Фати решил остаться в «Барселоне»

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати заявил о своем желании остаться в команде.
У меня есть соглашение с «Барселоной», и я хочу продолжать совершенствоваться и расти там. Это моя цель.
Действует контракт, и мне всё нравится. И в своем клубе, и в сборной.
Ранее на эту тему высказался агент игрока.
Всё остальное лицемерие!
Сейчас формируется целая стая футболистов готовых рвануть, за продолжением карьеры" в небезизвестную страну....
Ожидаемо услышать и критические речи, разоблачительно-нравственного содержания, изобличающие беглецов.... И что то мну подсказывает, что у рупора правды будут "свистеть" те, которых не позвали продолжить карьеру с контрактом, который раньше им только снился....
Всё остальное лицемерие!
Сейчас формируется целая стая футболистов готовых рвануть, за продолжением карьеры" в небезизвестную страну....
Ожидаемо услышать и критические речи, разоблачительно-нравственного содержания, изобличающие беглецов.... И что то мну подсказывает, что у рупора правды будут "свистеть" те, которых не позвали продолжить карьеру с контрактом, который раньше им только снился....