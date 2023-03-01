Soccer.ru
ГлавнаяНовостиМини-футбол

В матчах ЧР и Кубка России по мини-футболу могут ввести систему видеопомощи

вчера, 21:41

В решающих матчах чемпионата и Кубка России по мини‑футболу может появиться система видеопомощи. В службе коммуникаций РФС сообщили, что подготовили обращение в ФИФА.

Обращение стало следствием событий решающего матча «Финала четырёх» Кубка России по мини‑футболу между «Синарой» и КПРФ, который прошёл 26 февраля. Игра завершилась победой екатеринбуржцев в овертайме со счётом 5:3 (1:3, 2:0, 1:0, 1:0). Экспертно‑техническая комиссия РФС признала ошибочным решение арбитров не назначать пенальти в ворота «Синары» в концовке встречи.

РФС уже подготовил обращение в ФИФА с просьбой разрешить использование системы видеопомощи в решающих матчах чемпионата и Кубка России.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Источник: matchtv.ru
Сборная России по мини-футболу провела 2 товарищеских матча с Таджикистаном
09 ноября 2022 Фото
Мини-футбольная сборная России примет участие в международном турнире
10 августа 2022
Форвард мини-футбольной сборной России продолжит карьеру в Португалии
09 августа 2022
УЕФА не закрыл дело в отношении фанатов сборной Украины по мини-футболу
08 августа 2022
«Газпром-Югра» вновь выиграл чемпионат России по мини-футболу
01 июня 2022
«Газпром-Югра» победил КПРФ в первом финальном матче мини-футбольного ЧР
27 мая 2022
Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 23:01
Надоть и Полиграф Полиграфыча делать главным арбитром соревнования!)
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:00
Как всё запутанно, но одно остаётся неизменно - обращение с просьбой в ФИФА и в последствии создание многочисленных комиссий.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 