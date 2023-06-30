В «Лацио» отреагировали на интерес к Хлусевичу

Спортивный директор «Лацио» Анджело Фабиани прокомментировал слухи об интересе к полузащитнику «Спартака» Даниилу Хлусевичу.
Мы не заинтересованы в Хлусевиче.
Спортивный директор «Лацио» Анджело Фабиани прокомментировал слухи об интересе к полузащитнику «Спартака» Даниилу Хлусевичу.
Мы не заинтересованы в Хлусевиче.
Вообще не думаю, что Даниил в ближайшие 2-3 года перейдёт в Европу. Ему в Спартаке бы для начала стать незаменимым и поменьше ошибаться. Расти и расти еще!
Вообще не думаю, что Даниил в ближайшие 2-3 года перейдёт в Европу. Ему в Спартаке бы для начала стать незаменимым и поменьше ошибаться. Расти и расти еще!