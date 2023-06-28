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Полузащитник «Локомотива» Петров перешёл в «Нефтехимик»

вчера, 11:07

Полузащитник «Локомотива» Максим Петров перешёл в «Нефтехимик».

Петров является воспитанником «железнодорожников». Минувший сезон полузащитник провёл в Первой лиге, выступая за «Аланию» на правах аренды.

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Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:26
Вот теперь будем знать, что в составе Локо был такой футболист.
Пример другим где можно играть, а где на лавке штаны протирать)
Гость
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