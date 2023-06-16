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Литвинов — лучший молодой игрок «Спартака» в сезоне 2022/23

вчера, 14:59

Пресс-служба «Спартака» сообщает, что полузащитник Руслан Литвинов признан лучшим молодым игроком клуба по итогам сезона 2022/23.

Также Литвинов занял второе место в голосовании на лучшего игрока сезона, набрав 23% голосов болельщиков «красно-белых».

Литвинов — лучший молодой игрок «Спартака» в сезоне 2022/23

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 00:10
Литвинов - один из самых бесполезных игроков в Спартаке ! Интересно чем же он так кому-то приглянулся ?
makkie
makkie ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 20:58
Очевидно, Промес, Соболев, Денисов, Пруцев, Хлусевич.
Вот только наиболее удачные отрезки игр пришлись на осень, а весной было сплошное разочарование - как-будто Спартак разом взял и разучился играть((
ABir
ABir
вчера в 19:44
Очень хорошо , что Руслан в Спартаке
ДСА
ДСА
вчера в 18:40
Ошибок тоже очень много.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ angc4p6xjw2t (раскрыть)
вчера в 18:14
Но уже достигнуто немало.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ makkie (раскрыть)
вчера в 17:31
Кто ещё выделялся, по Вашему мнению?
makkie
makkie
вчера в 17:14
Литвинов действительно выделялся в этом сезоне.
Голова светлая, техничный, работоспособный, с ударом и пасом. Прибавить в стабильности и может вырасти в игрока основы на постоянной основе. Расти всегда есть куда!
angc4p6xjw2t
angc4p6xjw2t
вчера в 15:01
Всё равно ему ещё прибавлять и прибавлять
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:01
Вполне заслуженно, работяга парень.
Гость
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