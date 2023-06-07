Месси отклонил предложение из Саудовской Аравии на 1 млрд долларов .

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вчера, 16:12

Нападающий не хочет переходить в Саудовскую Аравию.

Лео отклонил предложение саудовского клуба с зарплатой в размере 1 млрд долларов. Месси и его супруга не хотят переезжать в Саудовскую Аравию вместе со своими детьми.

Лидером в борьбе за подписание Лео является «Интер Майами».