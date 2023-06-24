«Тоттенхэм» хочет подписать лидера «Вест Хэма»

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вчера, 11:40

Полузащитник «Вест Хэма» может перейти в «Тоттенхэм».

«Шпоры» хотят оформить трансфер игрока этим летом, однако сделка может оказаться трудной, потому что «молотобойцы» не хотят продавать своего футболиста.