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Футболисты «Севильи» поддержали госпитализированного Серхио Рико

вчера, 22:46
СевильяЛоготип футбольный клуб Севилья1 : 1Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаЗакончился после серии пенальти

Игроки «Севильи» во время разминки перед финальным матчем Лиги Европы с «Ромой» поддержали бывшего вратаря андалусийской команды Серхио Рико.

Напомним, голкипер, выступающий в настоящее время за ПСЖ, был госпитализирован с травмой головы после того, как его ударила лошадь. Это произошло в испанском городе Эль Росио, когда игрок направлялся к храму.

Футболисты «нервионцев» надели специальные футболки со словами поддержки в адрес Серхио.

Футболисты «Севильи» поддержали госпитализированного Серхио Рико

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Все комментарии
Espana-Deutschland
Espana-Deutschland
сегодня в 06:54
Молодцы! Здоровья Серхио!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:06
А вот это по мужски . Молодцы парни, респект вам !
А Серхио скорейшего выздоровления !
Гость
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