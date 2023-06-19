«Бавария» заплатит более 20 млн евро за трансфер защитника «Ман Сити»

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вчера, 15:34

Защитник «Манчестер Сити» может продолжить карьеру в «Баварии».

По данным источника, мюнхенский клуб готов предложить за англичанина от 20 до 30 млн евро.

Чемпионы Германии хотят закрыть сделку как можно быстрее.