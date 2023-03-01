В матчах ЧР и Кубка России по мини-футболу могут ввести систему видеопомощи

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вчера, 21:41

В решающих матчах чемпионата и Кубка России по мини‑футболу может появиться система видеопомощи. В службе коммуникаций РФС сообщили, что подготовили обращение в ФИФА .

Обращение стало следствием событий решающего матча «Финала четырёх» Кубка России по мини‑футболу между «Синарой» и КПРФ, который прошёл 26 февраля. Игра завершилась победой екатеринбуржцев в овертайме со счётом 5:3 (1:3, 2:0, 1:0, 1:0). Экспертно‑техническая комиссия РФС признала ошибочным решение арбитров не назначать пенальти в ворота «Синары» в концовке встречи.