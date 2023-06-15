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Агент Медины опроверг информацию о переговорах со «Спартаком»

вчера, 15:52

Агент полузащитника ЦСКА Хесуса Медины Агусти Параха отреагировал на появившуюся в парагвайских СМИ информацию об интересе к игроку со стороны «Спартака».

Это неправда! Мы не ведём переговоры со «Спартаком».

26-летний футболист провёл за «армейцев» 33 матча в прошедшем сезоне во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 8 результативных передач.

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Все комментарии
makkie
makkie
вчера в 20:23
Это сразу было ясно.
Ну какой еще Медина, действующий игрок цска? Такие переходы априори невозможны!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:14
Агент так кричал...будто за это гражданства лишают...
Сп62
Сп62
вчера в 18:52
Такое только с похмелья может приснится.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 17:35
Но шантажировать то этим ЦСКА можно.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 16:19
Пусть интересуется кто хочет, а Хесус в это время пусть играет в ЦСКА.
adekvat
adekvat
вчера в 16:04
Сегодня не правда, завтра может оказаться что правда.
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