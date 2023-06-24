Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиГермания. Бундеслига 2022/2023

Тухель хочет видеть Френки де Йонга в «Баварии»

вчера, 09:40

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг может перейти в «Баварию».

В подписании голландца лично заинтересован главный тренер мюнхенского клуба Томас Тухель.

Чемпионы Германии следят за ситуацией вокруг игрока.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Астон Вилла» и «Тоттенхэм» интересуются защитником «Манчестер Сити»
Сегодня, 16:54
Слухи«Интер» может подписать Морату вместо Лукаку
Сегодня, 14:36
Стало известно, когда «Интер Майами» представит Месси и Бускетса
Сегодня, 14:02
Слухи«Манчестер Сити» заплатит более 100 млн евро за Йошко Гвардиола
Сегодня, 13:09
Кейн, Мане и Гнабри в центре внимания. У «Баварии» большая перестройка в атаке
Сегодня, 13:06Вадим Багров в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии4
Артета высказался об интересе «Арсенала» к Деклану Райсу и Хаверцу
Сегодня, 12:50
Сортировать
Все комментарии
salleeh
salleeh
вчера в 20:31
Он смотрел игру сборной Нидерландов в Лиге Наций? По каким признакам, критериям он выбирает футболистов для Баварии и когда уже выберет нападающего…!?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 12:30, ред.
ТТ уважаю, но накой ему это голландское бревно, непонятно.
Де Йонг - нерасторопный тихоход, отличающийся повышенной инерционностью и слабостью в единоборствах и опеке, что в центре поля просто недопустимо..., а в Мюнхене - и тем паче.

P.S. Ну да ладно. Доверюсь Тухелю. Может он его растормошит ... подж..пниками.)
Grizly88
Grizly88
вчера в 12:10
Вот Тухлый и сделает из Баварии середняка
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 10:30
Похоже Бавария хочет набрать новый состав.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
вчера в 10:07
Думаю что Френки подойдёт Баварии Мюнхен и Томасу Тухелю.
ОПС
ОПС
вчера в 09:48
Если только Барселона не упрется и не захочет продавать.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 09:41
Тухель это не тот парень в кепке который носился как угорелый на матче ЛЧ?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 