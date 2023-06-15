Агент Медины опроверг информацию о переговорах со «Спартаком»

Агент полузащитника ЦСКА Хесуса Медины Агусти Параха отреагировал на появившуюся в парагвайских СМИ информацию об интересе к игроку со стороны «Спартака».
Это неправда! Мы не ведём переговоры со «Спартаком».
26-летний футболист провёл за «армейцев» 33 матча в прошедшем сезоне во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 8 результативных передач.
Ну какой еще Медина, действующий игрок цска? Такие переходы априори невозможны!
Ну какой еще Медина, действующий игрок цска? Такие переходы априори невозможны!