Коваленко прошёл медосмотр перед трансфером в «Зенит»

Полузащитник «Сочи» Александр Коваленко переходит в «Зенит».
Футболист прошёл медосмотр, он подпишет 5-летний контракт с «сине-бело-голубыми» в ближайшие дни.
В прошлом сезоне игрок выступал за «Крылья Советов» на правах аренды.
Полузащитник «Сочи» Александр Коваленко переходит в «Зенит».
Футболист прошёл медосмотр, он подпишет 5-летний контракт с «сине-бело-голубыми» в ближайшие дни.
В прошлом сезоне игрок выступал за «Крылья Советов» на правах аренды.
остается московские клубы сделать своими командами
остается московские клубы сделать своими командами
Где и что дают?)
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