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Молодёжная сборная Украины нарушила регламент

вчера, 16:56
Украина (до 21)Логотип футбольный клуб Украина (до 21)2 : 0Логотип футбольный клуб Хорватия (до 21)Хорватия (до 21)Матч завершен

По информации румынского издания Playsport, молодёжная сборная Украины нарушила регламент.

Сообщается, что в составе национальной команды в матче группового этапа молодёжного чемпионата Европы-2023 с Хорватией 21 июня на поле вышли два игрока, которые не имели права принимать участие в игре. Речь идёт о вратаре Анатолии Трубине и полузащитнике Георгии Судакове, появившемся на поле на 83-й минуте. Дело в том, что эти футболисты 19 июня сыграли за взрослую команду Украины в 4-м туре группы C отбора к Евро-2024 с Мальтой.

По правилам ФИФА, футболистов можно заявлять на встречи команды U21 и первой команды только в том случае, если между играми есть перерыв в два полных календарных дня. Ранее румыны, не получив разрешения от ФИФА, не стали включать в заявку на игру с Испанией капитана Владимира Скречу, принявшего перед этим участие в матче отбора к Евро-2024 со Швейцарией за основную команду. Отмечается, что никаких комментариев от руководящих футбольных органов по ситуации с украинской сборной сделано не было.

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Перевод с playsport.ro
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Все комментарии
UKRA1NE
UKRA1NE
сегодня в 14:44
Ротань уже отвечал на этот вопрос на пресс-конференции. Они получили разрешение от клуба и уведомили об этом УЕФА и никаких претензий не было. Хорваты тоже не жаловались. Румынам надо научиться достойно проигрывать.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 20:26
Комментариев от УЕФА нет...и не будет. Как и санкций.
Zayniddin Rahimov
Zayniddin Rahimov
вчера в 19:51
Украине простят,как и все остальное,включая денег что выдает ЕС.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 18:43
Тут от 2-0 до 0-3 недалеко.
5f5pcq3u8htr
5f5pcq3u8htr
вчера в 18:39
Отстранить от соревнований или расстрелять
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 18:26
А что, заявку никто не смотрел?
Василий 50
Василий 50
вчера в 18:23
Нужно засчитать технарь, но это же Украина...
нечитайло
нечитайло
вчера в 17:51
Везде поблажки
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:25
Что касается 48 часов.... Все же элементарно проверяется.
Украина - Мальта, 19 июня, начало: 19:00 (мск)
Украина U21 - Хорватия U21, 21 июня, начало: 19:00 (мск)
Если считать от начала матча с Мальтой, то прошло ровно 48 часов. Если считать от окончания матча с Мальтой, то меньше 48 часов. Осталось понять, как считает ФИФА.

Это не регламент. Это рекомендации, не более того. Рекомендации для клубов, кому принадлежит игроки, Если клуб против, то УЕФА на стороне клуба. Угадайте с трех раз, чью сторону займет донецкий Шахтер...
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:21
Забавно, что нарушение, если и было, то было в матче против Хорватии. Но а подсуетились цыгане как обычно....:)))...Хотя румын можно понять, потому что при текущей таблице у румын нет шансов. А при техническом - определенные появляются.

Ну а так что имеем по факту. Нарушение налицо, должно быть техническое поражение у украины, но это если по правилам. А по понятиям запада укры типа "жертвы ахрессии", потому дисквала не будет. Ну что, ФИФА, извиняйся, или путинский агент?

Пи.Си. А если говорят что это несерьезный косяк напомню случай, когда Легия в квалах ЛЧ разгромила в первом матче Селтик 4:1, затем во втором матче выигрывая 2:0 за 5 минут до конца выпустила игрока с перебором жк, получила за это технарь и вылетела, ведя с общим счетом 6:1.
Vadik
Vadik
вчера в 17:14
Если румыны даже и правы в своих выводах, то вряд ли сборную Украины накажут. Сработают двойные стандарты
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:02
Надо принять правильное решение согласно букве закона
Гость
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