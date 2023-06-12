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Винисиус Жуниор будет выступать в «Реале» под номером Роналду

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Baggio R.
Baggio R. ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 20:49
Роналду - наемник, а Рауль - свой. Он почти в два раза больше игр за клуб провел, был капитаном. Если болельщик Реала, а не персофан португальца, то должен это понимать.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 20:11
"Номер Рауля" и т.д.?
Кто лучший бомбардир и второй лучший ассистент клуба? Правильно, Роналду.
Поэтому, этот номер будет ассоциироваться с этим игроком.
hbnp8xdh2dtx
hbnp8xdh2dtx
вчера в 15:58
Чем его не устроил старый номер 22, как будто номер на спине влияет на его игру
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 15:19
Вообще-то это номер Рауля.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 14:26
Болтать и кривляться он от этого не перестанет... Как и большой любитель этого номера... Хе..
Dead Morose
Dead Morose
вчера в 13:39
Вини выступал под 20 номером.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 13:38
Он просто взял себе семерку
shlomo
shlomo
вчера в 13:26
Номер номером, а вот какую игру будет показывать в следующем сезоне будем посмотреть.
scjq2c6kcfm8
scjq2c6kcfm8
вчера в 13:18
Этот номер в Реале очень ко многому обязывает
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:09
Ну это как-то на скорострельность повлияет !?!)
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:07
Под седьмым номером и до Роланду выступало много футболистов...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:05
Что ли заиграет как Роналду,хорошо бы.
Amsterdamsche Ajax
Amsterdamsche Ajax
вчера в 13:04
Будет правильно сказать под номером Рауля!
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