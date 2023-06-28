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«Пари НН» подписал полузащитника «Ахмата» Трошечкина

вчера, 10:16

Полузащитник Александр Трошечкин подписал трёхлетний контракт с «Пари НН». За нижегородцев россиянин будет играть под 10 номером.

Минувший сезон 27-летний игрок провёл в «Ахмате», сыграв в общей сложности 25 матчей и отметившись 2 голами.

Вот что сказал Трошечкин о своём переходе в «Пари НН»:

По весне в «Ахмате», восстановившись после травмы, я получал не так много игрового времени, а в Нижнем почувствовал заинтересованность во мне со стороны руководства клуба и главного тренера. Это, безусловно, сыграло решающую роль. Рад, что контракт подписан, и всё сложилось наилучшим образом. В нижегородской команде царит дружелюбная атмосфера, это здорово. Со многими ребятами я играл раньше. Коллектив молодой, влился в него без проблем.

В Нижний в последнее время я приезжал играть в составе «Ахмата». Даже гол забил здесь в мае 2022 года. Но с городом ещё предстоит познакомиться. С Сергеем Николаевичем Юраном мы работали вместе в «Химках». Его требования мне хорошо знакомы и понятны, так что настроен на плодотворное сотрудничество.

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Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 10:26
Пожелаю удачи в НН... но результаты нужно улучшать....
8jz3wzvxdsw4
8jz3wzvxdsw4
вчера в 10:26
Потихоньку укрепляет свою банду Серёга Юран
Гость
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