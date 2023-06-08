Райс, вероятно, сыграл последний матч за «Вест Хэм»

Владелец «Вест Хэма» Дэвид Салливан высказался о том, что финальный матч Лиги Конференций с «Фиорентиной», вероятно, был последним для полузащитника .

Я думаю, это была его последняя игра. Мы пообещали ему, что он сможет уйти. Он настроен на уход. Вы не можете требовать больше от человека, который сделал для нас так много в этом сезоне. Мы должны найти замену — или несколько замен. Это не то, чего мы хотим. Мы предложили ему 200 000 фунтов стерлингов в неделю 18 месяцев назад, но получили отказ. Нельзя удерживать игрока, который не хочет быть с нами.