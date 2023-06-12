Месси задержан китайской полицией в аэропорту Пекина

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси был задержан полицией Китая в аэропорту, когда он прибыл на товарищеский матч против сборной Австралии.
Лео въехал в Китай со своим испанским паспортом, для которого требуется получение китайской визы. По сообщениям СМИ, Месси не знал об этом, поскольку ранее он ездил на Тайвань, который Пекин считает своей территорией, без визы, и предполагал, что правила в Китае такие же.
Чтобы решить вопрос, китайским полицейским пришлось задержать Месси на два часа. Языковой барьер мешал Месси общаться с китайскими полицейскими, но в итоге ситуация разрешилась. Лео получил ускоренную визу.
Где китайская логика?
Месси им задал вопрос: "А разве Тайвань - это не Китай?"
Где китайская логика?
Месси им задал вопрос: "А разве Тайвань - это не Китай?"
Смотрю все в сборе кроме не которых профессоров мирового футбола.Да Мессильяно действительно аргентинский хулиганчик.Да"суши,, специально задержали короля арги.
Смотрю все в сборе кроме не которых профессоров мирового футбола.Да Мессильяно действительно аргентинский хулиганчик.Да"суши,, специально задержали короля арги.
Только так....
Только так....
- Чей Тайвань?
Месси замешкался и его на всякий случай задержали
- Чей Тайвань?
Месси замешкался и его на всякий случай задержали
Вместо протокола о задержании подсунули ему на подпись контракт на китайском языке
Вместо протокола о задержании подсунули ему на подпись контракт на китайском языке
Закон должен быть для всех один. А не так, что "друзьям всё, а остальным Закон"
Закон должен быть для всех один. А не так, что "друзьям всё, а остальным Закон"