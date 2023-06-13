В Новом Уренгое появится мини-футбольная арена на 1 тысячу зрителей

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вчера, 12:42

Арену для мини-футбола начали строить в Новом Уренгое, новый спортивный объект будет вмещать до 1 тыс. зрителей.

«В четырехэтажном здании площадью более 13 тыс. кв. м, расположится универсальный спортивный зал с трибуной для зрителей на 1 000 человек, фитнес-центр и студия хореографии. Спортивный объект появится в южной части города — сейчас на стройплощадке ведутся подготовительные работы, в ближайшее время строители приступят к устройству фундамента», — сообщили в пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

Помимо мини-футбола, в спортивном комплексе будут проходить тренировки по баскетболу, волейболу и другим видам спорта. Строительство арены приурочено к 50-летию Нового Уренгоя.