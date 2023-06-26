По информации румынского издания Playsport, молодёжная сборная Украины нарушила регламент.
Сообщается, что в составе национальной команды в матче группового этапа молодёжного чемпионата Европы-2023 с Хорватией 21 июня на поле вышли два игрока, которые не имели права принимать участие в игре. Речь идёт о вратаре Анатолии Трубине и полузащитнике Георгии Судакове, появившемся на поле на 83-й минуте. Дело в том, что эти футболисты 19 июня сыграли за взрослую команду Украины в 4-м туре группы C отбора к Евро-2024 с Мальтой.
По правилам ФИФА, футболистов можно заявлять на встречи команды U21 и первой команды только в том случае, если между играми есть перерыв в два полных календарных дня. Ранее румыны, не получив разрешения от ФИФА, не стали включать в заявку на игру с Испанией капитана Владимира Скречу, принявшего перед этим участие в матче отбора к Евро-2024 со Швейцарией за основную команду. Отмечается, что никаких комментариев от руководящих футбольных органов по ситуации с украинской сборной сделано не было.
Ну а так что имеем по факту. Нарушение налицо, должно быть техническое поражение у украины, но это если по правилам. А по понятиям запада укры типа "жертвы ахрессии", потому дисквала не будет. Ну что, ФИФА, извиняйся, или путинский агент?
Пи.Си. А если говорят что это несерьезный косяк напомню случай, когда Легия в квалах ЛЧ разгромила в первом матче Селтик 4:1, затем во втором матче выигрывая 2:0 за 5 минут до конца выпустила игрока с перебором жк, получила за это технарь и вылетела, ведя с общим счетом 6:1.
Ну а так что имеем по факту. Нарушение налицо, должно быть техническое поражение у украины, но это если по правилам. А по понятиям запада укры типа "жертвы ахрессии", потому дисквала не будет. Ну что, ФИФА, извиняйся, или путинский агент?
Пи.Си. А если говорят что это несерьезный косяк напомню случай, когда Легия в квалах ЛЧ разгромила в первом матче Селтик 4:1, затем во втором матче выигрывая 2:0 за 5 минут до конца выпустила игрока с перебором жк, получила за это технарь и вылетела, ведя с общим счетом 6:1.
Украина - Мальта, 19 июня, начало: 19:00 (мск)
Украина U21 - Хорватия U21, 21 июня, начало: 19:00 (мск)
Если считать от начала матча с Мальтой, то прошло ровно 48 часов. Если считать от окончания матча с Мальтой, то меньше 48 часов. Осталось понять, как считает ФИФА.
Это не регламент. Это рекомендации, не более того. Рекомендации для клубов, кому принадлежит игроки, Если клуб против, то УЕФА на стороне клуба. Угадайте с трех раз, чью сторону займет донецкий Шахтер...
Украина - Мальта, 19 июня, начало: 19:00 (мск)
Украина U21 - Хорватия U21, 21 июня, начало: 19:00 (мск)
Если считать от начала матча с Мальтой, то прошло ровно 48 часов. Если считать от окончания матча с Мальтой, то меньше 48 часов. Осталось понять, как считает ФИФА.
Это не регламент. Это рекомендации, не более того. Рекомендации для клубов, кому принадлежит игроки, Если клуб против, то УЕФА на стороне клуба. Угадайте с трех раз, чью сторону займет донецкий Шахтер...