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Агент Барриоса высказался об информации про интерес «Дженоа» к игроку

вчера, 16:26

Агент Луис Фелипе Поссо, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, отреагировал на информацию об интересе «Дженоа» к 29-летнему колумбийцу.

Может, в «Дженоа» действительно заинтересованы в приобретении Барриоса. Однако никаких предложений по Вильмару не поступало. Барриос настроен продолжить карьеру в «Зените».

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Все комментарии
Catenaccio_86
Catenaccio_86 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 08:55
Неуместное сравнение. Бензема и Роналду уехали туда пенсионерами. А Барриос тратит лучшие годы, находясь на пике, на слабый чемпионат, клубы из которого не играют даже в еврокубках.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 08:35
При чём здесь преданность??
Люди работают....соответственно хотят получать за свой труд максимальные оклады...
Или вы считаете Бензема и Роналду с детства обклеивали свои комнаты плакатами саудовских команд???
Сп62
Сп62 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 21:52
Однако, лишний раз цену набить не помешает.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 21:06
Они ещё болели с детства за Зенит...)
И мечтали во сне одеть футболку со стрелкой!)
А Вы как мну, всё за деньги да за деньги!)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 17:50
"Может, в «Дженоа» действительно заинтересованы в приобретении Барриоса. Но смогут ли они положить ему хотя бы близкую зарплату к газовому гиганту?" будет звучать более правдиво относительно причины, почему Барриос, Вендел и т.п. так преданы "Зениту"))
ermak6848
ermak6848
вчера в 16:55
Селекция обязывает всё посмотреть, оцеиь
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