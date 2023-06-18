Малком дебютировал за сборную Бразилии и заработал пенальти

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сегодня, 00:38

Нападающий «Зенита» провёл первый матч за сборную Бразилии.

Форвард появился на поле на 80-й минуте товарищеской игры с Гвинеей, заменив .

Также 26-летний футболист заработал пенальти, который на 87-й минуте реализовал .