Soccer.ru
ГлавнаяНовостиФутбольная мода

Новым техническим спонсором сборной России станет Jogel

Сортировать
Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 18:33
Вот уже и недружественная страна помогает нашей сборной. Значит далеко пойдём.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 18:32
)
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 18:29, ред.
Почему не Abibas?
Храневец
Храневец
вчера в 17:56
А чем хуже ивановский трикотаж ????????
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 17:25
Свято место пусто не бывает, если что китайцы подключатся.
Igo0rek
Igo0rek ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 17:01, ред.
Скорей всего головной офис бренда, или матери, которой этот бренд принадлежит находится в Германии, для обхода большой налоговой ставки в России.

Так у многих российских компаний, головные офисы в Нидерландах, Великобритании и Кипре.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:25
Раньше турки шили очень качественную форму для любых футбольных команд и быстро)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 16:22
"Эту нишу займет немецко-российский бренд Jogel."

Пыль в глаза, это просто OEM-суббренд оптовой компании по импорту и производству спорттоваров, так же, как у "Спортмастера" Demix. Если владельцы 100% российские предприниматели, как бренд может быть "немецко-российским"?
shlomo
shlomo
вчера в 15:55
Думаю, что на игру нашей сборной смена технического спонсора особо не повлияет..:)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:52
Лишь бы форма не рвалась...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 