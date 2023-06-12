Месси задержан китайской полицией в аэропорту Пекина

1686565818

вчера, 13:30

Нападающий сборной Аргентины был задержан полицией Китая в аэропорту, когда он прибыл на товарищеский матч против сборной Австралии.

Лео въехал в Китай со своим испанским паспортом, для которого требуется получение китайской визы. По сообщениям СМИ , Месси не знал об этом, поскольку ранее он ездил на Тайвань, который Пекин считает своей территорией, без визы, и предполагал, что правила в Китае такие же.

Чтобы решить вопрос, китайским полицейским пришлось задержать Месси на два часа. Языковой барьер мешал Месси общаться с китайскими полицейскими, но в итоге ситуация разрешилась. Лео получил ускоренную визу.