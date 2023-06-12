Умер крёстный отец великого «Милана». Берлускони изменил итальянский и мировой футбол

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вчера, 15:31

Яркий представитель лихого прошлого.

Не считался с последствиями

Берлускони окрестили в некрологах «неоднозначным», но он однозначный персонаж. Как человек Сильвио был ужасным и часто мерзким. Его сомнительные решения миллионы итальянцев продолжат расхлебывать после его смерти в почтенном возрасте. Но плохие люди тоже бывают успешными, могут менять историю. И в свое оправдание Берлускони сказал бы, что бывают люди еще хуже.

Политик со связями с мафией и фашистами, с оргиями с несовершеннолетними проститутками (за это осужден на семь лет, но чудесным образом оправдан) выдержал бы вашу честность. Вряд ли хотел бы, чтобы врали о святости. Берлускони был представителем зла, но это сознательный выбор. Бывшему премьер-министру Италии нравилось побеждать. Получал удовольствие от статуса и поведения.

Сильвио не стал тем, кем его видел отец. Папа был антифашистом, убежал за границу от расправы. Сильвио застал бомбардировки союзников. Трудился за гроши, до возвращения отца работала лишь мама. Босяк из приличной, но бедной семьи сразу показал, что умеет зарабатывать деньги. Пока отец учил быть хорошим человеком, как погибшие американские и британские солдаты, освободившие Италию от фашизма, Сильвио выбрал путь плутоватого юриста.

А затем разбогател на торговле недвижимостью и строительном бизнесе, обычно тесно связанном с криминалом. Берлускони понял, что деньги у него есть, нужна власть. Поэтому занялся ТВ, через новости диктовал людям «правду». Сильвио показал итальянцам цветное телевиденье и американские шоу. Благодаря связям с политиками выиграл войну у государственной телекомпании. Стал миллиардером, его впервые сравнили с Рупертом Мердоком.

Переписал правила под себя

В феврале 1986 года Берлускони сделал лучшую покупку в жизни. В переводе на современные деньги заплатил всего 700 000 евро, ведь «Милан» был в плохом состоянии. Барези и компания думали, как бы вечно не плавать в Серии В, ведь предыдущий владелец клуба убежал из страны, набрав долгов. Сильвио сразу относился к игрокам, как к чемпионам, дарил подарки и обещал золотые горы. Сделал удачные трансферы. Молодой и проворный Капелло заменил легенду клуба Лидхольма.

Чуть позже новыми шведами для «Милана» стали голландцы. Гуллит и Ван Бастен помогли, как Анчелотти, Массаро, Донадони и другие будущие клубные чемпионы Европы. Вот только у Берлускони был один грязный секрет. Успешный «Милан» всегда оказывался в финансовом минусе. Даже в начале двадцатого века, когда появился «Челси» Абрамовича, а «Реал» Переса успел выбросить сотни миллионов евро, Берлускони ничему не научился.

Опять добился побед, теперь с Анчелотти в роли тренера, его игроки – Шевченко и Кака, снова были с «Золотыми мячами», как в девяностых. Но человек из вертолета не умел зарабатывать на футболе, хотя обожал тратить. Берлускони оказался ужасным продавцом в «Милане». Безрассудные расходы покрывались за счет прибыли в других сферах, но долги добили клуб. Пока не пришли грамотные инвесторы с футбольным чутьем, «Милану» будет сложно не прыгать выше головы, как в этом сезоне в ЛЧ .

Но Берлускони стоит благодарить за ставку на тех, кто был добрее и талантливее, чем он сам. И главное, чем одарил «Милан» — своей везучестью. Против Сильвио около 70 раз возбуждали уголовные дела. Лишь трижды дошло до обвинительного приговора, большинство дел разваливались, истек срок давности, или Сильвио откупался. В футболе тоже переписывал правила и законы под себя. Например, когда-то выйдет расследование, как пугливые французы меняли правила «Золотого мяча».

Тоже речь о коррупции? До того как Берлускони захотел увидеть с престижным призом форварда Джорджа Веа, можно было голосовать только за европейских игроков. И это большая глупость, ведь еще в середине восьмидесятых годов стоило отдать парочку «Золотых мячей» Диего Марадоне. Берлускони преследовал личные цели, но переписал правила в пользу справедливости. Так юный Роналдо получил «Золотой мяч», хотя сначала представлял врагов «Милана».

Ставка Берлускони на безумные расходы без оглядки также повлияла на развитие «Ювентуса», «Лацио», «Интера», «Ромы» и других клубов Серии А. Сильвио устроил гонку, ведь любил платить за футбольное зрелище. И его пример оказался заразительным. Все в итоге пришли к огромным долгам, остались у разбитого корыта, но вечеринка была веселой, весь мир оценил. Отдельные клубы, вроде «Фиорентины», переживали смерть и мучительное перерождение.

Многие замазались в «кальчополи», ведь итальянцы не могли вечно закрывать глаза на наглые манипуляции и откровенные преступления в большом футболе, который они так любят. Берлускони выжал из «Милана» все соки для личной выгоды, ведь стал популярным и был премьер-министром. Но «шампанский футбол» заканчивается тяжелым похмельем.

Поддержал возрождение кальчо

Окруженный профессионалами – Галиани, Сакки, Капелло, а позже Анчелотти, Берлускони стал стихией, которая создала великую футбольную империю. Не только «Милан» с кубками чемпионов, но и невероятную Серию А. Но хотелось бы, чтобы новый Берлускони оказался другим человеком, технократом с хорошей репутацией. А пока лучшей версии Сильвио не хватает в Италии, ведь боссы, вроде Аньелли, в подметки не годятся молодому Берлускони 80-х.

Взял слабый «Милан», сделал его великим клубом. Не без помощи гениев, вроде Сакки. Не без усилий великолепных форвардов, как Ван Бастен и Шевченко. Не без поддержки Мальдини, Барези, Пирло и Несты. Но Берлускони пригодился светлой стороне. За это ему большое спасибо. А за всё остальное сегодня осудит святой Пётр. Вряд ли Сильвио припасли место в раю, но в аду встретит многих близких друзей. Берлускони любил футбол и красивую жизнь.

У него можно поучиться целеустремленности, хотя не стоит учиться отказу от моральных ориентиров. Когда Берлускони подбирал побитый «Милан», то его бравурным заявлениям не верили. А затем праздновали победы в кубке чемпионов. Сильвио – один из величайших жуликов. Жаль, конечно, что Берлускони не нашел качественного наследника для футбольной империи и не завещал продать часть имущества, чтобы спасти «Милан» от финансовых проблем.

Но это вариант для сказки, а Берлускони не думал о завтрашнем дне и глубине дна, поэтому «россонери» несладко живется, будут экономить, убрав Мальдини и отправив Златана на пенсию. Зато «Милану» есть что вспомнить. Сразу две команды президента Берлускони стали великими. И этот итог футбольной деятельности выделяет Сильвио. Адвоката, политика, медиамагната, певца, миллиардера, любителя женщин и футбола. Колоритный был дед, значимая личность в истории кальчо.