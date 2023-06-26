Легенды «Ливерпуля» примут участие в сингапурском турне команды

Легенды «Ливерпуля» присоединятся к команде во время предсезонного турнира по Сингапуру.
Джон Олдридж, Джон Барнс, Лукас Лейва, Гэри Макаллистер, Ян Раш и Мартин Шкртел вместе с подопечными Юргена Клоппа встретятся с болельщиками, а также будут участвовать в специальных мероприятиях во время поездки.
«Ливерпуль» будет защищать титул «Standard Chartered Singapore Trophy», который выиграл в прошлом году. 30 июля на Национальном стадионе пройдёт матч с «Лестером», а 2 августа состоится поединок с «Баварией».
29 июля команда проведёт открытую тренировку, а клуб в это же время примет активное участие в общественных проектах и культурных мероприятиях в Сингапуре.