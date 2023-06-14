Агент Барриоса высказался об информации про интерес «Дженоа» к игроку

Агент Луис Фелипе Поссо, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, отреагировал на информацию об интересе «Дженоа» к 29-летнему колумбийцу.
Может, в «Дженоа» действительно заинтересованы в приобретении Барриоса. Однако никаких предложений по Вильмару не поступало. Барриос настроен продолжить карьеру в «Зените».
Люди работают....соответственно хотят получать за свой труд максимальные оклады...
Или вы считаете Бензема и Роналду с детства обклеивали свои комнаты плакатами саудовских команд???
Люди работают....соответственно хотят получать за свой труд максимальные оклады...
Или вы считаете Бензема и Роналду с детства обклеивали свои комнаты плакатами саудовских команд???
И мечтали во сне одеть футболку со стрелкой!)
А Вы как мну, всё за деньги да за деньги!)
И мечтали во сне одеть футболку со стрелкой!)
А Вы как мну, всё за деньги да за деньги!)