Тухель хочет видеть Френки де Йонга в «Баварии»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг может перейти в «Баварию».
В подписании голландца лично заинтересован главный тренер мюнхенского клуба Томас Тухель.
Чемпионы Германии следят за ситуацией вокруг игрока.
Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг может перейти в «Баварию».
В подписании голландца лично заинтересован главный тренер мюнхенского клуба Томас Тухель.
Чемпионы Германии следят за ситуацией вокруг игрока.
Де Йонг - нерасторопный тихоход, отличающийся повышенной инерционностью и слабостью в единоборствах и опеке, что в центре поля просто недопустимо..., а в Мюнхене - и тем паче.
P.S. Ну да ладно. Доверюсь Тухелю. Может он его растормошит ... подж..пниками.)
Де Йонг - нерасторопный тихоход, отличающийся повышенной инерционностью и слабостью в единоборствах и опеке, что в центре поля просто недопустимо..., а в Мюнхене - и тем паче.
P.S. Ну да ладно. Доверюсь Тухелю. Может он его растормошит ... подж..пниками.)