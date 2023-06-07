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Месси отклонил предложение из Саудовской Аравии на 1 млрд долларов

вчера, 16:12

Нападающий Лионель Месси не хочет переходить в Саудовскую Аравию.

Лео отклонил предложение саудовского клуба с зарплатой в размере 1 млрд долларов. Месси и его супруга не хотят переезжать в Саудовскую Аравию вместе со своими детьми.

Лидером в борьбе за подписание Лео является «Интер Майами».

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Все комментарии
Incredulous
Incredulous ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 07:30
Ты так красиво написал о семье, прям не Месси, а Доминик Торетто.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 04:52
А представляешь, что твориться в доме Роналду?
Там от таких новостей все утешают принцессу, а она в истерике бьётся от того, что она дешёвкой оказалась в отличии от настоящих футболистов.
Да и по поводу нравов в Саудовской Аравии давние стереотипы.
Вот взять дырявого гея-нарцисса, он вообще запрещён в СА, а он за Аль Насср играет и скандалится.
karnager
karnager ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 20:22
Фатима, какая у тебя фатима (с)
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 19:44
Представляю какая паника в семье у аргентинца дома 😂. 26 теребит его «соглашайся сын! и в глазах доллары 💵», а с другой стороны жена, «Лео, не стоит, как там жить будем, как я там полуголой буду ходить по улицам, ведь запрещено это» 😂
ДСА
ДСА
вчера в 19:02
Похоже Месси выжил из ума. От таких денег не отказываются.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 18:43, ред.
Если указанная сумма действительно имеет место быть, объяснение ей одно: шейхам захотелось потешить своё самолюбие и во что бы то ни стало заполучить Месси в свою страну. Здесь уже дело принципа. Кроме того, шейхи рассудили правильно, а именно: от таких сумм не отказываются. Но... 1 млрд. минус налоги - большие это деньги или нет ? Для нас сумма внушительная, для Лионеля, который в год получает не одну сотню миллионов за счёт дополнительных бонусов, о которых всем известно, - это такие деньги, от которых можно отказаться. И ждать при этом новых предложений и играть в комфортных условиях в умеренном климате.
В своих размышлениях могу ошибаться. А могу и нет.
Вчера, "как назло", на Ю-тубе в очередной раз посмотрел забитые аргентинцем за карьеру мячи. Ну любят их показывать. С чего бы ? Голы как голы.
Elliada
Elliada
вчера в 18:26
1 млрд мало, чтобы заполучить лучшего игрока в истории. Да и не в деньгах дело. Если бы американцы столько предлагали, уже бы согласился. Месси, в первую очередь, думает о семье. Зачем ему, чтобы родные страдали, как у Роналду. Счастье не в деньгах. Месси чуть-чуть осталось, чтобы побить несколько важнейших рекордов (стать единоличным самым титулованным футболистом в истории, стать лучшим бомбардиром и ассистентом в истории ЛЧ). Уверен, что побьет эти рекорды в ближайшие пару лет. Удачи, Месси!!!!
Создатель kошмаров
Создатель kошмаров
вчера в 18:25, ред.
Поражаюсь некоторым - когда Месси думал, орали что "жадный гном" выберет деньги, когда Месси отказался от космических денег орут - утка. Получается эти иксперды судят о нем по себе и выдают свои хотелки за желания Месси. Не все на свете меряется деньгами, особенно теми людьми, у кого их и так достаточно.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 18:25
А где-то дети голодают
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 18:03
Зачем такие траты?
Его на третей игре освистают
АРМЕЕЦ_06
АРМЕЕЦ_06 ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 17:53
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 17:44
    Месси отклонил предложение из Саудовской Аравии на 1 млрд долларов .
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    вчера в 17:28
    Многие скажут, что сумма в 1 млрд долларов бред и "утка" полная, Да тут трудно не согласиться, но так же надо знать и суть вопроса.
    Саудиты ещё до ЧМ 2022 стали активно звать Месси, предлагая огромные деньги. По ходу чемпионата суммы росли, а после так вообще зашкаливать стали.
    Кстати Аль Насср купил Роналду по остаточному принципу, после того как им Месси отказал.
    Вернёмся к суммам.
    На сегодня ни один клуб мира не может так разбрасываться деньгами, да собственно ни у кого их так много и нет.
    Но шейхам нужен Месси, им нужен лучший игрок в истории со всеми мыслимыми и немыслимыми трофеями и достижениями.
    1 млрд долларов это много? Да я не удивлюсь, что за Месси могут и два и три и больше отдать, лишь бы он согласился на переход. Для шейхов это не проблема, денег много.
    Поэтому задача клубов договориться, а деньги заплатит государство.

    Роналду наверное смотрит и рыдает когда видит, что за других игроков сейчас отдают больше чем за него, даже Бензема дороже стал, как он дёшево продался, но у него на тот момент выбора не было, он в европе стал попросту не нужен ни одному уважающему себя клубу.
    НЕ ЭГО И СТ
    НЕ ЭГО И СТ
    вчера в 17:19
    В СА переходят из-за денег или если никому не нужен.. Португальский балласт не даст соврать...
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 17:04
    Совсем зажрался,лярдом его уже не заманишь!
    shlomo
    shlomo
    вчера в 16:46
    Думаю, что наверное правильно все решил. А свой лярд он и так заработает, если уже не заработал.
    ahez43fm3mju
    ahez43fm3mju
    вчера в 16:46
    У него наверно уже есть миллиард, зачем ему второй
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 16:37
    Типа, лучше бесплатно за Барселону чем за миллиард в Саудовскую Аравию...
    Абдурахман Джантемиров
    Абдурахман Джантемиров
    вчера в 16:27
    Явно утка
    adekvat
    adekvat
    вчера в 16:22
    Аллергия на верблюдов?
    Гость
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