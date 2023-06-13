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В Новом Уренгое появится мини-футбольная арена на 1 тысячу зрителей

вчера, 12:42

Арену для мини-футбола начали строить в Новом Уренгое, новый спортивный объект будет вмещать до 1 тыс. зрителей.

«В четырехэтажном здании площадью более 13 тыс. кв. м, расположится универсальный спортивный зал с трибуной для зрителей на 1 000 человек, фитнес-центр и студия хореографии. Спортивный объект появится в южной части города — сейчас на стройплощадке ведутся подготовительные работы, в ближайшее время строители приступят к устройству фундамента», — сообщили в пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

Помимо мини-футбола, в спортивном комплексе будут проходить тренировки по баскетболу, волейболу и другим видам спорта. Строительство арены приурочено к 50-летию Нового Уренгоя.

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Источник: tass.ru
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Все комментарии
Doping87
Doping87
сегодня в 06:41
Для Нового-Уренгоя это настоящее событие. Поздрааляю
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 14:37
Для мини-футбола придумали мини стадионы.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:20
Маленький шаг в большой футбол!
Futurista
Futurista ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 12:56
Лучше полный тысячник, чем пустой стотысячник)...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 12:53
На гербе города три газовые трубы, а арену строят на 1000 зрителей) Эх, "Газпром", "Газпром"))
Гость
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