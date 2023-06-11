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Кварацхелия стал лучшим молодым игроком сезона в Лиге чемпионов

вчера, 21:17

Нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия признан лучшим молодым игроком в сезоне 2022/23 в Лиге чемпионов.

Его команда дошла до 1/4 финала турнира, где проиграла «Милану».

Всего 22-летний грузинский форвард провёл 9 матчей в ЛЧ, забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.

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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 22:18, ред.
Вот соперники Наполи на пути к 1/4.
Ливерпуль, Аякс, Глазго, Айнтрахт, Милан.
Теперь, о каждом в отдельности:
Ливерпуль. Отвратительный сезон и по игре, и по результатам. Команда не пробилась в ЛЧ.
Аякс и ГР- середняки европейского футбола.
Айнтрахт- середняк не только европейского, но и немецкого футбола.
Ну и Милан, 4-я команда Италии, которая случайно пробилась в полуфинал ЛЧ, и выбившая грузина, и его команду.
Без личной антипатии и предвзятости- только факты.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:57
Это хорошая новость для Грузии.
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