Агент Медины опроверг информацию о переговорах со «Спартаком»

1686833549

вчера, 15:52

Агент полузащитника ЦСКА Агусти Параха отреагировал на появившуюся в парагвайских СМИ информацию об интересе к игроку со стороны «Спартака».

Это неправда! Мы не ведём переговоры со «Спартаком».

26-летний футболист провёл за «армейцев» 33 матча в прошедшем сезоне во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 8 результативных передач.