Фати решил остаться в «Барселоне»

Нападающий «Барселоны» заявил о своем желании остаться в команде.

У меня есть соглашение с «Барселоной», и я хочу продолжать совершенствоваться и расти там. Это моя цель.

Действует контракт, и мне всё нравится. И в своем клубе, и в сборной.