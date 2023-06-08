История футбольной Золушки. От третьей лиги до мировой славы за три года

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вчера, 10:28

А теперь Канте получит 200 млн евро за два сезона.

Нголо будет напарником Бензема

Годовая зарплата всех футболистов NFL вместе с высоко оцененными квотербеками равна деньгам, которые Бензема получит за два года в «Аль-Иттихаде». У Карима трехлетний контракт, заработает свыше 600 млн евро. Безумные деньги, но на одном чемпионе из «Реала» клуб из Саудовской Аравии не остановился. Победители национальной лиги, которых тренирует Нуну Эшпириту Санту, получили не только нового капитана, Кариму сразу отдали почетную повязку, а и идеального центрального хавбека.

Канте сразу не поверил, что его не разыгрывают, когда пришли с контрактом на 200 млн евро за два года. Особенно после сложного сезона, когда у Нголо были проблемы с сухожилием. Потом хавбек пропускал матчи «Челси», ведь не хватало тонуса. Затем добил себя травмой паха. Уже не настолько серьезное повреждение, как первое, но Канте прощается с «Челси» и европейским футболом на минорной ноте. Но это не вина Нголо, травмы бывают у всех.

И они проходят. Эшпириту Санту прекрасно понимает, как понравиться шейхам. Заполучил в команду, которая уже оставила Роналду за спиной, не только маститого снайпера Бензема, но и грамотного волнореза. Свободного агента Канте подпишут на два года, оставив возможность продлить соглашение еще на сезон, если здоровье будет в порядке.

Канте начинал в третьей лиге

Известные клубы ему отказывали. Слишком маленький. Слишком скромный, чтобы рубиться в центре поля. Уроженец Парижа помогал маме, зарабатывая деньги уборкой улиц, а в 22 года был хавбеком клуба третьей лиги. Но благодаря игре за «Булонь» его заметили скауты «Кана». Уже через два года двоюродный брат Микаэля Сильвестра из МЮ по имени Франк рекомендовал тренерам сборной Франции присмотреться к полузащитнику.

Тогда бывший игрок национальной команды, в которой не раз пересекался с Дешамом, сделал безумный прогноз. По версии эксперта, Канте должен был превзойти самого Клода Макелеле. Судя по коллекции трофеев – чемпион мира, вице-чемпион Европы, победитель Лиг Европы и Чемпионов, чемпион Англии с «Лестером» и «Челси», Франк Сильвестр не ошибся. Клод Макелеле был и остается любимчиком всех, кто разбирается в футболе.

Но и Нголо Канте – один из самых обаятельных игроков в истории футбола. Его знаменитая широкая застенчивая улыбка сияла после побед сборной и клубов. А ведь когда «Лестер» предложил 8 млн евро за малоизвестного хавбека, то многие задавались вопросом, кто это такой? Канте быстро доказал, что уникален.

Творец настоящих сенсаций

На «Челси» не ставили в Лиге чемпионов с Тухелем, который только пришел в команду. На «Лестер» Раньери точно не ставили в АПЛ . За год до чемпионства «лисы» были на четырнадцатом месте в таблице. Но Шмейхель, Варди и Марез сделали всё, чтобы Канте тоже оказался в сказке. Роль Золушки не стоит воспринимать как роль нелюбимой дочери или падчерицы, на которую свалилось счастье в виде принца.

Случайности важны. Например, Канте мог не оказаться в «Лестере», и тогда вся карьера сложилась бы иначе. Позже вместо «Челси» мог выбрать ПСЖ . В таком случае не смог бы выиграть Лигу чемпионов. Но трудолюбие и желание совершенствоваться на поле помогали ему всегда. Когда был совсем маленьким, то умер отец. У Канте три брата и сестра. Ютились в маленькой квартирке. Мама пропадала на работе.

Дети увлекались футболом, но только Нголо стал профессионалом, невзирая на множество отказов. Его поддерживал старший брат, но Нияма умер от сердечного приступа в 2018 году накануне чемпионата мира. Канте может показаться со стороны пугливым парнем, но это из-за тревожности. Например, француз очень испугался коронавируса, смерть брата напомнила ему о скоротечности и хрупкости жизни.

Но доброму человеку иногда улыбается удача. Канте на своем маленьком автомобиле всегда будет символом простоты в футболе, которая граничит с гениальностью. Если пересмотреть его лучшие матчи, то увидите хавбека с мозгами, которые работают как часы. Очевидно, почему шейхи делают его одним из лиц амбициозного проекта.

Стоило покинуть «Челси» раньше

Выбор в пользу клуба из Саудовской Аравии правильный. У Канте много родственников. У мамы в Мали тоже остались близкие люди. Не стоит забывать, что известные игроки, особенно если из небогатых семей, обеспечивают множество близких. И хорошо, что у Канте не такие родственники, как у Погба. У Поля родной по крови человек вымогал через своих дружков большие деньги.

Шантажировал рассказать, что Погба якобы нанимал «шамана», чтобы тот проклял Мбаппе. Канте такими глупостями не занимается. А вот в «Челси» пересидел. Сразу после победы в Лиге чемпионов стоило искать новый клуб. Выбор был, серьезных проблем со здоровьем не было. Но скромность помешала Канте оказаться в команде, которую снова бы преобразил, как «Лестер» и «Челси».

Лондонцев может выручить Энцо Фернандес, а вот «лисы» отправились в Чемпионшип. Тогда как улыбчивый скромняга Канте держит путь в Саудовскую Аравию. Месси отказался от миллиарда евро, поскольку честно рассказал во вчерашнем интервью, что переезд во Францию плохо повлиял на его личную жизнь. Меньше времени проводил с детьми. И теперь жена не хотела на Ближний Восток.

А вот супруга Канте согласна на переезд. Оказывается, Нголо теперь отчим троих детей Сиссе. Пока Джибриль зарабатывает на алименты в медиалиге Пике, Нголо подружился с его бывшей Джуд Литтлер. Валлийка старше нового мужа на 15 лет, а с бывшим игроком «Кубани» в разводе больше девяти. Надеемся, у Канте всё будет хорошо и на поле с Бензема, и в личной жизни.