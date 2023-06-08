Неймар может вернуться в «Барселону» после срыва перехода Месси

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вчера, 09:29

Нападающий ПСЖ может перейти в «Барселону».

По информации источника, бразилец хотел бы вернуться в каталонский клуб, даже с понижением зарплаты. «Сине-гранатовые» пытались вернуть в команду форварда , но аргентинец в итоге решил перейти в «Интер Майами». Тем не менее, «блауграна» намерена пригласить игрока топ-уровня. Им может стать Неймар, которого уже предложили клубу. Проблемой может стать заработная плата футболиста, а также возможные условия по трансферу со стороны «Пари Сен-Жермен».

Отмечается, что в приоритете у «Барсы» подписание второго бомбардира, полузащитника на замену ушедшему Серхио Бускетсу, а также вингера.