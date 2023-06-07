Магуайр может помочь «Тоттенхэму» сохранить Кейна

Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр может продолжить карьеру в «Тоттенхэме».
По данным источника, лондонский клуб рассматривает вариант с подписанием Магуайра, чтобы сохранить в команде Харри Кейна.
Кейн и Магуайр являются хорошими друзьями, а нападающий ранее уже предлагал «шпорам» подписать защитника. Однако пока «Тоттенхэм» не делал официальных запросов по трансферу Магуайра.
Да на нем столько оплошностей висит...
Когда то был кремень, а сейчас - Чемпионшип или познакомился бы с папаней Лео и пока места есть во втором классе поезда идущего к бедуинам - бежать не пакуя чемоданы...)
Какой «Тоттенхэм»? Пол часа от силы играет, "воздух" стал проигрывать как под заказ.
Да на нем столько оплошностей висит...
Когда то был кремень, а сейчас - Чемпионшип или познакомился бы с папаней Лео и пока места есть во втором классе поезда идущего к бедуинам - бежать не пакуя чемоданы...)
Какой «Тоттенхэм»? Пол часа от силы играет, "воздух" стал проигрывать как под заказ.