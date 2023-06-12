Сборная Уругвая выиграла молодёжный чемпионат мира

Сборная Уругвая обыграла сборную Италии со счётом 1:0 и стала победителем молодёжного чемпионата мира до 20 лет.
Единственный гол в игре на 86-й минуте забил Лусиано Родригес. Сборная Уругвая впервые выиграла данный трофей. Бронзовым призером турнира стала сборная Израиля.
Финал ЛЕ проигран
Финал ЛК проигран
Финал ЛЧ проигран
Финал МЧМ проигран
И скончался Сильвио Берлускони.....
Финал ЛЕ проигран
Финал ЛК проигран
Финал ЛЧ проигран
Финал МЧМ проигран
И скончался Сильвио Берлускони.....
Одни в Герои, другие в Изгои...
Одни в Герои, другие в Изгои...