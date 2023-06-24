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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиГермания. Бундеслига 2022/2023

Кейн близок к переходу в «Баварию»

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alexamit
alexamit
вчера в 21:03
Баврия-МанСити Германии.Сгребёт всех и будет радоваться.Только на пользу ли это футболу?
salleeh
salleeh
вчера в 20:45, ред.
Интересная затея, но почему опять выбирают великовозрастного футболиста? В Баварии не футболистов нужно было менять, а подход к этим футболистам и футболу… Но ТТ играет в лотерею, везти может не всегда, вон пусть посмотрит на Флика, уже который матч проводит бестолково со сборной Германии..
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 16:45
Похороны шпор.. кореец один не вытянет такую ношу.
A.S.A
A.S.A
вчера в 15:15
Думаю Кейн отлично подойдет Баварии. Если он в такой сильной лиге как АПЛ забивал много, играя при этом не в самой сильной команде, то в таком большом клубе как Бавария его результативность может только возрасти! Учитывая еще и то, что Кейн командный игрок, то Бавария действительно должна только выиграть от данного перехода!
7njm7yquxgvk
7njm7yquxgvk
вчера в 13:14
Кейн как никто другой должен влиться в состав Баварии,манера игры похожа
Capral
Capral
вчера в 11:44, ред.
Дай БОГ, чтобы переход состоялся!!! У Тухеля- заиграет еще лучше, чем прежде!!!
Похоже, обещания руководства клуба в серьезной перестройке были ненапрасны!!!

Кстати, поскольку речь зашла о немецком футболе, я, только в двух словах напомню. Вчера прочел в немецкой прессе, заявление агента Клоппа о том, что Юрген может возглавить сб.Германии. Так вот, всё это неправда, как сказал агент, поскольку, у Клоппа долгодействующее соглашение с Ливером, а кромe того, федерация футбола ФРГ полностью доверяет Флику.
Интересно отметить, что болельщики сборной, всецело поддержали бы приход ГТ Ливерпуля в сборную, но...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:19
Это безусловно будет усиление Баварии.
Juventus CR7
Juventus CR7
вчера в 11:15
Как же тяжело будет Шпорам без Кейна. Он в последние годы был 70 процентов успеха команды. Как говорится один в поле не воин, но это не про него. Найти ему замену будет очень проблематично. Так что очень будет тяжеловато клубу по крайней менее первое время!
Karkaz
Karkaz
вчера в 11:10
Кейн в Баварии сможет претендовать на золотой мяч, будет забивать не меньше Левандовски.
adekvat
adekvat
вчера в 10:39
Баварии он подойдет в самый раз.
ДСА
ДСА
вчера в 10:29
Это будет самый неудачный трансфер.
ОПС
ОПС
вчера в 09:46
Скорей всего смогут договориться.
lotsman
lotsman
вчера в 09:42
А что в Тоттенхэме у него не сложилось?
sova147
sova147
вчера в 09:37
Даже Кейн хочет поменять команду???
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:28
Очень хочется на это посмотреть!
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