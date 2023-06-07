Магуайр может помочь «Тоттенхэму» сохранить Кейна

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вчера, 15:48

Защитник «Манчестер Юнайтед» может продолжить карьеру в «Тоттенхэме».

По данным источника, лондонский клуб рассматривает вариант с подписанием Магуайра, чтобы сохранить в команде .

Кейн и Магуайр являются хорошими друзьями, а нападающий ранее уже предлагал «шпорам» подписать защитника. Однако пока «Тоттенхэм» не делал официальных запросов по трансферу Магуайра.