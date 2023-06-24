Лучший бомбардир чемпионата Украины может перейти в «Лацио»

Нападающий «Днепра-1» Артем Довбик может продолжить карьеру в Италии.
По данным источника, «Лацио» ведёт переговоры о трансфере форварда за 10-12 млн евро.
В прошлом сезоне Довбик стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины, забив 24 гола за 29 матчей.
Цена, как на мой взгляд, несколько завышена, не стоит он таких денег. Ну и если откровенно, мне почему-то кажется что переход не состоиться. Все-таки Довбик несколько примитивный игрок, без особого футбольного шарма, хотя играет остро- на фоне украинского чемпионата.
Уж как выделялся Мудрик играя за Шахтер, но пока никак не может проявить себя в АПЛ. Впрочем, Англия и Италия - разный футбол.
Цена, как на мой взгляд, несколько завышена, не стоит он таких денег. Ну и если откровенно, мне почему-то кажется что переход не состоиться. Все-таки Довбик несколько примитивный игрок, без особого футбольного шарма, хотя играет остро- на фоне украинского чемпионата.
Уж как выделялся Мудрик играя за Шахтер, но пока никак не может проявить себя в АПЛ. Впрочем, Англия и Италия - разный футбол.