Агент Барриоса высказался об информации про интерес «Дженоа» к игроку

Агент Луис Фелипе Поссо, представляющий интересы полузащитника «Зенита» , отреагировал на информацию об интересе «Дженоа» к 29-летнему колумбийцу.

Может, в «Дженоа» действительно заинтересованы в приобретении Барриоса. Однако никаких предложений по Вильмару не поступало. Барриос настроен продолжить карьеру в «Зените».