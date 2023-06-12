«Манчестер Сити» объявил имя лучшего игрока команды сезона 2022/23

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вчера, 17:23

Нападающий признан лучшим игроком в сезоне 2022/23 в «Манчестер Сити» по итогам опроса болельщиков клуба.

Норвежец стал лучшим бомбардиром команды, забив 52 гола в 53 матчах во всех турнирах. Также футболист побил рекорды АПЛ по голам за сезон.

Вторым в голосовании оказался полузащитник Кевин Де Брюйне, ставший лучшим ассистентом (16 передач) в Английской Премьер-Лиге в прошедшей кампании. Третье место занял защитник Натан Аке.