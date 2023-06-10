Новым техническим спонсором сборной России станет Jogel

РФС выбрал нового технического спонсора для сборной России.
Эту нишу займет немецко-российский бренд Jogel.
Ранее экипировщиком российской национальной команды была фирма Adidas.
РФС выбрал нового технического спонсора для сборной России.
Эту нишу займет немецко-российский бренд Jogel.
Ранее экипировщиком российской национальной команды была фирма Adidas.
Пыль в глаза, это просто OEM-суббренд оптовой компании по импорту и производству спорттоваров, так же, как у "Спортмастера" Demix. Если владельцы 100% российские предприниматели, как бренд может быть "немецко-российским"?
Пыль в глаза, это просто OEM-суббренд оптовой компании по импорту и производству спорттоваров, так же, как у "Спортмастера" Demix. Если владельцы 100% российские предприниматели, как бренд может быть "немецко-российским"?