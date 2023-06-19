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«Бавария» заплатит более 20 млн евро за трансфер защитника «Ман Сити»

вчера, 15:34

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер может продолжить карьеру в «Баварии».

По данным источника, мюнхенский клуб готов предложить за англичанина от 20 до 30 млн евро.

Чемпионы Германии хотят закрыть сделку как можно быстрее.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 08:06, ред.
33 года...с детства играет только в Англии...да ещё и за такие деньги...
Парень взяв ЛЧ...наверно хотел карьеру завершить через год...на 35-м году.... по истечении контракта с Сити....а тут бац...немецкий нежданчик...
Интересно зачем он Тухелю....может тот в своё время гансу на бровке крикнул чего.... оскорбительное...и ТТ решил устроить ему бундес-сюрприз...))
salleeh
salleeh
вчера в 21:20
Гвардиола нормального игрока не отпустит, хотя есть исключения, Канселу например, очень хорошо себя проявил в кризисной Баварии…
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 17:37
20 и 30 млн. - очень большая разница.
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 17:24
Бавария же не покупает дорогих возрастных игроков!
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 16:04
Жаль будет, если Уокер уйдет. Но судя по всему Пеп на него не рассчитывает. Хотя после критики Гвардиолы, Кайл очень сильно прибавил.
FenixSL
FenixSL
вчера в 15:47
а с чего вдруг отдавать его? и с чего вдруг ему уходить
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 15:42
В МС он лишний
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