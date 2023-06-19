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Фати решил остаться в «Барселоне»

вчера, 19:28

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати заявил о своем желании остаться в команде.

У меня есть соглашение с «Барселоной», и я хочу продолжать совершенствоваться и расти там. Это моя цель.

Действует контракт, и мне всё нравится. И в своем клубе, и в сборной.

Ранее на эту тему высказался агент игрока.

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Все комментарии
Expert soccer
Expert soccer ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 08:29
Сразу вспоминается Месси когда он вытарговывал у любимой Барсы космический контракт.Как он вдруг становился несчастен,как ему становилось грустненько и хотелось нового вызова.А Фати странно что не может заиграть,талант у парня на самом деле большой
ra366esfwqma
ra366esfwqma
сегодня в 01:47
За бабос, мне побоку любой мороз (с)
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 01:16, ред.
Приверженность Фати Барселоне лишний раз подтверждает, что деньги, деньги и ещё раз деньги лежат в основе "любви" того или иного игрока к "родному" клубу.
Всё остальное лицемерие!
Сейчас формируется целая стая футболистов готовых рвануть, за продолжением карьеры" в небезизвестную страну....
Ожидаемо услышать и критические речи, разоблачительно-нравственного содержания, изобличающие беглецов.... И что то мну подсказывает, что у рупора правды будут "свистеть" те, которых не позвали продолжить карьеру с контрактом, который раньше им только снился....
Elliada
Elliada
вчера в 20:16, ред.
У Фати вторая или третья по величине зарплата в Барселоне. Конечно, он не уйдет. Хотел бы роста, ушел бы туда, где ему дадут больше игрового времени, но, похоже, его всё устраивает. Не оправдал надежд. Не вышел из него наследника Месси.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:53
Правильное решение принял,В Барсе хорошо.
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:48
Фати по ходу на долго в Барселоне.
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