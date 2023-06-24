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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИталия. Серия А 2022/2023

Лучший бомбардир чемпионата Украины может перейти в «Лацио»

вчера, 15:13

Нападающий «Днепра-1» Артем Довбик может продолжить карьеру в Италии.

По данным источника, «Лацио» ведёт переговоры о трансфере форварда за 10-12 млн евро.

В прошлом сезоне Довбик стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины, забив 24 гола за 29 матчей.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Rupertt (раскрыть)
вчера в 18:42
Он такой же топ, как я- император Франции.
Rupertt
Rupertt
вчера в 18:05
Пора уже давно валить оттуда, тем более Топ Чемпионат Европы.
Capral
Capral
вчера в 17:47, ред.
В ЧУ проявил себя неплохо. В другое время, вероятно, я бы удивился такому переходу, но не сейчас. В настоящее время, Серия А находится в таком состоянии, что игрок уровня Довбика может хорошо вписаться.

Цена, как на мой взгляд, несколько завышена, не стоит он таких денег. Ну и если откровенно, мне почему-то кажется что переход не состоиться. Все-таки Довбик несколько примитивный игрок, без особого футбольного шарма, хотя играет остро- на фоне украинского чемпионата.

Уж как выделялся Мудрик играя за Шахтер, но пока никак не может проявить себя в АПЛ. Впрочем, Англия и Италия - разный футбол.
UKRA1NE
UKRA1NE
вчера в 16:28
Хороший вариант для него. Пусть попробует свои силы в Серии А. Уровень УПЛ он уже перерос.
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:21
Лацио будет выступать в ЛЧ -забивной форвард точно не помешает.
cfp7sn7f6acp
cfp7sn7f6acp
вчера в 15:36
Запомнилось его удачное выступление на Евро
ABir
ABir
вчера в 15:33
В Италии ему точно будет лучше, чем на Украине
p5stre4w5k7u
p5stre4w5k7u
вчера в 15:15
Статистика у него хорошая, думаю в Италии у него всё получится
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