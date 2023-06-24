«Манчестер Сити» готов подписать защитника ПСЖ

Защитник «Манчестер Сити» Ашраф Хакими может продолжить карьеру в Англии.
По данным источника, «горожане» рассматривают марокканца в качестве замены Кайлу Уокеру и Жоау Канселу.
«Манчестер Сити» готов заплатить за Хакими крупную сумму, чтобы провернуть трансфер.
ПСЖ теперь однозначно не сколотит банду для похода за ушастым..., поэтому для таких как Хакими - это самый шикарный вариант.
ПСЖ теперь однозначно не сколотит банду для похода за ушастым..., поэтому для таких как Хакими - это самый шикарный вариант.