира и бывшего форварда «Кубани». Но получится ли сохранить интерес в седьмом и восьмом сезонах? Вот это самый интересный нюанс в шоу такого типа.

Первые сезоны программ со знаменитостями смотрят. Всегда добавляют новых звезд. А дальше рейтинги падают. Но Пике подчеркивает, что будут новшества. И есть интрига. Первый сезон выиграл середняк чемпионата «Эль Баррио» со Нико Парехой. Пике чудотворец, в его турнире «спартаковец» — чемпион.