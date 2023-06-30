Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферыРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

В «Лацио» отреагировали на интерес к Хлусевичу

Сортировать
Все комментарии
bv4k7syggz5g
bv4k7syggz5g
вчера в 12:22
Им бы ещё рассказали про кого вообще речь
alexgurzan
alexgurzan ответ 8vz3xtrv82tr (раскрыть)
вчера в 11:55
Добрый день.
Уже работаем над этой проблемой.
makkie
makkie
вчера в 11:54, ред.
Хлусевич, конечно, хороший игрок, но в интерес от Лацио не верилось.
Вообще не думаю, что Даниил в ближайшие 2-3 года перейдёт в Европу. Ему в Спартаке бы для начала стать незаменимым и поменьше ошибаться. Расти и расти еще!
8vz3xtrv82tr
8vz3xtrv82tr ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 11:43
Это меня забыли в группе Яшина. Добавьте, пожалуйста, а то скоро уже играть надо начинать.
galem72
galem72
вчера в 11:35
Похоже, у агента Хлусевича знатно подгорело после его вброса про якобы интерес со стороны европейских клубов к подопечному спартаковцу. ))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 