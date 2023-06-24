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«Тоттенхэм» хочет подписать лидера «Вест Хэма»

вчера, 11:40

Полузащитник «Вест Хэма» Джаррод Боуэн может перейти в «Тоттенхэм».

«Шпоры» хотят оформить трансфер игрока этим летом, однако сделка может оказаться трудной, потому что «молотобойцы» не хотят продавать своего футболиста.

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Все комментарии
45mazggj8f9w
45mazggj8f9w ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 17:41
Команда с восьмого места, не участвующая в грядущих еврокубках, это именно середняк
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ 7tpc67hc7sgh (раскрыть)
вчера в 15:37
Тоттенхэм разве середняк?
7tpc67hc7sgh
7tpc67hc7sgh
вчера в 13:33
Нет никакого смысла из середнячка в середнячок переходить
A.S.A
A.S.A
вчера в 12:50
Боуэн действительно провел сильный сезон, чем и привлек внимание других клубов. Без обид для болельщиков Тоттенхэма, но шпоры сейчас не на много лучше ВХЮ. Тем более молотобойцы будут играть в ЕК! Так же не особо понимаю, для чего шпорам Боуэн, если они выкупили Кулушевски!? Им сейчас куда важнее укрепить другие позиции.
Да и не уварен, что ВХЮ решит в один год избавиться сразу от двух лидеров Райса и Джаррода...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:50
Если хотят - подпишут, тем более один парень одной ногой уже стоит на баварской поляне.
drug01
drug01
вчера в 11:47
Если предложат хорошую цену то перейдёт
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