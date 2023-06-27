Женская сборная России сыграет 2 товарищеских матча с Китаем

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вчера, 08:58

Женская сборная России с 26 июня по 6 июля проводит учебно-тренировочный сбор в городе Циндао (КНР).

В его рамках национальная команда сыграет 2 товарищеских матча с Китаем. Поединки состоятся 1 и 4 июля, они пройдут в закрытом режиме.