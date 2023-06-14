Воспитанник «Боруссии» Д в ЦСКА. Трансфер повлияет на судьбу Дивеева

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вчера, 15:45

Новый контракт не значит, что Игорь останется.

«Армейцы» готовы к продаже Дивеева

Читаем надпись на футболке Игоря: «Эй, Серия А! Он выиграл кубок России, и теперь стоит дороже». В ЦСКА подготовили майки на празднование победы над «Краснодаром» в суперфинале Кубка. Там было про чай матэ для Медины, о дриблинге Карраскаля. Еще отсылка к тому, что осталось в руках у Соболева, пока в руках у Виллиана Роши кубок России, и о карнавале Мойсеса.

«Трансферной» была именно майка Дивеева. Игорь недавно продлил контракт, но на это решение можно смотреть под разными углами. Фанаты «армейцев» хотят верить в искренность и клубный патриотизм. Но циничные поклонники клуба упрекнули агента Дивеева в хитрой игре. Сначала вбросили информацию об интересе «Зенита». И подогревали слухи об интересе в Серии А.

В итоге владельцы ЦСКА выдали Дивееву высокую зарплату и контракт на 5 лет, хотя весной играл плохо. Не исключено, что Федотов смирился с тем, что Игорь планирует продолжить карьеру в одном из клубов Серии А, где им точно интересуются, а ЦСКА подыщет для Виллиана других напарников. Именно во множественном числе, ведь один игрок нужен, даже если Игорь останется.

Перемены в обороне это риск для ЦСКА

У Федотова нет оптимальной пятерки для защиты Акинфеева. Гайич не сыграл с первых минут в финале с «Краснодаром», но понятно, что Набабкин ему не конкурент. Бабаев пробовал вернуть Фернандеса. Рассказал, что наивный Марио подписал невыгодный контракт, поэтому «не совсем свободный агент». ЦСКА пытается вернуть бразильца с российским паспортом, так как только невнимательный эксперт мог упустить минусы в игре среднего по классу латераля Гайича.

Федотов ничего не упускает. У него Зайнутдинов и Мойсес заиграли в центре обороны. Вот только у бразильца проблемы. На родине является одним из фигурантов большого скандала. Футболисты в сговоре с мошенниками подстраивали желтые карточки и так далее, а жулики ставили на эти спланированные события деньги. Посмотрим, как ЦСКА поступит. Скоро из людей из РПЛ , которых дома преследуют в криминальном суде, можно будет собрать отдельную команду?

ЦСКА нужна стабильная оборона, а из пятерки только Виллиана можно назвать человеком, который с радостью проведет в основе несколько лет. Слева видели Мойсеса, Зайнутдинова, Облякова и Медину. Казахский универсал может уехать в Серию А. Мойсес в аренде. Обляков ушел на правый фланг в атаку. Медина не защитник. До начала нового сезона мало времени, Федотову срочно нужно подписывать центрального защитника, а может и латераля, если Мойсес уйдет.

Гюнтер выделяется хорошей школой

Легко определить на поле в составе клуба низшей лиги футболиста, который в детстве готовился в «Спартаке», «Динамо» или «Локомотиве». Еще проще заметить, когда игрок из большой европейской школы, вроде «Аякса», «Бенфики» и «Боруссии» Д, оказывается в составе аутсайдера топ-5. Корай Гюнтер в 28 лет играл в «Вероне» и «Сампдории» в прошлом сезоне Серии А.

Зимой его передали клубу из Генуи, а до этого агент пытался пристроить турка, рожденного в Германии, в «Спартак». Но «красно-белые» отказались. А вот их соседи присматривались к Кораю. Судя по словам его представителя, Гюнтер может перейти в ЦСКА . Зимой наделал шуму трансфер Агапова, поскольку молодому защитнику «Пари НН» платят 300 тысяч евро.

У Гюнтера в Италии зарплата была 468 000 евро. Учитывая разницу в налогах – Корай зарабатывал, как резервист «армейцев». Деньги это одна из причин, почему молодой отец Гюнтер едет в РПЛ . Он воспитывался в «Боруссии» Д, но в основе не заиграл, хотя считался талантливым, вызывался в молодежные сборные Германии. Перешел в «Галатасарай» и не заиграл в «Дженоа».

Лишь в «Вероне» и «Сампдории» защитник получал стабильную практику. Возможно, поздно раскроется? Федотов отучил Бабаева бояться возрастных игроков, а Гюнтера можно похвалить за манеру отбирать мяч чисто, оттесняет соперников, а еще за первый пас. Видно, что воспитывали в элитной школе. Передачи у него классные. А какой минус? Любит женщин, отвлекался от работы.

Надежная оборона важна для рывка вверх

Даже если Дивеев и Мойсес остаются, в центре Акинфеева могут защищать Виллиан, Гюнтер и Дивеев, а на флангах окажутся два бразильца. Фернандес, если убедят вернуться, и Мойсес, если не посадят в тюрьму. Конечно, зная Федотова, можем ждать в тройке защиты также левшу. Переходу Зайнутдинова в центр предшествовала игра Терехова в обороне «Сочи».

Гюнтер правша, как и Роша с Дивеевым. Но Корай играл в Италии со смещениями на два полуфланга. Также у него было много работы, потому что «Верона» и «Сампдория» вылетели из Серии А. Но футболист лучше, чем результаты его команд. Кстати, об аутсайдерах. Гинер прав, что для чемпионской борьбы ЦСКА нужно научиться часто обыгрывать всех из нижней части таблицы.

С командами, которые заняли места с десятого по шестнадцатое, ЦСКА Федотова потерял 11 очков. Пропускали глупые голы, отдавали победы. Если добавить 11 очков, то получится 69 пунктов против 70 у Семака. Кроме стабильной работы с аутсайдерами, ЦСКА не хватало успешной выездной модели. В гостях они потеряли очки в 9 матчах из 15, как и «Спартак».