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Коваленко прошёл медосмотр перед трансфером в «Зенит»

вчера, 12:19

Полузащитник «Сочи» Александр Коваленко переходит в «Зенит».

Футболист прошёл медосмотр, он подпишет 5-летний контракт с «сине-бело-голубыми» в ближайшие дни.

В прошлом сезоне игрок выступал за «Крылья Советов» на правах аренды.

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Все комментарии
FenixSL
FenixSL
вчера в 16:48
    Zayniddin Rahimov
    Zayniddin Rahimov ответ Шуnя771 (раскрыть)
    вчера в 13:30
    А бомжам без нашего Спартака скучно,они могут только здесь хвалится
    Шуnя771
    Шуnя771 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    вчера в 13:26
    Куда надо зайти? Зачем?
    Где и что дают?)
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    вчера в 12:24
    Ещё один человек пропадёт
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 12:23
    Фанаты Спартака уже заходили? Скоро зайдут...
    Гость
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