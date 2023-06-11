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Родри — лучший игрок сезона 2022/23 в Лиге чемпионов

вчера, 20:59

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри признан лучшим игроком сезона 2022/23 в Лиге чемпионов.

26-летний хавбек пропустил всего один матч в прошедшей кампании. Гол испанца оказался победным в финальной встрече турнира с «Интером» (1:0).

Всего на счету футболиста 12 проведённых игр и 2 забитых мяча в сезоне в соревновании.

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Перевод с uefa.com Фото: Твиттер «Манчестер Сити»
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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 08:59
Не знаю особо этого парня...
В принципе...как и он меня...

Соглашусь наверное с многими мнениями на ветке...
Если уж привязывать победителя номинации к команде победителю то - Кевин Де Брюйне ....был явно не хуже....
Nazi
Nazi
сегодня в 08:49, ред.
Все прекрасно знают, кто был лучшим футболистом ЛЧ, но приз дают какому то Родри.. Несправедливо как то по отношению к "величайшему"... Это как никак его последняя ЛЧ..
adekvat
adekvat
сегодня в 05:21
Лучший игрок весьма относитетльно.
zsy378f3mrjt
zsy378f3mrjt
сегодня в 04:48
Очень часто лучшим в финале выбирают автора победного гола, так случилось и на этот раз
амурец
амурец
сегодня в 00:49
Весьма спорный вывод
VALENCIA C.F.
VALENCIA C.F.
сегодня в 00:18
Им вреднее.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 23:46
Так Винисиус не только банку в финале положил, он основной ассистент и мотор команды...
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 23:38
Спорно конечно…я за КДБ.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 23:15, ред.
Хренью люди страдают.
По такой логике Винисиус в том году лучший, раз в финале Ливеру банку положил. Ну а Хаверц - в позапрошлом финале...

Рыжий да, реально заслужил, но никак не Родри.

P.S. Сдаётся мне что КДБ нехило поцапался с Гвардиолой (в матче с Реалом), вот Пеп и решил закулисно власть употребить... Не факт что так и было, конечно, но как вариант, вполне себе. Другого объяснения у меня нет.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r ответ RamonCSKA (раскрыть)
вчера в 23:09
Я бы сказал светлой) Видимо, поэтому его и не замечают - расисты)
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 22:55
За гол в финале стопудово.
RamonCSKA
RamonCSKA ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
вчера в 22:49
Кдб всегда был тёмной лошадкой
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 22:40
Почему так не любят КДБ? Его просто не замечают, хотя он тащит команду. Да, Родри неплох, но до Кевина ему очень далеко.
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 22:32
Сити без опорника лузер в финале ЛЧ, и проигрывает чемпионат ЛФК с отрывом.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 22:14
Я не удивлён, он был один из лучших, также очень хороши были Бернарду Силва, КДБ. Холанд был тоже полезен.
Viduka
Viduka ответ Dima salev (раскрыть)
вчера в 22:00
Родри как бы ключевой игрок Сити, связующее звено, коим в своё время был Бускетс в Барселоне:)
Dima salev
Dima salev
вчера в 21:51, ред.
Я бы назвал лучший Де брюне и Гюндугана а Родри золотой мальчик как Гетце в финале чемпионата мира 2014году
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:37
Золотой гол положил так сказать в финале
CITYZENS
CITYZENS
вчера в 21:20
Конечно лучший, такой важный гол забил и принес Ман Сити наконец-то долгожданного ушастика!
Barcelona
Barcelona
вчера в 21:08
Странно что не де Брюйне!
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:08
Большую роль в этом конечно сыграл гол забитый в финале.
Elliada
Elliada
вчера в 21:07
Неожиданно. Конечно, я знал, что игрок Сити станет лучшим игроком сезона в ЛЧ, но думал, что это будет КДБ или Бернарду. Как бы там ни было, поздравляю Родри! Спасибо за гол в финале.
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