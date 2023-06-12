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Месси задержан китайской полицией в аэропорту Пекина

вчера, 13:30

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси был задержан полицией Китая в аэропорту, когда он прибыл на товарищеский матч против сборной Австралии.

Лео въехал в Китай со своим испанским паспортом, для которого требуется получение китайской визы. По сообщениям СМИ, Месси не знал об этом, поскольку ранее он ездил на Тайвань, который Пекин считает своей территорией, без визы, и предполагал, что правила в Китае такие же.

Чтобы решить вопрос, китайским полицейским пришлось задержать Месси на два часа. Языковой барьер мешал Месси общаться с китайскими полицейскими, но в итоге ситуация разрешилась. Лео получил ускоренную визу.

Месси задержан китайской полицией в аэропорту Пекина

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Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 10:01
а вот мне понравился китайский0полицейския, что стоит позади Лео!)))...явно тянется за наган!))))).....молодцы китайцы-за предоставленный спектакль!))))
Sadjon
Sadjon
сегодня в 09:24
Приключения Лео в Китае!!!!!!!!!!
112910415
112910415
сегодня в 06:46
доброй улыбки достаточно в качестве реакции на такую новость
BDA8181
BDA8181
сегодня в 00:00
Пусть скажет спасибо что не депортировали из страны)))
Agamaga.........
Agamaga.........
вчера в 23:33
Пекин считает Тайвань своей территорией, если туда можно с испанским паспортом, то почему в Пекин нельзя?
Где китайская логика?
Месси им задал вопрос: "А разве Тайвань - это не Китай?"
Migelito
Migelito ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:35
У ван Дейка еще)
Ravshan878
Ravshan878
вчера в 22:14
Всем физкультпривет.
Смотрю все в сборе кроме не которых профессоров мирового футбола.Да Мессильяно действительно аргентинский хулиганчик.Да"суши,, специально задержали короля арги.
barca200885
barca200885 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:05
И от61или бы ещё до кучи, так, на всякий случай.
goalaktika
goalaktika
вчера в 21:33
И одежку выбрал кстати и руки держит как уголовник)))))) Фотографу 5 баллов)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:07
Ну а как по другому уговорить на рекламу "Доширака"..???
Только так....
Olegon111
Olegon111 ответ zooveterinar (раскрыть)
вчера в 20:55
    zooveterinar
    zooveterinar
    вчера в 19:52
    Вот бы,ему наркоту подложили,конец был бы,ему вплоть до вышки!!!
    lotsman
    lotsman
    вчера в 19:51
    Не знание закона не освобождает от наказания, уважаемый Месси.
    Храневец
    Храневец
    вчера в 19:12
    Закон для всех один !!!! только не у нас, вспоминаю Шавенкову Васильеву Сердюкова?!
    Capral
    Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
    вчера в 18:54
    А что, у Ибры- он тоже чтото стырил?!
    praporchik zadov
    praporchik zadov
    вчера в 18:50
    Шуnя771
    Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 18:34
    А почему Вы господа) забыли про Златана Ибрагимовича?
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 18:17
    Почитал комментарии. Вот где пользователи развернулись: шутки, подколки, ирония... И никто внимательно не вчитался в новость. А зря. Ничего особенного не случилось, но это же новость о Месси !...
    Laziale_Brest_BY
    Laziale_Brest_BY
    вчера в 17:26
    брат и отец уголовники со стажем, они ему обьяснили с детства как по первоходу в хату заходить
    Serious94
    Serious94
    вчера в 17:03
    Прикид конечно у него. У меня в Невском районе бомжи в таком прикиде ходят.
    8y4gn3xx3gpw
    8y4gn3xx3gpw
    вчера в 16:53
    Нужно было в обезьянник посадить.
    Futurista
    Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 16:49
    salleeh
    salleeh
    вчера в 16:49
    Приключения аргентинского индейца в Тайване… )))
    Futurista
    Futurista
    вчера в 16:47
    Прикид под шаолиньского монаха не прокатил...
    За адекватность
    За адекватность
    вчера в 16:34
    Чего уж там...
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    вчера в 16:20
    На таможне у Месси спросили
    - Чей Тайвань?
    Месси замешкался и его на всякий случай задержали
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    вчера в 16:18
    Под видом полицейских Месси задержали представители клуба Гуанчжоу
    Вместо протокола о задержании подсунули ему на подпись контракт на китайском языке
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 16:17
    Китайцы видимо с детства за Баварию были, устроили ему 2-8
    Шуnя771
    Шуnя771 ответ sova147 (раскрыть)
    вчера в 16:08
    Вот все безобразия и начинаются с "узнаваемости в лицо"!
    Закон должен быть для всех один. А не так, что "друзьям всё, а остальным Закон"
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 15:43
    Очень строгие порядки в Китае.
    Гость
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