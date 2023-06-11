Кварацхелия стал лучшим молодым игроком сезона в Лиге чемпионов

Нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия признан лучшим молодым игроком в сезоне 2022/23 в Лиге чемпионов.
Его команда дошла до 1/4 финала турнира, где проиграла «Милану».
Всего 22-летний грузинский форвард провёл 9 матчей в ЛЧ, забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.
Ливерпуль, Аякс, Глазго, Айнтрахт, Милан.
Теперь, о каждом в отдельности:
Ливерпуль. Отвратительный сезон и по игре, и по результатам. Команда не пробилась в ЛЧ.
Аякс и ГР- середняки европейского футбола.
Айнтрахт- середняк не только европейского, но и немецкого футбола.
Ну и Милан, 4-я команда Италии, которая случайно пробилась в полуфинал ЛЧ, и выбившая грузина, и его команду.
Без личной антипатии и предвзятости- только факты.
Ливерпуль, Аякс, Глазго, Айнтрахт, Милан.
Теперь, о каждом в отдельности:
Ливерпуль. Отвратительный сезон и по игре, и по результатам. Команда не пробилась в ЛЧ.
Аякс и ГР- середняки европейского футбола.
Айнтрахт- середняк не только европейского, но и немецкого футбола.
Ну и Милан, 4-я команда Италии, которая случайно пробилась в полуфинал ЛЧ, и выбившая грузина, и его команду.
Без личной антипатии и предвзятости- только факты.