Кейн близок к переходу в «Баварию»

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн может продолжить карьеру в «Баварии».
По данным источника, мюнхенский клуб контактирует с форвардом. На данный момент трансфер Кейна в «Баварию» актуален как никогда.
Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн может продолжить карьеру в «Баварии».
По данным источника, мюнхенский клуб контактирует с форвардом. На данный момент трансфер Кейна в «Баварию» актуален как никогда.
Похоже, обещания руководства клуба в серьезной перестройке были ненапрасны!!!
Кстати, поскольку речь зашла о немецком футболе, я, только в двух словах напомню. Вчера прочел в немецкой прессе, заявление агента Клоппа о том, что Юрген может возглавить сб.Германии. Так вот, всё это неправда, как сказал агент, поскольку, у Клоппа долгодействующее соглашение с Ливером, а кромe того, федерация футбола ФРГ полностью доверяет Флику.
Интересно отметить, что болельщики сборной, всецело поддержали бы приход ГТ Ливерпуля в сборную, но...
Похоже, обещания руководства клуба в серьезной перестройке были ненапрасны!!!
Кстати, поскольку речь зашла о немецком футболе, я, только в двух словах напомню. Вчера прочел в немецкой прессе, заявление агента Клоппа о том, что Юрген может возглавить сб.Германии. Так вот, всё это неправда, как сказал агент, поскольку, у Клоппа долгодействующее соглашение с Ливером, а кромe того, федерация футбола ФРГ полностью доверяет Флику.
Интересно отметить, что болельщики сборной, всецело поддержали бы приход ГТ Ливерпуля в сборную, но...