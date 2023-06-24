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«Манчестер Сити» готов подписать защитника ПСЖ

вчера, 13:15

Защитник «Манчестер Сити» Ашраф Хакими может продолжить карьеру в Англии.

По данным источника, «горожане» рассматривают марокканца в качестве замены Кайлу Уокеру и Жоау Канселу.

«Манчестер Сити» готов заплатить за Хакими крупную сумму, чтобы провернуть трансфер.

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Все комментарии
hbajgm8qdvxf
hbajgm8qdvxf
вчера в 17:16
Хороший защитник сейчас дорого стоит
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 16:51
Мутный он ..
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 14:28
Было бы отличным усилением для МС. Только вот ПСЖ деньгами не удивить.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 14:14
Не стоит его подписывать
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 14:08
Всё правильно и ... ожидаемо.
ПСЖ теперь однозначно не сколотит банду для похода за ушастым..., поэтому для таких как Хакими - это самый шикарный вариант.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:08
Из карманных расходов выделят пару сотен миллионов и всё будет как надо.
drug01
drug01 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 13:54
Это будет очень выгодно!
shlomo
shlomo
вчера в 13:46
Думаю что "хорошая сумма" сделает свое дело
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 13:40
Хакими почти хорош, Пеп бы смог его раскрыть еще больше.
ywygannec268
ywygannec268
вчера в 13:35
Вполне подошёл бы этот марокканец лысому шарлатану
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:34
Думаю получится равноценная замена убывшим!
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