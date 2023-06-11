Родри — лучший игрок сезона 2022/23 в Лиге чемпионов

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри признан лучшим игроком сезона 2022/23 в Лиге чемпионов.
26-летний хавбек пропустил всего один матч в прошедшей кампании. Гол испанца оказался победным в финальной встрече турнира с «Интером» (1:0).
Всего на счету футболиста 12 проведённых игр и 2 забитых мяча в сезоне в соревновании.
По такой логике Винисиус в том году лучший, раз в финале Ливеру банку положил. Ну а Хаверц - в позапрошлом финале...
Рыжий да, реально заслужил, но никак не Родри.
P.S. Сдаётся мне что КДБ нехило поцапался с Гвардиолой (в матче с Реалом), вот Пеп и решил закулисно власть употребить... Не факт что так и было, конечно, но как вариант, вполне себе. Другого объяснения у меня нет.
По такой логике Винисиус в том году лучший, раз в финале Ливеру банку положил. Ну а Хаверц - в позапрошлом финале...
Рыжий да, реально заслужил, но никак не Родри.
P.S. Сдаётся мне что КДБ нехило поцапался с Гвардиолой (в матче с Реалом), вот Пеп и решил закулисно власть употребить... Не факт что так и было, конечно, но как вариант, вполне себе. Другого объяснения у меня нет.