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ГлавнаяНовостиЮмор, иногда за 300Англия. Премьер-Лига 2023/2024

Хаверц рассказал, почему одноклубники называют его ослом

вчера, 18:05

Полузащитник «Челси» Кай Хаверц рассказал о своём прозвище.

Некоторые из моих товарищей по команде называют меня ослом. Это не имеет отношения к футболу. С первого дня я почувствовал особое отношение к ослам. Это очень спокойное животное. Может быть, я персонифицировал себя в них, потому что я тоже очень спокойный.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:18
животные по0своему гармоничны ...
а порочные недостатки им люди придумали !
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Naherger (раскрыть)
вчера в 22:52
А по какой причине?
Naherger
Naherger
вчера в 22:43
Ох не поэтому тебя так называют,Кай...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 18:42
Я сразу понял, почему некоторые одноклубники его так называют и даже стал догадываться, кто конкретно, после того, как Канте один и в центре мяч отнимал, и на острие оказывался, а Хавертц половые члены пинал рядом на поле, в матчах с "Реалом".

Отличный трансфер будет для "Арсенала", уже плакса на острие с 10ю голами за сезон есть, ещё ослом укрепимся.
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:35
Это даже не cпокойствее, а супер хладнокровие - его называют ослом , а он на это так безмятежно реагирует.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 18:19
Порой даже слишком спокойный…спортивной агрессии ему зачастую не хватает.
Гость
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