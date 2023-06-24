Лучший бомбардир чемпионата Украины может перейти в «Лацио»

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вчера, 15:13

Нападающий «Днепра-1» может продолжить карьеру в Италии.

По данным источника, «Лацио» ведёт переговоры о трансфере форварда за 10-12 млн евро.

В прошлом сезоне Довбик стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины, забив 24 гола за 29 матчей.