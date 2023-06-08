Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

Райс, вероятно, сыграл последний матч за «Вест Хэм»

вчера, 13:59

Владелец «Вест Хэма» Дэвид Салливан высказался о том, что финальный матч Лиги Конференций с «Фиорентиной», вероятно, был последним для полузащитника Деклана Райса.

Я думаю, это была его последняя игра. Мы пообещали ему, что он сможет уйти. Он настроен на уход. Вы не можете требовать больше от человека, который сделал для нас так много в этом сезоне. Мы должны найти замену — или несколько замен. Это не то, чего мы хотим. Мы предложили ему 200 000 фунтов стерлингов в неделю 18 месяцев назад, но получили отказ. Нельзя удерживать игрока, который не хочет быть с нами.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиСадио Мане может перейти в «Реал»
Сегодня, 17:58
СлухиКьеза принял решение покинуть «Ювентус». В трансфере заинтересованы 3 клуба
Сегодня, 17:23
Слухи«Тоттенхэм» и «Ньюкасл» интересуются Мэддисоном
Сегодня, 11:59
СлухиЛучший бомбардир «Ланса» близок к переходу в клуб Бундеслиги
Сегодня, 09:59
Круговорот бомбардиров. Кейн – в «Реал», Хёйлунд – в «Тоттенхэм»
Сегодня, 09:17Сергей Иванов в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии6
СлухиКовачич согласовал условия контракта с «Манчестер Сити»
Вчера, 23:55
Сортировать
Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 15:46
200 штук и ещё кривляется! Заелись игроки! Да кто ж ему бооьше-то даст?!
WEST HAM
WEST HAM
вчера в 15:44
Спасибо за всё Райс!
BDA8181
BDA8181
вчера в 14:04
Парень заслужил, нужно сказать большое спасибо ему и отпустить со спокойной совестью. Пожелать удачи и успехов в карьере.
sova147
sova147
вчера в 14:01
Жаль! Но эта игра память на всю жизнь!
протон
протон
вчера в 14:00
Ну всë, пошëл аукцион, жаль Челси отказались от него и не будут пытаться его купить, видимо.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 