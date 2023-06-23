Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2022/2023

«Реал» и ПСЖ на данный момент не договорились о переходе Мбаппе

вчера, 16:17

«Реал» и ПСЖ пока что не договорились о трансфере нападающего Килиана Мбаппе.

Сообщается, что «сливочные» ждут дальнейшего развития событий, они не готовы заплатить 250 миллионов евро.

Другой источник утверждает, что между клубами нет никакого соглашения. У парижан три уровня власти в клубе, на уровне спортивного менеджмента договоренностей нет. ПСЖ хочет продать Мбаппе, поскольку тот отказался продлевать контракт с командой.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиКейн близок к переходу в «Баварию»
Сегодня, 09:11
СлухиЛуис Энрике поговорил с руководителями ПСЖ о будущем Мбаппе
Сегодня, 00:42
СлухиТюрам принял решение перейти в «Интер»
Вчера, 23:59
Главный трансфер лета! «Реал» вырывает Мбаппе у ПСЖ, компенсация – 200 миллионов евро
Вчера, 21:50Максим Тарасов в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии7
СлухиНападающий «Вильярреала» переходит в «Челси»
Вчера, 15:02
СлухиЭдуар Менди в понедельник пройдёт медосмотр для перехода в «Аль-Ахли»
Вчера, 14:46
Сортировать
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 07:26, ред.
"У парижан три уровня власти" - Лебедь, Рак и Щука
амурец
амурец
вчера в 23:49
Может и хорошо что не договорились
goalaktika
goalaktika
вчера в 22:35
Ничего нового. Это эпопея будет длиться ещё долго
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ allemz (раскрыть)
вчера в 19:49, ред.
Ты серьёзно считаешь Винисиуса ровней Мбаппе?))) Мбаппе - это топ-игрок экстра-класса, Винисиус - просто очень хороший игрок.
valt134
valt134
вчера в 19:16
«Эту песню не задушишь, не убьешь»…
ДСА
ДСА
вчера в 19:10
Реал мозги включил и отказывается платить за игрока, который через год может достаться бесплатно.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:44
Ожидаемо, просто так не отпустят.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 18:33
Распилите лягушонка надвое.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:20
Эта Санта Барбара обещает быть долгой ,
allemz
allemz
вчера в 17:51
Чебурашка ниндзя только мешать будет прогрессу Вини, второй сейчас в разы лучше и дисциплинированнее, я бы сказал, более волевой

Пересу виднее наверное, хотя это бизнес, Мбаппе кумир для нынешней школоты и последующих поколений, а такой актив Реалу не помешает, если смотреть в долгосрок, это же Перес
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 17:48
Я же говорил утром, что фан-сайт ПСЖ никак надёжным источником считаться не может.
Dima salev
Dima salev
вчера в 17:45
Сколько сериалов о Мебаппе и Реала , а вдруг не заиграет как Азар.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 17:34
Вот kozlы... https://youtube.com/shorts/2Q2V6ASjYRE?feature=share
shlomo
shlomo
вчера в 17:18
И так ещё триста новостей до конца лета !...Классика. Одни новости вбросили - другие опровергли....ну а что, это их работа писать новости которых правда или нет не известно..

Ну а так что, Мадрид зачем-то все сам усложняет. Команде нужен форвард, который сможет приносить команде пользу в атаке. Можно побороться за Кейна, хоть и с Леви сложно вести переговоры. Можно взять бесплатно того же Фирмино- игроков, похожих по функционалу на Карима. А с Килианом постараться договориться на берегу в январе о переходе в следующем году. Тем более из Килиана центрофорвард никакой....
5urh72aw46v6
5urh72aw46v6
вчера в 17:17
С Мбапешкой кругом один гемор сплошный
FenixSL
FenixSL
вчера в 16:52
да все равно он там окажется
сегодня-завтра-через год
ну что каждый день то писать об этом
Comentarios
Comentarios
вчера в 16:45
Забирайте мбапе кто это
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 16:39
О чем я и писал утром)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 