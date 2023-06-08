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Неймар может вернуться в «Барселону» после срыва перехода Месси

вчера, 09:29

Нападающий ПСЖ Неймар может перейти в «Барселону».

По информации источника, бразилец хотел бы вернуться в каталонский клуб, даже с понижением зарплаты. «Сине-гранатовые» пытались вернуть в команду форварда Лионеля Месси, но аргентинец в итоге решил перейти в «Интер Майами». Тем не менее, «блауграна» намерена пригласить игрока топ-уровня. Им может стать Неймар, которого уже предложили клубу. Проблемой может стать заработная плата футболиста, а также возможные условия по трансферу со стороны «Пари Сен-Жермен».

Отмечается, что в приоритете у «Барсы» подписание второго бомбардира, полузащитника на замену ушедшему Серхио Бускетсу, а также вингера.

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Все комментарии
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 16:33
А он нужен теперь Барселоне???
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 15:35
Решили подписать контракт с никчемным,а перешли на еще немнейшего !!!вот парадигма,кто будет хуже,или лудше мешать Барсе,которую только наладил более или менее ,новый тренер!!? Это скорее бразильский петушатник сам мечтает, туда попасть снова,но дело вот,только,что ему ничего не надо ,кроме жирного контракта,покера,и разных неймов,в соцсетях!!!
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 15:09
Зачем им этот сбитый лётчик???
Agamaga.........
Agamaga.........
вчера в 14:49
Всё на уровне слухов. Нужны молодые, сильные игроки на будущее.
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 14:14
Когда Хави говорил про то, что Месси сам знает, всё зависит от него, я тогда уже знал, что Хави не уверен в своем руководстве или в себе...
112910415
112910415
вчера в 13:31
интересные выдумки ... но пустые
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 12:03
После того, как его "любимый" партнёр по команде, вместе с которым они составляли великолепный дуэт, улетит в США, Неймар почувствует одиночество и внутреннюю неустроенность. Только Месси в современном футболе составлял ему конкуренцию, и только игра аргентинца доставляла ему истинное наслаждение. Лирика ? - Нет, действительность. Как бы Неймар не потух в новом клубе.
Илья85
Илья85 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 11:47
Ладно Рафинья,жьо ещё ничего ,а вот Торрес с Гарсией,вот это "супер транфер". И при этом удивляет то,что тореса хотел видеть в команде именно Хави .
Димон Булыкин
Димон Булыкин
вчера в 11:21
Честно, гораздо проще взять в аренду Месси у Майами)))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ протон (раскрыть)
вчера в 11:13
Да, в целом, агенты нужны, но они должны помогать, а не доить, клиентов.
протон
протон
вчера в 11:00
Рано или поздно, но агенты уничтожат футбол, как вид спорта, превратив его в обычный торговый ларёк на перекрёстке.
Многие спортивные судьбы просто поломаны из-за постоянных, совершенно не понятных перемещений игроков из команды в команду. Таких примеров могу привести не один десяток, но просто нет желания писать "многостраничный" бесполезный труд.
Эти "перемещения" касаются, как игроков так и тренеров. Поэтому развития футбола нет не только в российском футболе, но и в общемировом.
Это печально.
Elliada
Elliada ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 10:50
Если Барселона действительно не могла осуществить переход Месси, то правильней было бы сразу сказать, что клуб не в состоянии это сделать. Болельщики поняли бы. Но нет. Лапорта в каждом интервью обещал вернуть Месси, но реальных шагов вообще не делал. Всё, что он делал, это просил подождать Месси. Лео уже однажды поверил и ждал в 2021 году и что получилось?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 10:49
Им, ещё Кессье там лавку полирует за от 6.5 до 10 миллионов по разным источникам и т.п. (но этого хоть взяли бесплатно и могут продать))
Elliada
Elliada ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 10:45
Про Феррана за 55 млн забыл. Вместе с Рафиньей на лавке сидят. Вообще, это мутные дела. В прошлом году тоже не могли себе никого позволить, но Левандовски, Рафинья и Кунде перешли. За них больше 150 млн заплатили. В этом году ушли Пике, Бускетс и Альба, а зарплаты все равно больше, чем доходы. Кому они платят? Уверен, что Барселона подпишет 2-3 игрока летом. А как, остается загадкой?
cska1948
cska1948 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 10:44
"Зачем обещать, если выполнять не собираешься?"
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Хотя бы за тем, чтобы угодить болельщикам Барсы, которые хотят возвращения Месси. Чтобы сказать болельщикам, мы хотели, но не получилось. Зачем руководству Барсы обострять отношения со своими болельщиками?
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 10:39
В МЛС перейти у него больше шансов... Хе..
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 10:33
Вчера на международном ресурсе Goal было написано, что "Барселона" до сих пор не может никого купить, потому что у них до сих пор большое превышение зарплат относительно доходов...

Поэтому все разговоры насчёт покупок хоть Месси, хоть Неймара пока чисто виртуальные...

Проблема, видимо, что менеджмент "Барселоны" живет в другом измерении, когда одновременно дёргает рычаги, подрывая свое и так плохое благосостояние, и при этом покупает за 60 миллионов Рафинью на лавку.
Elliada
Elliada ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 10:20
Даже, если Барселона не собирается покупать Неймара, то тут написано, что каталонцы хотят купить топ игрока. А это огромные деньги на трансфер и зарплата. Так что изменилось? Если Барселона может себе позволить купить топ игрока, то почему Месси не подписали? Он свободный агент, не надо тратиться на трансфер и зарплата на уровне Левандовски. На маркетинге легко могли бы отбить зарплату Месси. Как я говорил, они просто не хотели возвращения Месси. Если бы сразу об этом сказали, то вопросов к ним не было. Зачем обещать, если выполнять не собираешься? Это мерзко.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 10:18
Просто нет за ним очереди
cska1948
cska1948 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 10:16
О желании Барсы приобрести Неймара здесь не сказано ни слова. Здесь только о хотелках самого Неймара.
drug01
drug01
вчера в 10:15
Зачем ПСЖ собирал всех звёзд и теперь торгует ими?
Elliada
Elliada
вчера в 09:59
То есть, переход Месси был невозможен, а Неймара возможен? В чем разница и что изменилось?
Alex12357
Alex12357
вчера в 09:48
Неймар -НИКОГДА не вернётся в Барселону ,Барселона очень много нагадила в его футбольной карьере!!!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 09:43
У Барселоны на игрока такого уровня денег нет, но почему-то пыжатся и дают игроку надежду
Гость
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