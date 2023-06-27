Хаверц рассказал, почему одноклубники называют его ослом

Полузащитник «Челси» рассказал о своём прозвище.

Некоторые из моих товарищей по команде называют меня ослом. Это не имеет отношения к футболу. С первого дня я почувствовал особое отношение к ослам. Это очень спокойное животное. Может быть, я персонифицировал себя в них, потому что я тоже очень спокойный.