«Манчестер Сити» объявил имя лучшего игрока команды сезона 2022/23

Нападающий Эрлинг Холанд признан лучшим игроком в сезоне 2022/23 в «Манчестер Сити» по итогам опроса болельщиков клуба.
Норвежец стал лучшим бомбардиром команды, забив 52 гола в 53 матчах во всех турнирах. Также футболист побил рекорды АПЛ по голам за сезон.
Вторым в голосовании оказался полузащитник Кевин Де Брюйне, ставший лучшим ассистентом (16 передач) в Английской Премьер-Лиге в прошедшей кампании. Третье место занял защитник Натан Аке.
Намедни в игре с Интером Де Брюйне получил травму и "Лучший игрок" вообще ушел в тень как при затмении... И по большому счету так по ходу игры и никто не смог заменить Де филигранными передачами начинёнными сверх смысловым значением! И если бы любимчик Гвардиолы не ударил точечно в просвет между двумя защитниками и штангой, то и не исключено, что ушастый поехал бы в Италию....
Холланд на сей день лучший голозабиватель и то, он им стал благодаря тому, что вся команда пашет на белобрысого.
Намедни в игре с Интером Де Брюйне получил травму и "Лучший игрок" вообще ушел в тень как при затмении... И по большому счету так по ходу игры и никто не смог заменить Де филигранными передачами начинёнными сверх смысловым значением! И если бы любимчик Гвардиолы не ударил точечно в просвет между двумя защитниками и штангой, то и не исключено, что ушастый поехал бы в Италию....
Холланд на сей день лучший голозабиватель и то, он им стал благодаря тому, что вся команда пашет на белобрысого.
Многие конечно возразят...как после финала ЛЧ...мол Эрлинг бревно ещё то....но это бревно приносит голы...а результат 52 гола в 53-х матчах вообще нереален...как для своих так и для напов других клубов...
Может де Брюйне и Аке и не менее полезны...но коль уж пришедший менее года назад норвежский парень помог команде завоевать трэбл - то наверно справедливо его за это и наградить...признанием заслуг....
Многие конечно возразят...как после финала ЛЧ...мол Эрлинг бревно ещё то....но это бревно приносит голы...а результат 52 гола в 53-х матчах вообще нереален...как для своих так и для напов других клубов...
Может де Брюйне и Аке и не менее полезны...но коль уж пришедший менее года назад норвежский парень помог команде завоевать трэбл - то наверно справедливо его за это и наградить...признанием заслуг....