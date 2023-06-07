Месси отклонил предложение из Саудовской Аравии на 1 млрд долларов .

Нападающий Лионель Месси не хочет переходить в Саудовскую Аравию.
Лео отклонил предложение саудовского клуба с зарплатой в размере 1 млрд долларов. Месси и его супруга не хотят переезжать в Саудовскую Аравию вместе со своими детьми.
Лидером в борьбе за подписание Лео является «Интер Майами».
Саудиты ещё до ЧМ 2022 стали активно звать Месси, предлагая огромные деньги. По ходу чемпионата суммы росли, а после так вообще зашкаливать стали.
Кстати Аль Насср купил Роналду по остаточному принципу, после того как им Месси отказал.
Вернёмся к суммам.
На сегодня ни один клуб мира не может так разбрасываться деньгами, да собственно ни у кого их так много и нет.
Но шейхам нужен Месси, им нужен лучший игрок в истории со всеми мыслимыми и немыслимыми трофеями и достижениями.
1 млрд долларов это много? Да я не удивлюсь, что за Месси могут и два и три и больше отдать, лишь бы он согласился на переход. Для шейхов это не проблема, денег много.
Поэтому задача клубов договориться, а деньги заплатит государство.
Роналду наверное смотрит и рыдает когда видит, что за других игроков сейчас отдают больше чем за него, даже Бензема дороже стал, как он дёшево продался, но у него на тот момент выбора не было, он в европе стал попросту не нужен ни одному уважающему себя клубу.
Саудиты ещё до ЧМ 2022 стали активно звать Месси, предлагая огромные деньги. По ходу чемпионата суммы росли, а после так вообще зашкаливать стали.
Кстати Аль Насср купил Роналду по остаточному принципу, после того как им Месси отказал.
Вернёмся к суммам.
На сегодня ни один клуб мира не может так разбрасываться деньгами, да собственно ни у кого их так много и нет.
Но шейхам нужен Месси, им нужен лучший игрок в истории со всеми мыслимыми и немыслимыми трофеями и достижениями.
1 млрд долларов это много? Да я не удивлюсь, что за Месси могут и два и три и больше отдать, лишь бы он согласился на переход. Для шейхов это не проблема, денег много.
Поэтому задача клубов договориться, а деньги заплатит государство.
Роналду наверное смотрит и рыдает когда видит, что за других игроков сейчас отдают больше чем за него, даже Бензема дороже стал, как он дёшево продался, но у него на тот момент выбора не было, он в европе стал попросту не нужен ни одному уважающему себя клубу.