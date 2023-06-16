Литвинов — лучший молодой игрок «Спартака» в сезоне 2022/23

Пресс-служба «Спартака» сообщает, что полузащитник Руслан Литвинов признан лучшим молодым игроком клуба по итогам сезона 2022/23.
Также Литвинов занял второе место в голосовании на лучшего игрока сезона, набрав 23% голосов болельщиков «красно-белых».
Голова светлая, техничный, работоспособный, с ударом и пасом. Прибавить в стабильности и может вырасти в игрока основы на постоянной основе. Расти всегда есть куда!
Голова светлая, техничный, работоспособный, с ударом и пасом. Прибавить в стабильности и может вырасти в игрока основы на постоянной основе. Расти всегда есть куда!