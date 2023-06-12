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«Манчестер Сити» объявил имя лучшего игрока команды сезона 2022/23

вчера, 17:23

Нападающий Эрлинг Холанд признан лучшим игроком в сезоне 2022/23 в «Манчестер Сити» по итогам опроса болельщиков клуба.

Норвежец стал лучшим бомбардиром команды, забив 52 гола в 53 матчах во всех турнирах. Также футболист побил рекорды АПЛ по голам за сезон.

Вторым в голосовании оказался полузащитник Кевин Де Брюйне, ставший лучшим ассистентом (16 передач) в Английской Премьер-Лиге в прошедшей кампании. Третье место занял защитник Натан Аке.

«Манчестер Сити» объявил имя лучшего игрока команды сезона 2022/23

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ lobsterdam (раскрыть)
сегодня в 13:28, ред.
Вальверде в Барселоне 3 сезона пыжился..., ну и где сейчас она - Великая и Несокрушимая ?
На толстосумов Челси посмотри.
Поттеру они вон дали порулить звёздным десантом ... И чё ? Где сейчас Поттер и десант ? Так раздолбать клуб за какие то 3-4 месяца..., при таких деньжищах Боэли - это надо умудриться. Теперь, чтоб даже вернуться на прежний уровень, челсакам нужны годы кропотливого труда и фин. вливаний. Ты в это веришь ? То-то и оно! Будут они теперь как памятник старины - Ноттингем Форест (с двумя ушастыми) болтаться в середине АПЛ веки вечные...(тьфу-тьфу)

P.S. Бабки - это инструмент..., и в дурных руках - инструмент разрушения, а не созидания. Их наличие в большом количестве ставит очень непростую задачу владельцу..., задачу приумножения (сохранения, на худой конец). И Пеп, как ни крути, с такой задачей справляется уж как 8-й год.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ lobsterdam (раскрыть)
сегодня в 13:18, ред.
Зазнается ? Так ведь это не проблема. Обольём помоями, выплюнем и вышвырнем из стойла, как старую колхозную лошадь. На то мы тут и есть! )
lobsterdam
lobsterdam ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 13:15
Чего его нахваливать-то? Ему и так привалило! А вдруг зазнается?
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 13:12
Лучший игрок сити это их спонсор, кто дал денег на скупку сливок со всех чемпионатов Европы, Азии и Ю. Америки. У них в составе Фоден, Вокер и кто-то ещё из Англии, остальные все сборище отовсюду, по схеме беру все, что хочу за любую цену!
альсато
альсато
сегодня в 10:52
Х-эрлинг-лучший по опросам болельщиков!))))....ну, что тут сказать..я не болельщик МС!)))))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 10:50, ред.
Интересный диалог у двух молодых людей получился. Позитивный и со смыслом.

Вставлю и я своё.
Футбол - шахматы. И выделять в нём лучшую фигуру в зависимости от конкретной партии, просто бессмысленно. Однако, среди всех фигур есть лёгкие и тяжёлые, которые решают исход в большинстве случаев.
Применительно к МС, Холланд однозначно тяжёлая фигура; я бы причислил его к королевской ладье; КДБ же - ферзь, и это неоспоримо.

Что до самого выбора болельщиков МС... Сам по себе выбор лучшего в команде, где шикарных игроков полно, неблагодарная работа. Но аванс Холланду, имхо, правилен. Правилен даже не столько со спортивной составляющей (и здесь согласен с Ильёй), сколько с отношением Эрлинга к игре, его прилежанием, желанием, рвением и, самое главное - эффективностью (и тут уже прав Володя). Ибо хвалить и поднимать статус норвежцу надо..., надо даже там, где не всё у него исключительно получается : тут как цирковому мишке - за чудеса на арене и старания косолапого очаровашки, сухарик/сахаринку в пасть ему хош не хош, а положи.) Грубоватое сравнение, но всё же.

P.S. Повторюсь... Приятно было почитать ребят.
andrewheat
andrewheat ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 03:08
Думаю, назначение Эрлинга лучшим - попытка потрафить неискушённым болельщикам. Они взращивали хайп относительно норвежца по ходу сезона и теперь получают максимальный восторг, поскольку этот хайп подтвердился официальным признанием. Голы видят все, а оценить грамотность передачи или тонкость видения поля - тут анализировать надо))) В любом случае и КДБ, и Гюндоган получили приз симпатий думающего и понимающего зрителя :)
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:52, ред.
У МС долго(при Пепе) не было вообще нападающих, и вот теперь появился, поэтому и решили приободрить на будущее.
Dima salev
Dima salev
вчера в 22:06
Можно сказать лучший только в апл а в лиге чемпионов он обычный игрок который стоит возле штрафного
Elliada
Elliada ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 22:02
У других сил хватает. Разве Кейн играет также, как Холанн? Весь сезон говорили про малое количество касаний Холанна по мячу. Ему требовалось мало касаний, чтобы забить гол. А значит, передач отдает мало, а голевых еще меньше. И без мяча работает мало. Даже из-за пределов штрафной он не забивает. Всё, что он делает это ждет, когда ему вложат мяч в ногу или голову. Как я уже сказал, он отличный бомбардир, но не лучший игрок. Приведу аналогию (возможно, плохую): вторую мировую выиграл СССР. Америка присоединилась в конце, когда Германия проигрывала. А теперь они кричат со всех щелей, что они выиграли в*йну. Это справедливо? Также с Холанном. За него всю игру делают другие, а он получает все награды. Даже Роналду, которого я критикую, приносил больше пользы команде и когда выигрывал награды, был более достоин, чем сейчас Холанн.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 21:37
Извините, что вмешиваюсь, но... если бы норвежец прессинговал, отрабатывал в защите, много ассистировал и прочая, и прочая, то, как вы считаете, у него хватило бы сил на всё остальное, но самое важное - забивать мячи ? Для чего тогда на поле остальные девять высококлассных игроков, чтобы смотреть, как Холланд тратит силы на все те действия, которые вы перечислили ? У каждого на поле свои функции, которые он выполняет согласно своим возможностям. Эрлинг выполняет на все сто. Больше от него ничего не требуется.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:19
В сильнейшем чемпионате Старого Света... в условиях плотной опеки... первый (!) сезон в АПЛ и наколотить столько мячей; отличные показатели в ЛЧ , где, как говорится, палец в рот не клади ... Невзрачная, на первый взгляд, игра в финале не показатель, для чего тогда нужны другие футболисты команды ?... Соперник из Италии - искушённый в своём деле оборонительного плана, прихватили норвежца, с кем не бывает.
Заслуженное признание.
Elliada
Elliada ответ allemz (раскрыть)
вчера в 21:00
Ты не сравнивай Месси с этими замыкателями. Месси созидатель, он играет на команду.

По поводу Холанна. Я не говорю, что он плох. Он результативный бомбардир. Но называть его лучшим игроком неправильно. В первую очередь, я критикую его за то, что растворился в важных матчах. Ты говоришь, что он делает другую работу. Я не понимаю, в чем его польза? Он не делает ничего из того, что я перечислил. Ты оправдываешь его засуху отвлеканием защитников. И что дальше? Он не будет больше забивать? Как он раньше много забивал? Раньше его защитники не держали?

Цель игры - выиграть. Но Сити выиграл не благодаря Холанну. На тех стадиях, на которых Сити раньше спотыкался, Холанн не сделал ничего. Как я сказал, моменты у него были. К примеру, выход 1 на 1 в матче с Реалом. Или в матче с Баварией. К тому же, с Мюнхеном он не забил пенальти. Если бы не ошибки защитника Баварии еще не ясно, как промах с пенальти отразился бы на результате. Как ты это оправдаешь?

Сити не нужен набиватель статистики в матчах с середняками и растворяющийся в матчах с топами. И тем более предлагать ему новый контракт. Лучше Илкаю зарплату поднять, чтобы остался.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 20:00
Есть Натан Аке, но нет Илкая Гюндогана и Родри. Интересно 🤔
allemz
allemz ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 19:58, ред.
"Поэтому называть лучшим игроком, на которого играет вся команда, это неправильно."

А что говорить про Месси, Роналду или Лёву? Цель игры в футбол разве не заключается в том, чтобы забить больше голов и выиграть игру? Доставить мяч тому, кто искусен в завершении, чтобы добыть гол? Есть голеадор и его друзья :)
allemz
allemz ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 19:54
Мы с тобой по-моему обсуждали это, но дополню.

Холанд не был бы молодец, если бы не делал полезные вещи в отсутствие голов (это обсуждали и его влияние на игру с Баварией и Реалом), ты говоришь, что смотрел матчи и можешь судить, что ж, я тут бессилен, ты снова остался при своем мнении, твое право, переубеждать не собираюсь.

Касаемо Альвареса, то он выходит зачастую, когда избитого соперника допинать надо, либо же в старте кубковых матчей. Он мне тоже нравится, согласен с тобой, пользу приносит, но обстоятельства с Холандом разные, всё-таки я бы не сравнивал подчистую их влияния на игры.

По поводу сравнить игру норвежца с Кейном. Назревает вопрос, а есть ли смысл сравнивать? Кейн в ТТХ воплощает фантазии другого тренера, стиль иной. Холанд же играет в системе Пепа, где функции игроков неоднозначные, подход тренерский отличается. Думаешь, Жезус кайфовал, когда пришел в Сити и стал играть на разных позициях и также отыгрывать различные роли на поле? Он так и не закрепился как форвард, в Арсенале мощно начал, когда стал использоваться по назначению. Не мне говорить тебе как строит игру Пеп, не мне. Посему сравнивать Кейна и Холанда не вижу смысла.

И да, норвежец 52 гола забил, но тебе этого мало...
Опять таки, если бы в решающих стадиях от него не было бы пользы, ты меня знаешь, я самый первый критик игроков МС.
Elliada
Elliada ответ allemz (раскрыть)
вчера в 19:40
То есть, по-твоему, когда Холанн забивает - он молодец, когда нет - тоже молодец, отвлекает защитников и т. д. А как тогда оценивать его выступления, если при любых раскладах он молодец??? Он чистый нападающий, его работа забивать голы. Естественно, что его оценивают по забитым голам. И если он не забивает, то должен получить свою порцию критики. Моменты у него есть и немало, а он забить не может в решающих матчах. Тогда зачем он нужен? Чтобы набивать статистику на аутсайдерах?

Я смотрю все игры Сити, поэтому могу судить Холанна. Если бы Эрлинг делал много другой работы, к нему не было претензий. Но нет. Холанн не прессингует, обычно это делает КДБ и другие фланговые нападающие - Фоден и Грилиш. Холанн не отрабатывает в защите, только при угловых. Холанн мало ассистирует. И еще куча подобной работы, которой не делает Холанн. Лично мне больше нравится Альварес. Он делает всю грязную работу и играет на команду.

Поэтому называть лучшим игроком, на которого играет вся команда, это неправильно. Тот же Кейн лучше Холанна. Сравни игру Кейна и Холанна.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:34
Ну тут без Родри обошлись....ближе к истине...так сказать...

Многие конечно возразят...как после финала ЛЧ...мол Эрлинг бревно ещё то....но это бревно приносит голы...а результат 52 гола в 53-х матчах вообще нереален...как для своих так и для напов других клубов...
Может де Брюйне и Аке и не менее полезны...но коль уж пришедший менее года назад норвежский парень помог команде завоевать трэбл - то наверно справедливо его за это и наградить...признанием заслуг....
allemz
allemz ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:32
Не переживайте, комментарий убрали из пула лучших
allemz
allemz ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:32
Третья попытка...
Capral
Capral ответ allemz (раскрыть)
вчера в 19:31
Мне не о чем с вами говорить! Если не по теме, то я ненавижу американских евреев с их короткой памятью. Но при чем здесь еврейский надзиратель на футбольном форуме?!
allemz
allemz ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:31
Ваша ВТОРАЯ попытка уйти от вопроса.
Почему Вы не отвечаете по теме вопроса, а занимаетесь расследованием, почему мой комментарий стал лучшим? Мне побоку - лучший или нет, я не претендую
Я не собираюсь это обсуждать, давайте вернемся к вопросу о Холанде
Capral
Capral ответ allemz (раскрыть)
вчера в 19:27
Мне одно непонятно, как мог, ваш антисемитский коммент стать лучшим???
Да, всем известно, что ТХ- еврейская команда, но именно вы подчеркнули это!
Зачем? Для чего или для кого?
allemz
allemz ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:12
Даже не пытайтесь зацепиться за параллельно идущий поезд, если отвечаете, то только по текущему вопросу обсуждения
Capral
Capral ответ allemz (раскрыть)
вчера в 19:08
А чего так нежно- еврейским? Можно прямо- жидовским!
Вот так, боремся с расистскими делами- негров защищаем, маланцев обижаем.
Необъективно, как-то получается...
allemz
allemz ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:54
Наверное лично общались с ним, сомневаюсь, что ему есть дело до Ваших околофутбольных оценок.

"типичный жлоб, как футболист и как человек, деструктивное, забивающее "брeвнище"

Сколько злости..

Подскажите, это мнение профессионала, личного хейтера или всего-навсего зеркальное описание?
Capral
Capral
вчера в 18:46
Интересно, а каким таким аспектам надо придавать значение?! Холанд -типичный жлоб, как футболист и как человек, деструктивное, забивающее "брeвнище"! Абсолютно без футбольного интеллекта и футбольной эстетики. И кстати, кое-кто, не так давно, жесточайшим образом критиковал Холанда, не понимал и возмущался, как этот игрок оказался в МС!!!
allemz
allemz ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 18:40
Какая Вам разница, что он выдаст в следующем сезоне, если Вы не видите ту реальную пользу, которую он принес в решающих стадиях финала ЛЧ?
Гол - крутой, не забил - дно...

В полуфинале и финале, он выполнял другие функции, исходя из потребностей команды, не пойму сколько уже можно писать про голы, можно же хотя бы более критически отнестись. Ну поиграй команда только на голы Холанда, закроют его и куда игра пойдет? Пепу виднее наверное...
allemz
allemz
вчера в 18:33, ред.
52 гола в 53 матчах, эх, Агуэро, полагаю, доволен!)
Если Холанд будет такими же темпами прогрессировать, то падет рекорд Сережи :)

Я, конечно же, хотел больше видеть Кейна в МС, но после его бесхарактерной капитуляции перед еврейским надзирателем, он очень сильно упал в моих глазах, и может быть, это хорошо, что такой чудак не играет в Сити, норвежец более грозный по характеру.

Холанд с детства ситизен, так сказать, поэтому вдвойне приятно от его результатов в дебютном для него сезоне. Спасибо и еще больших успехов!
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:26
Ну блеснул в начале этого сезона... а вот в ответственных матчах ничего не показал... Посмотрим что выдаст в следующем сезоне...
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