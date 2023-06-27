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Женская сборная России сыграет 2 товарищеских матча с Китаем

вчера, 08:58

Женская сборная России с 26 июня по 6 июля проводит учебно-тренировочный сбор в городе Циндао (КНР).

В его рамках национальная команда сыграет 2 товарищеских матча с Китаем. Поединки состоятся 1 и 4 июля, они пройдут в закрытом режиме.

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Россия
Источник: rfs.ru
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Все комментарии
FenixSL
FenixSL
вчера в 11:04
почему не 22
сразу
на несколько сезонов вперед
ОПС
ОПС
вчера в 09:43
А ведь интересно было бы посмотреть. А то только счет назовут все.
shlomo
shlomo ответ sova147 (раскрыть)
вчера в 09:20
Без зрителей и журналистов...:)... а играть будут в мини бикини...:))))
нечитайло
нечитайло
вчера в 09:19
Надо и мужскую туда отправить
sova147
sova147
вчера в 09:09
Интересно что такое в закрытом режиме?
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