Полузащитник «Локомотива» Петров перешёл в «Нефтехимик»

Полузащитник «Локомотива» Максим Петров перешёл в «Нефтехимик».
Петров является воспитанником «железнодорожников». Минувший сезон полузащитник провёл в Первой лиге, выступая за «Аланию» на правах аренды.
Полузащитник «Локомотива» Максим Петров перешёл в «Нефтехимик».
Петров является воспитанником «железнодорожников». Минувший сезон полузащитник провёл в Первой лиге, выступая за «Аланию» на правах аренды.
Пример другим где можно играть, а где на лавке штаны протирать)
Пример другим где можно играть, а где на лавке штаны протирать)