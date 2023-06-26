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вчера, 16:56

По информации румынского издания Playsport, молодёжная сборная Украины нарушила регламент.

Сообщается, что в составе национальной команды в матче группового этапа молодёжного чемпионата Европы-2023 с Хорватией 21 июня на поле вышли два игрока, которые не имели права принимать участие в игре. Речь идёт о вратаре Анатолии Трубине и полузащитнике Георгии Судакове, появившемся на поле на 83-й минуте. Дело в том, что эти футболисты 19 июня сыграли за взрослую команду Украины в 4-м туре группы C отбора к Евро-2024 с Мальтой.