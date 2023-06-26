Soccer.ru
ГлавнаяНовостиМежсезонье и сборыТоварищеские матчи. Клубы 2023

Легенды «Ливерпуля» примут участие в сингапурском турне команды

вчера, 12:55

Легенды «Ливерпуля» присоединятся к команде во время предсезонного турнира по Сингапуру.

Джон Олдридж, Джон Барнс, Лукас Лейва, Гэри Макаллистер, Ян Раш и Мартин Шкртел вместе с подопечными Юргена Клоппа встретятся с болельщиками, а также будут участвовать в специальных мероприятиях во время поездки.

«Ливерпуль» будет защищать титул «Standard Chartered Singapore Trophy», который выиграл в прошлом году. 30 июля на Национальном стадионе пройдёт матч с «Лестером», а 2 августа состоится поединок с «Баварией».

29 июля команда проведёт открытую тренировку, а клуб в это же время примет активное участие в общественных проектах и культурных мероприятиях в Сингапуре.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Официально«Спартак» вышел из отпуска
Сегодня, 13:42
Официально«Фенербахче» приедет на турнир в Россию
Сегодня, 12:04
ОфициальноЖенская сборная России сыграет 2 товарищеских матча с Китаем
Сегодня, 08:58
Абаскаль уже приступил к работе со «Спартаком»
Вчера, 10:59
В «Зените» сообщили, что Вендел прибудет в команду в ближайшее время
24 июня
СлухиВендел может вернуться в «Зенит» в начале июля
24 июня
Все комментарии
YNWA
YNWA
вчера в 13:56
Короче говоря едут кайфовать развлекаться.
5gj6mtxnj26m
5gj6mtxnj26m
вчера в 13:25
Шкртел с Лейвой за водкой старшакам будут бегать
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 