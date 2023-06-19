«Бавария» заплатит более 20 млн евро за трансфер защитника «Ман Сити»

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер может продолжить карьеру в «Баварии».
По данным источника, мюнхенский клуб готов предложить за англичанина от 20 до 30 млн евро.
Чемпионы Германии хотят закрыть сделку как можно быстрее.
Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер может продолжить карьеру в «Баварии».
По данным источника, мюнхенский клуб готов предложить за англичанина от 20 до 30 млн евро.
Чемпионы Германии хотят закрыть сделку как можно быстрее.
Парень взяв ЛЧ...наверно хотел карьеру завершить через год...на 35-м году.... по истечении контракта с Сити....а тут бац...немецкий нежданчик...
Интересно зачем он Тухелю....может тот в своё время гансу на бровке крикнул чего.... оскорбительное...и ТТ решил устроить ему бундес-сюрприз...))
Парень взяв ЛЧ...наверно хотел карьеру завершить через год...на 35-м году.... по истечении контракта с Сити....а тут бац...немецкий нежданчик...
Интересно зачем он Тухелю....может тот в своё время гансу на бровке крикнул чего.... оскорбительное...и ТТ решил устроить ему бундес-сюрприз...))