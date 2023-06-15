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«Зениту» важно сделать пять трансферов. Отказ от них может обернуться катастрофой

вчера, 11:30
Семак Сергей

Семак знает о влиянии на футбол мотивации.

Латиноамериканцам наскучит РПЛ

Если уже не наскучила после сезона без еврокубков. Почему одни и те же футболисты в США, Китае и Европе играют по-разному? Потому что отличается уровень лиг. Следовательно, требования к себе падают. Человек – существо ленивое, с ограниченным запасом моральных и физических сил. Нужна мотивация, как вчера у хорватов и голландцев, которые на днях играли в Стамбуле. Брозович знал, что на кону шанс для его Родины выиграть футбольный трофей. А 37-летний уставший Модрич заработал пенальти, сделал ассист, забил сам, а еще отдал 81 точную передачу за два часа на поле. В товарищеской игре о таких скоростях речь бы не шла. Для части игроков «Зенита» чемпионат превратился в легкую прогулку. Где найти мотивацию? Понятно, почему Малком старался. Почувствовал физические силы в сезоне без травм, что с ним бывало редко, хотел напомнить о себе ПСЖ и другим большим клубам. Но если единственной мотивацией для лучших игроков Семака станет отъезд, а реальной причиной, почему нахваливают Санкт-Петербург, – зарплата, ведь это не идеальный город для теплолюбивых парней, то скоро понадобится усиление состава. Даже поражение в Кубке от «Динамо» значимее, чем кажется. «Зенит» традиционно плох в этом турнире. Но раньше мотивировали вылеты важностью международных матчей, на которые тратили силы. Сейчас ЛЧ нет, но Кассьерра, Мантуан, Дуглас, Клаудиньо, Ренан и Вендел проиграли Йокановичу.

Расставания вынудят искать новичков

Потери неизбежные. Есть группа футболистов, нахождение которых в заявке «Зенита» вызывает вопросы. Часть игроков в глубоком запасе, это Бакаев, Сутормин, Чистяков, Адамов и Круговой. Кузяев второй раз пытается найти команду в топ-5, давно мечтал поиграть за рубежом. Кассьерра не подходит пока на роль качественного основного форварда. Если Семак и его штаб ничего не придумают, то Матео останется балластом в основе. Когда ЦСКА, «Спартак», «Динамо» и «Локомотив» сами дарят северянам легкий титул, то можно играть вдесятером. А вот если хотя бы две команды надавят, то вспомните, как «Зенит», имея все ресурсы для серии из пятнадцати титулов подряд, значительную часть роздал москвичам, а до этого «Рубину». Семаку нужно определить тех, кто не нужен в заявке. Например, Алип и Одоевский могут быть в глубоком запасе. Важно убедить руководство клуба совершить серию трансферов. Подписание Мантуана читалось, но это перестраховка на случай, если Малком и Клаудиньо летом рванут из клуба.

Без «деда» оборона очевидно просела

У Ловрена и Ракицкого в их почтенном для футбола возрасте было много минусов. Но их козырь – футбольная наглость и мастерство. Родригао, Чистяков, Адамов, Алип и Ренан не умеют выходить в атаку, как хорват и украинец. Также очевидно, что информация о поисках голкипера, который хорошо играет ногами – продолжение этой истории. А на другой стороне медали показатели «Зенита» в защите до и после паузы на чемпионат мира. Семнадцать туров – 0,4 гола за игру, xGA меньше десяти, то есть соперники максимум могли рассчитывать на десять голов, исходя из игры «Зенита» в защите. Но в тринадцати последних турах другая картина – 1 гол за игру (ухудшение в 2,5 раза). При этом качество моментов соперников не выросло пропорционально. Проще говоря, сами «привозили». Ренан слишком часто рискует. Родригао тоже не новый Иванович по классу. И это еще учтите, что Барриос почти все время был на поле, да и Кузяев с Венделом старались, чтобы на них обратили внимание другие клубы.

Семак точно не готов к травмам лидеров

Когда говорим о пяти трансферах, то любой болельщик «Зенита» угадает позиции. Даже после возвращения Гойло из «Пари НН» нужен вратарь под основу на годы вперед. Лунёв, Лодыгин и другие эксперименты были, но вернулись к воспитаннику Кержакову, поигравшему в провинции. И не по причине невероятной игры Михаила, которому 36 лет. Также нужен латераль, в идеале для двух флангов. Приоритетом стала правая бровка, так как Караваев не прибавлял. Если Круговой уйдет за игровой практикой, а Дуглас травмируется, то кого ставить слева? Своего Облякова у «Зенита» нет. Давно нужен дублер для Барриоса. Но никто не соглашается, не хотят сидеть на лавке. Четвертый трансфер – крутой центральный защитник выше классом, чем Родригао. Это важно, поскольку бразилец как Мевля. Сегодня он в основе «Зенита», а завтра может не заиграть в «Спартаке». Пятый новичок это центральный нападающий. Сергеев и Кассьерра очень крутые форварды для «Крыльев Советов» и «Сочи», но временная опция для «Зенита». Колоссальная разница в мастерстве с Дзюбой и Азмуном.

«Зениту» важно не выдумать, будто заморозили успех. Достаточно травм Малкома и Барриоса, чтобы ранить «Зенит». Уход этих игроков, потому что оба получают приглашения из Европы, может развалить всю систему игры. Семака надо на руках носить, что не повторяет ошибки Спаллетти, Манчини и Виллаш-Боаша. Тренер не допустил пока ссору «чужих» и «своих», как бывало раньше. Но Сергей Богданович хорош, когда почти нет конфликтов, а еще очевидно везет на поле. А как справится, если по делу проиграют несколько матчей, бразильцы начнут звонить агентам, а россияне обвинят тренера в предвзятом отношении? В «Зените» интересная ситуация. Словно дом родителей главной героини из триллера «Прочь». Вроде бы всё идеально, но чувствуется подвох.

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Андрeй Попов
Андрeй Попов
вчера в 17:10
Мне кажется Сергеев наберет еще, главное уверенность есть, а физика и игру натренирует.
Барриоса если хотели бы давно бы уже забрали.
А вот Малком может и уйти в ПСЖ, там Месси с Неймаром уходят 100% , а Мбапе последний год контракта.
Надо Богданычу побольше воспитанникам доверять, Круговой вон с Мостовым дошли до основного состава и других надо подтягивать.
dvyk2gt3exqz
dvyk2gt3exqz
вчера в 13:58
Да случится страшное!!! Зенит займёт второе место)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 13:15
Соглашусь, перспективный, но в 19 лет все перспективные.
shlomo2
shlomo2 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 13:12
Добра Вам.
Я не говорю что он "звезда". Но парень не из самых плохих игроков и если будет прогрессировать, то думаю что в итоге может и блеснуть.... ну это на мой взгляд.
nubom
nubom
вчера в 13:09, ред.
Очередной опус автора - из серии мантр "экспертов" о рецессии экономики США...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 13:07
Упомянутый тобой Ренан даже по меркам РПЛ далеко не звезда. Обычный юниор в 19 лет. Ростовские ребята Карпина получше выглядят.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 13:05
Достаточно травм Малкома и Барриоса, чтобы ранить «Зенит». Уход этих игроков, потому что оба получают приглашения из Европы,
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1353692/semak-sergey-zenit 15.06.2023
А эти "приглашения" из Европы - плод чьей фантазии, руководства Газпрома, или автора статьи. Газпром их посадил на такие деньги, который шейхи могут даде не предложить.
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:26
Спасибо за стать.

Буквально недавно прочитал, что Густаво Мантуан останется в Зените. На мой не профессиональный взгляд не плохой игрок, особенно за свой ценник. Надеюсь в следующем сезоне получит больше игрового времени, он точно его заслужил.
У него отличный удар и наглость при обводках, парень совсем не боится брать игру на себя, этим он больше всего похож на Халка, пусть и понятно калибром значительно ниже. (Хотя как знать, Халк в его возрасте играл в Японии, например....:).

Еще Ду Кейрос подъедет, хотя от Ду Кейроса я бы многого не ждал, очень неоднозначный парень, и эксперты с болельщиками, следящими за чемпионатом Бразилии, сходятся во мнении, что игрок, кхм, сомнительных игровых качеств и ничего особенного ждать от него не приходится. До этого все ожидания экспертов оправдывались, поэтому есть все основания им доверять. По уровню Клаудиньо, Сантоса, Вендела,Ренана и даже Мантуана, ,особых сомнений при переходе ни у кого не было . Остаётся уповать только на чудо. Не знаю на чём основываются "эксперты", но я смотрел за последние 1,5 года больше 30 матчей Коринтианса, и Ду Кейрос один из первых, кого хотел на обмен Юри. Да, есть в Коринтиансе игроки посильнее: Рожер Гедес и Фаусто Вера (в другой ценовой категории), Ренато Аугусто (старый), есть потенциальный топ Биро (вингер нам сейчас не нужен). Напомню: Ду Кейрос в 2022 сыграл в 66 матчах (4619 минут), второй по игровому времени в Коринтиансе, всего на 70 минут меньше Гедеса. У нас за сезон лидеры чуть больше 3000 минут играют, то есть Ду Кейрос уже как минимум ОЧЕНЬ выносливый, учитывая как много играет и как много бегает во время матчей. (Понятно, что по статусу он ниже остальных наших бразилов, кроме Мантуана, но он точно лучше Кузяева (бегает не меньше, зато умнее и намного техничнее), а значит усилит команду....).
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 12:25
Очередное напоминание, что в Зените всё плохо, тренеры никакие, все легионеры ленивые и скоро разъедутся и прочее. А Зенит молча берет пятое чемпионство подряд, легионеры становятся лучшими бомбардирами и получают звания лучших игроков РПЛ на разных позициях.
pqmvb2347wwy
pqmvb2347wwy
вчера в 12:14, ред.
А в это время спартак, купив еще одного спортивного директора за границей и поменяв главного тренера, резко продвинется вверх.
Гость
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