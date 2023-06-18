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Малком дебютировал за сборную Бразилии и заработал пенальти

сегодня, 00:38
БразилияЛоготип футбольный клуб Бразилия4 : 1Логотип футбольный клуб ГвинеяГвинеяМатч завершен

Нападающий «Зенита» Малком провёл первый матч за сборную Бразилии.

Форвард появился на поле на 80-й минуте товарищеской игры с Гвинеей, заменив Родриго Силву.

Также 26-летний футболист заработал пенальти, который на 87-й минуте реализовал Винисиус Жуниор.

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 09:25
Малком игрок высокого класса и мастерство видно везде!
Vadik
Vadik
сегодня в 09:14
Малколм молодец! Видимо бразилы наблюдали за его успехами в РПЛ!
Futurista
Futurista ответ z5ba9f5r95sc (раскрыть)
сегодня в 09:02
Да хоть у Пыжикова)...
z5ba9f5r95sc
z5ba9f5r95sc ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 09:01
Наверное, у Соболева.
k69t4putuhbw
k69t4putuhbw
сегодня в 08:44, ред.
Малкомом можно гордиться.
Futurista
Futurista
сегодня в 07:55
Все чему научился в Зените)...заработал пенальти...
ОПС
ОПС
сегодня в 07:43
Может еще вызовут в сборную. Конечно никому неохота, что бы один матч так и остался единственным.
d2uhcnxhbtp5
d2uhcnxhbtp5
сегодня в 07:31
Неплохой дебют получился, и всего за каких-то десять минут
shlomo2
shlomo2
сегодня в 07:25
Вот так ... Малком показал уровень РПЛ...:)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 02:35
Из Бордо и Барселоны не вызывался...
Из Зенита - в сборную вызвали...
Тренеры бразильские знают...где игроков искать...

Малком - молодец...
И в отпуск отгулял...и всех расистов победил....
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:41
Вот и в сборную Малком попал .Молодец!!!
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