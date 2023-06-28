Коваленко прошёл медосмотр перед трансфером в «Зенит»

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вчера, 12:19

Полузащитник «Сочи» переходит в «Зенит».

Футболист прошёл медосмотр, он подпишет 5-летний контракт с «сине-бело-голубыми» в ближайшие дни.

В прошлом сезоне игрок выступал за «Крылья Советов» на правах аренды.