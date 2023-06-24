«Тоттенхэм» хочет подписать лидера «Вест Хэма»

Полузащитник «Вест Хэма» Джаррод Боуэн может перейти в «Тоттенхэм».
«Шпоры» хотят оформить трансфер игрока этим летом, однако сделка может оказаться трудной, потому что «молотобойцы» не хотят продавать своего футболиста.
Полузащитник «Вест Хэма» Джаррод Боуэн может перейти в «Тоттенхэм».
«Шпоры» хотят оформить трансфер игрока этим летом, однако сделка может оказаться трудной, потому что «молотобойцы» не хотят продавать своего футболиста.
Да и не уварен, что ВХЮ решит в один год избавиться сразу от двух лидеров Райса и Джаррода...
Да и не уварен, что ВХЮ решит в один год избавиться сразу от двух лидеров Райса и Джаррода...