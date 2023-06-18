Объявлен лучший игрок «Динамо» в сезоне 2022/23

Нападающий Константин Тюкавин признан лучшим игроком сезона 2022/23 в «Динамо».
Тюкавин выдал самый результативный сезон в карьере. Нападающий забил 10 голов и отдал 7 результативных передач в 38 матчах чемпионата и Кубка страны.
Нападающий Константин Тюкавин признан лучшим игроком сезона 2022/23 в «Динамо».
Тюкавин выдал самый результативный сезон в карьере. Нападающий забил 10 голов и отдал 7 результативных передач в 38 матчах чемпионата и Кубка страны.
Конечно, Тюкавин не лидер, но из тех, кто играл- больше других приносил пользу!
Клуб, в котором играли настоящие нападающие: Трофимов, Бесков, Карцев, Якушин, С.Ильин, Селин, С.Соловьев, Численко, Гусаров, конечно нуждается в форварде другого колибра!!!
В любом случае- удачи Косте в его личной жизни и конечно в футбольной!!!
Конечно, Тюкавин не лидер, но из тех, кто играл- больше других приносил пользу!
Клуб, в котором играли настоящие нападающие: Трофимов, Бесков, Карцев, Якушин, С.Ильин, Селин, С.Соловьев, Численко, Гусаров, конечно нуждается в форварде другого колибра!!!
В любом случае- удачи Косте в его личной жизни и конечно в футбольной!!!