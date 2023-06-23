«Реал» и ПСЖ на данный момент не договорились о переходе Мбаппе

«Реал» и ПСЖ пока что не договорились о трансфере нападающего Килиана Мбаппе.
Сообщается, что «сливочные» ждут дальнейшего развития событий, они не готовы заплатить 250 миллионов евро.
Другой источник утверждает, что между клубами нет никакого соглашения. У парижан три уровня власти в клубе, на уровне спортивного менеджмента договоренностей нет. ПСЖ хочет продать Мбаппе, поскольку тот отказался продлевать контракт с командой.
Пересу виднее наверное, хотя это бизнес, Мбаппе кумир для нынешней школоты и последующих поколений, а такой актив Реалу не помешает, если смотреть в долгосрок, это же Перес
Пересу виднее наверное, хотя это бизнес, Мбаппе кумир для нынешней школоты и последующих поколений, а такой актив Реалу не помешает, если смотреть в долгосрок, это же Перес
Ну а так что, Мадрид зачем-то все сам усложняет. Команде нужен форвард, который сможет приносить команде пользу в атаке. Можно побороться за Кейна, хоть и с Леви сложно вести переговоры. Можно взять бесплатно того же Фирмино- игроков, похожих по функционалу на Карима. А с Килианом постараться договориться на берегу в январе о переходе в следующем году. Тем более из Килиана центрофорвард никакой....
Ну а так что, Мадрид зачем-то все сам усложняет. Команде нужен форвард, который сможет приносить команде пользу в атаке. Можно побороться за Кейна, хоть и с Леви сложно вести переговоры. Можно взять бесплатно того же Фирмино- игроков, похожих по функционалу на Карима. А с Килианом постараться договориться на берегу в январе о переходе в следующем году. Тем более из Килиана центрофорвард никакой....
сегодня-завтра-через год
ну что каждый день то писать об этом
сегодня-завтра-через год
ну что каждый день то писать об этом