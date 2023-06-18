Объявлен лучший игрок «Динамо» в сезоне 2022/23

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вчера, 16:06

Нападающий признан лучшим игроком сезона 2022/23 в «Динамо».

Тюкавин выдал самый результативный сезон в карьере. Нападающий забил 10 голов и отдал 7 результативных передач в 38 матчах чемпионата и Кубка страны.