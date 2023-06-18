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Объявлен лучший игрок «Динамо» в сезоне 2022/23

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Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:02
Толя, Дружище, я всегда, стараюсь не выглядеть голословным и аргументирую свои слова. Я привожу мнения авторитетных источников, говорю то, что вижу, знаю и помню, а помню я- очень много...
баск
баск
вчера в 22:01
Ещё раз повторяю для непонятливых - мне всё равно, где, почему и от кого прячется Шварц, тем более, что его неудача в Герте скорее всего говорит лишь
о двух вещах-
1) Бунделига гораздо сильнее РПЛ;
2) Шварц пока что слабоват как тренер для Бундеслиги.

Замечу ещё, что твои измышления в мой адрес, что я, дескать, "отрёкся от Шварца" выглядят смешно и нелепо.
Шварц сделал хорошую бандочку в Динамо, которая многим нравилась, и не только динамовским болельщикам, игра этой бандочки вернула многих давно отчаявшихся на трибуны и привела команду на уровень повыше обычного для Динамо всех последних лет.

Так что вот как раз Шварц действительно кое-что сделал для Динамо, и уж во всяком случае- гораздо больше, чем Йканович.
И за всё это Шварц заслуживал справедливую похвалу.

А весной 22 года он по ряду причин поплыл и тем заслужил много критики.
Не бесконечных бездоказательных публичных оскорблений, как в твоём исполнении, а справедливой критики, и это нормально.

Так что ты со своими "отречениями" совершенно нелеп, тем более, что несмотряна весенний провал Шварца я сохранил доброе отношениек нему и желаю ему успеха в дальнейшем.

Выгребет- от души порадуюсь за него. Нет- значит нет.
Но это всё лирика, ты с темы-то не спрыгивай.

Что там насчёт "решающих голов Тюкавина на замене" у Йокановича?

ЗЫ.
Я тебя и не трогал, это ты опять ко мне прицепился со своими смешными напоминаниями.
Отзынешь- никто тебя и не тронет, нужен ты мне)))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:01
баск 68 / 270сегодня в 20:17
Это как же- Йоканович научился у "шварцмана"?)

Капралсман, как обычно, на манер гоголевской унтер-офицерской вдовы, сам себя высек))
Скажите это корректный комментарий баска? С учетом обращения к конкретному пользователю?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:59
Витя, дорогой, ты прав, так не бывает
Capral
Capral
вчера в 21:54
Для тех, кто действительно считает себя объективным болельщиком- рекомендую статьи, В.Непомнящего: "По качеству игроков команда ДИНАМО просела".

И, интервью А.Бубнова: "При Личке, в ДИНАМО не будет левых игроков."

Я, всегда стараюсь аргументировать свои высказывания и подтверждаю их фактами.
Capral
Capral
вчера в 21:12
Во-первых, ты клялся, божился меня не задирать. Второе, посчитай, сколько за два сезона у шварца забил Тюкавин, и сколько за неполный сезон, он забил у Йокановича, и тебе всё станет ясно. Третье, Славиша, никогда не был моим кумиром, в отличие от тебя, который два года прославлял соплежуя из Герты, а потом публично от него отрекся. Более того, даже после побед Йокановича, я всегда призывал не феерить и особо не радоваться, а дать человеку поработать, и только потом делать выводы. Да, я симпатизирую Йокановичу и сейчас, но при этом, я понимаю, что с тем составом, что у него был- призовое место выиграть было невозможно. И даже недавнее интервью А.Бубнова, где он говорит о необходимом, серьезном усилении состава ДИНАМО- подтверждает мои слова.

Славиша- не гений, но для своего скромного тренерского уровня- он достаточно немало сделал...
И не приписывай мне шварца, который сейчас- прячется по кустам от праведного гнева болельщиков Герты...
баск
баск
вчера в 21:01
    Capral
    Capral
    вчера в 20:23
    Напоминаю, что Йоканович, в отличие от шварцмана, свои команды в 1-ю лигу не отправлял, а выводил в АПЛ, это первое. А второе, специально для Аничкина, говорю, что именно при Йокановиче, Тюкавин, пусть и относительно ярко, провел сезон, потому что, у палача Герты, Тюкавин столько не забивал за сезон. И даже, если посмотреть, сколько решающих мячей забил Тюкавин на замене у Славиши, то вывод напрашивается сам собой- Йоканович правильно использовал Костю.
    баск
    баск
    вчера в 20:17
      Capral
      Capral
      вчера в 20:04, ред.
      Нелишне будет кое-кому напомнить, что именно любимый кое-кем шварцман пригласил Смолова и плотно посадил на лавку Тюкавина, который, так всю весну и просидел в запасе...
      баск
      баск ответ Герд Мюллер (раскрыть)
      вчера в 20:01
      Ну почему же всего тайм, Тюкавин в состоянии хоть весь матч отработать, просто дармоеду Йокановичу удобнее было сделать из него запасного- так гораздо менее хлопотно и всегда можно сослаться на опытного игрока.
      Зачем возиться с молодыми, это ж работать надо, да и риски нести))

      Вы совершенно правы- игрового времени Тюкавину было недодано.
      Хотя ряд матчей Костик всё же провёл в стартовом составе и забил в них мячей
      с игры больше (6), чем Федя- любимый у Йокановича нападающий основы-
      за весь сезон (4).
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      вчера в 19:37
      Хороший игрок....старательный...
      Удачи ему и процветания...
      Только зачем такое фото..??
      ..то ли экстрасенс...то ли с воображаемым кубком...
      Gotlib
      Gotlib ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 19:16
      Если у тебя две головы, то могу и во множественном числе обратиться 😁 Кстати, "выканье" имеет нечистый источник. Но об этом в другой раз. Нет времени.
      Capral
      Capral ответ Gotlib (раскрыть)
      вчера в 19:15
      Что-то долго уходите. А ответ, так и не дали.
      Ну, собственно, другого, я и не ожидал...
      Gotlib
      Gotlib ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 19:14
      Аргументы я привёл. А доказательства нужны в суде. Всё, я убежал.
      Capral
      Capral ответ Gotlib (раскрыть)
      вчера в 19:11
      На "ты"- мы еще не переходили.
      Capral
      Capral ответ Gotlib (раскрыть)
      вчера в 19:10
      Ответ должен быть аргументированным.
      Как говорил великий сыщик Ш.Холмс: "Бездоказательно, дорогой профессор- бездоказательно"...
      Gotlib
      Gotlib ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 19:09
      Если это тебя утешит, то пусть будет так. 😂 Удачи.
      Gotlib
      Gotlib ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 19:08
      Сейчас только увидел вопрос. Но на этот вопрос я ещё тогда ответил: в Баварии играли хоть и великие футболисты, но даже у них силы были не беспредельными. По этой причине пришлось пожертвовать внутренним чемпионатом. Так мы будем до ночи переписываться, а у меня к сожалению нет времени. В тот раз я уже ответил на этот вопрос и снова возвращаться к нему нет ни желания, ни времени. Я ушёл с сайта. Ещё раз всех благ.
      Capral
      Capral ответ Gotlib (раскрыть)
      вчера в 19:01
      Как там, у М.Ю.Лермонтова: "Гарун бежал быстрее лани"!
      Capral
      Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      вчера в 18:57
      Толя, Дружище, конечно так не бывает. Но есть люди, которые считают иначе. Поэтому, я и задал вопрос...
      Gotlib
      Gotlib ответ Gotlib (раскрыть)
      вчера в 18:57
      Кажется я ответил на все вопросы, которые прочитал. Однако мне пора уходить с сайта. Всех благ.
      Capral
      Capral ответ Gotlib (раскрыть)
      вчера в 18:54, ред.
      Я вам вопрос поставил. Будьте любезны ответить.
      Да, совсем забыл- еще и чемпион Мира-74!!!
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 18:53
      Витя, дорогой, ты прав, так не бывает
      Gotlib
      Gotlib ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 18:53
      Слово "доказательство" здесь не совсем уместно.
      Capral
      Capral ответ Gotlib (раскрыть)
      вчера в 18:52
      Прошу прощения, но переливать из пустого в порожнее- желания не имею.
      Вы, как-то доказывали мне, что Бавария в 70-х, ради победы в КЧ пожертвовала результатами в Бундеслиге. Так было дело?

      Ну так вот, может объясните мне, как, клуб, который не знал себе равных в те годы, в составе которого играла половина сборной ФРГ- Беккенбауэр, Мюллер, Майер и др., команда, которая трижды подряд побеждала в КЧ- могла пожертвовать внутренним чемпионатом?

      Будьте любезны, объясните. Заранее благодарен.
      Gotlib
      Gotlib ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 18:44, ред.
      Все команды играли по той схеме, которая была присуща тому или иному времени. В этом смысле все были в равных условиях. При Якушине Динамо не выступало в евротурнирах, и по этой причине мы не можем точно сказать, каких успехов мог бы добиться Якушин. Что касается Бескова с его способностью находить и растить таланты, то его место в детской или юношеской школе, где его талант пригодился бы гораздо больше, чем на должности тренера команды высшей лиги. Вот Лобан был как раз на своём месте.
      Capral
      Capral ответ Gotlib (раскрыть)
      вчера в 18:44
      Есть такая пословица: "Всё познаётся в сравнении, однако, сравнение- еще не есть доказательством".
      Capral
      Capral ответ Gotlib (раскрыть)
      вчера в 18:36
      Работу- Бескова, Лобана и Якушина- сравнивать нельзя.
      При Якушине тренере, в футбол играли в пять нападающих, при Бескове и Лобановском- игровая схема была уже другой. Разный уровень и класс команд, соперников. Конечно, если говорить о триумфальной поездке ДИНАМО в Англию, то Якушин Великий тренер. Если говорить о европейских трофеях- то Лобан сильнее и Бескова, и Якушина.

      Но есть и другой момент, не менее значимый- это то, что Бесков, в отличие от Лобана и Якушина, сам, лично находил, никому незвестных пацанов, воспитывал их и делал их футболистами высокого уровня.

      Лобан работал, только с готовым "материалом"- собирал лучших со всей Украины.
      Якушин, тоже, работал с уже готовыми мастерами, поскольку в те годы, в Москву забирали сильных футболистов и каждый мечтал пробиться в ДИНАМО.

      Поэтому, если говорить о трех тренерах, необходимо говорить о них, как о трёх разных личностях, каждая из которых- по своему гениальна.
      Gotlib
      Gotlib ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 18:18
      Всё познается в сравнении по итоговым результатам деятельности любого человека. Если ученик закончил школу с золотой медалью, то его можно считать более успешным, чем ученика получившего серебряную медаль. Также и с тренерами: можно сравнить золото Лобана и Бескова и ответ всплывёт на поверхность сам собой. Даже Хитрый Михей классом повыше Бескова будет, судя по результатам.
      Гость
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