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Магуайр может помочь «Тоттенхэму» сохранить Кейна

вчера, 15:48

Защитник «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр может продолжить карьеру в «Тоттенхэме».

По данным источника, лондонский клуб рассматривает вариант с подписанием Магуайра, чтобы сохранить в команде Харри Кейна.

Кейн и Магуайр являются хорошими друзьями, а нападающий ранее уже предлагал «шпорам» подписать защитника. Однако пока «Тоттенхэм» не делал официальных запросов по трансферу Магуайра.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:03
Тут какие то совсем обходные пути по сохранению Кейна.
Брулин
Брулин
вчера в 17:11
Проблема только в том, что МЮ нужен Кейн, а Тоттенхэму Магуайр, но без потери Кейна.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 16:19
Хоть в чем то Мага может оказаться полезен, хотя, если по-чесноку, Кейну уже давно пора из Ттх валить
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:14
Магуайр...
Да на нем столько оплошностей висит...
Когда то был кремень, а сейчас - Чемпионшип или познакомился бы с папаней Лео и пока места есть во втором классе поезда идущего к бедуинам - бежать не пакуя чемоданы...)
Какой «Тоттенхэм»? Пол часа от силы играет, "воздух" стал проигрывать как под заказ.
sova147
sova147 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 16:10
Это видно исходит от тренера
Василий 50
Василий 50
вчера в 16:02
Кейн слабый лидер
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 15:57
Ахаха, Магвайера только в ТТХ не хватало, это уже добивание фанатов - тренер-ноунейм без опыта в хотя бы средних командах + Магвайер))
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:57
Сомнительная схема какая то, если парни действительно друзья, то какая разница в одном или разных клубах они играют.
Гость
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