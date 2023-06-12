Винисиус Жуниор будет выступать в «Реале» под номером Роналду

Нападающий Винисиус Жуниор в следующем сезоне будет выступать за «Реал» под седьмым номером.
Вингер Родриго Силва возьмет себе одиннадцатый номер. Ранее Винисиус выступал под 22-м номером, а Родриго — под номером 21.
Нападающий Винисиус Жуниор в следующем сезоне будет выступать за «Реал» под седьмым номером.
Вингер Родриго Силва возьмет себе одиннадцатый номер. Ранее Винисиус выступал под 22-м номером, а Родриго — под номером 21.
Кто лучший бомбардир и второй лучший ассистент клуба? Правильно, Роналду.
Поэтому, этот номер будет ассоциироваться с этим игроком.
Кто лучший бомбардир и второй лучший ассистент клуба? Правильно, Роналду.
Поэтому, этот номер будет ассоциироваться с этим игроком.