Сборная Бельгии осталась без основного голкипера. У Куртуа конфликт с главным тренером

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вчера, 15:38

Недоволен, что Тедеско сделал капитаном не его.

Внутренние конфликты сильно ударили по сборной Бельгии во время чемпионата мира 2022 – тогда «красные дьяволы» покинули турнир уже по итогам групповой стадии, а Роберто Мартинес был отправлен в отставку с поста главного тренера. При Доменико Тедеско громких скандалов не было лишь до этого момента. Сегодня коллектив сыграет с Эстонией в рамках отбора Евро-2024 – и в матче не будет принимать участие основной голкипер бельгийцев Тибо Куртуа. Рассказываем об очередном конфликте в сборной.

Не получил капитанскую повязку, покинул расположение команды

Кевин Де Брюйне в финале ЛЧ отыграл 36 минут и получил травму, из-за которой не смог быть на поле в момент триумфа «Ман Сити». Это настоящая трагедия для лидера «горожан», которая неожиданно отозвалась конфликтом в сборной Бельгии. Кевин – капитан «красных дьяволов», но после той травмы хавбек ожидаемо не попал в заявку национальной команды на летние матчи квалификации Евро. Встал вопрос о том, кто будет носить капитанскую повязку. На матч против Австрии с ней вышел Ромелу Лукаку. Это не вызвало удивления – форвард набрал форму к весне, отлично провел финишный отрезок сезона, до этого он в марте оформил хет-трик в ворота Швеции и забил Германии. В поединке с Австрией тоже не остался без голов.

Но уже после поединка появилась информация, что Куртуа недоволен Тедеско – после травмы Кевина капитанскую повязку получил не он, а Лукаку. В итоге вечером воскресенья голкипер не присутствовал на собрании сборной в отеле в Тюбизе. Позднее Тибо покинул расположение национальной команды.

Так ситуацию описывает наставник бельгийцев:

В марте я решил, что Кевин Де Брюйне будет нашим капитаном, не определяя, кто будет номером два и номером три… Мы должны были принять решение перед матчем [с Австрией] в субботу. У нас была небольшая встреча. Мы решили, что Ромелу будет капитаном в субботу, а Тибо – во вторник. Все было в порядке. После матча он почувствовал себя оскорбленным этим. Я удивлен и шокирован.

Высказаться успел и сам вратарь – Тибо выразил недовольство, что Доменико решил вынести на публику частный разговор. Речь о следующей реплике тренера:

Я говорил с Ромелу и Тибо. Ромелу был капитаном в матче с Австрией, а Тибо наденет повязку в игре с Эстонией. Нам важно, чтобы он чувствовал, что его тоже ценят.

Что именно задело голкипера, неясно.

Бельгийцам нужно абстрагироваться от конфликта

Нельзя допустить, чтобы этот спор перешел и в игровую плоскость. Коллектив при Тедеско добился определенного прогресса и обходился без провалов – сыграв 2 матча квалификации Евро, сборная идет на втором месте с четырьмя очками в активе и опережает сборную Швеции на 1 балл. В первых матчах при Доменико на посту главного тренера «красные дьяволы» одержали 2 победы – над шведами и немцами.

Ничья с командой Австрии (1:1) помешала забраться на вершину группы F – но это будет не страшно, если в ближайшей встрече с Эстонией получится набрать 3 очка. Формировать задел для оформления путевки на Евро лучше сразу.

Будет крайне обидно, если после такого инцидента Бельгия снова скатится к внутренним противостояниям и потеряет возможность выступить на континентальном первенстве.

Отчасти тот факт, что расположение сборной покинул основной голкипер, бьет по команде не так сильно. Сам Тибо отмечал, что у него есть проблемы со здоровьем:

Вчера днем ​​я прошел обследование, так как у меня были проблемы с правым коленом. Медики моего клуба и сборной были на связи и, рассмотрев все соответствующие материалы, решили, что мне необходимо покинуть сборы из-за травмы.

Так что еще неизвестно, сыграл бы Куртуа против Эстонии, если бы не инцидент с Тедеско.

Избежать повторения истории с ЧМ -2022

Отсутствие Тибо также позволяет не накалять обстановку в сборной Бельгии еще сильнее. На мундиале «золотое поколение» попросту развалилось – Ян Вертонген упрекал группу атаки, сообщалось, что Азар не идет на контакт с Троссардом, Лукаку не разговаривает с Батшуайи, у Кевина конфликт с Алдервейрелдом и Вертонгеном. При таком микроклимате в команде на успех изначально шансов мало.

В итоге «красные дьяволы» после победы над командой Канады уступили сборной Марокко. Матч с Хорватией был показательным – встречались два возрастных коллектива, но «шашечные» это компенсировали характером, выносливостью и феноменальной сплоченностью. Бельгийцы сыграли с подопечными Златко Далича вничью, продемонстрировав ужасную реализацию (0:0).

Происходящее между Тибо Куртуа и Доменико Тедеско напоминает очередную мину, на которой может подорваться и сам наставник, и вся команда. После произошедшего голкипер прямо сказал, что разочарован действиями немецкого менеджера:

Глубоко разочарован, но оценка тренера не соответствует действительности. В нашем разговоре я призвал его принять соответствующие решения, чтобы избежать ситуаций, которые в прошлом негативно сказывались на нас. Сказал об этом не ради своей выгоды.

Прямо сейчас для всех лучше, что Тибо покинул расположение сборной. Так получится не провоцировать новые конфликты, а команда сконцентрируется на выполнении своей главной задачи – попадании на чемпионат Европы 2024.