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Сборная Уругвая выиграла молодёжный чемпионат мира

вчера, 10:29

Сборная Уругвая обыграла сборную Италии со счётом 1:0 и стала победителем молодёжного чемпионата мира до 20 лет.

Единственный гол в игре на 86-й минуте забил Лусиано Родригес. Сборная Уругвая впервые выиграла данный трофей. Бронзовым призером турнира стала сборная Израиля.

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Источник: tass.ru
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witynchik
witynchik
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A.S.A
A.S.A
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Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:21
Молодцы парни уругвайцы, шпынять Бразилию будут при случае...
Одни в Герои, другие в Изгои...
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
вчера в 12:15
Поздравляю! Молодцы Уругвай!
Илья85
Илья85 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 12:15
Не то что забить,даже удар не нанесли в стррону ворот .
drug01
drug01 ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 12:02
Скромно но заслуженно, молодцы!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 12:00
С победой Уругвай,ставочка зашла!
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:47
Молодые уругвайцы дали повод вспомнить , что их предки - первые чемпионы мира по футболу...
shlomo
shlomo
вчера в 11:25
Даже итальянцы не смогли забить ни одного мяча. Уругвайцы прошли плей-офф вообще без пропущенных голов. Что за стену они выстроили?
Владимир Голубятников
Владимир Голубятников
вчера в 11:10, ред.
Прошу проверить начисление очков Глущенкову Торпедо. Спасибо.
8rt22etff955
8rt22etff955
вчера в 11:09
Вспомнили уругвайцы славные традиции своей сборной
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:02
А я так ждал, надеялся и верил в Италию. Но увы.
adekvat
adekvat
вчера в 10:50
Молодцы, все по делу.
bx447yym9feu
bx447yym9feu
вчера в 10:30
Уругвай с победой, а Израиль приятно удивил
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