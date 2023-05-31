Футболисты «Севильи» поддержали госпитализированного Серхио Рико

Игроки «Севильи» во время разминки перед финальным матчем Лиги Европы с «Ромой» поддержали бывшего вратаря андалусийской команды Серхио Рико.
Напомним, голкипер, выступающий в настоящее время за ПСЖ, был госпитализирован с травмой головы после того, как его ударила лошадь. Это произошло в испанском городе Эль Росио, когда игрок направлялся к храму.
Футболисты «нервионцев» надели специальные футболки со словами поддержки в адрес Серхио.
А Серхио скорейшего выздоровления !
А Серхио скорейшего выздоровления !