Малком дебютировал за сборную Бразилии и заработал пенальти

Нападающий «Зенита» Малком провёл первый матч за сборную Бразилии.
Форвард появился на поле на 80-й минуте товарищеской игры с Гвинеей, заменив Родриго Силву.
Также 26-летний футболист заработал пенальти, который на 87-й минуте реализовал Винисиус Жуниор.
Из Зенита - в сборную вызвали...
Тренеры бразильские знают...где игроков искать...
Малком - молодец...
И в отпуск отгулял...и всех расистов победил....
Из Зенита - в сборную вызвали...
Тренеры бразильские знают...где игроков искать...
Малком - молодец...
И в отпуск отгулял...и всех расистов победил....