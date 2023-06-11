Родри — лучший игрок сезона 2022/23 в Лиге чемпионов

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вчера, 20:59

Полузащитник «Манчестер Сити» признан лучшим игроком сезона 2022/23 в Лиге чемпионов.

26-летний хавбек пропустил всего один матч в прошедшей кампании. Гол испанца оказался победным в финальной встрече турнира с «Интером» (1:0).

Всего на счету футболиста 12 проведённых игр и 2 забитых мяча в сезоне в соревновании.