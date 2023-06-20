Куртуа отреагировал на слова Тедеско по поводу отъезда из сборной Бельгии

Вратарь прокомментировал слова главного тренера сборной Бельгии об отъезде игрока из национальной команды после матча 3-го тура группового этапа отборочного цикла к Евро-2024 с Австрией (1:1).

Я был удивлён, услышав пресс-конференцию тренера. Хочу прояснить, что это не первый и не последний раз, когда я разговариваю с тренером о проблемах, связанных с раздевалкой, но это первый раз, когда кто-то решает рассказать об этом публично. Я глубоко разочарован этим, но хочу объяснить, что слова тренера не соответствуют действительности.

В том разговоре я попросил его, не ради прямой выгоды, объяснить решение, чтобы избежать ситуаций, которые в прошлом причиняли нам вред. Быть или не быть капитаном сборной — не прихоть, не случайное решение, это должен быть его выбор, и именно это я пытался донести до него.

К сожалению, я не достиг своей цели. Настаиваю на том, что я ни в коем случае ничего не требовал, у меня состоялся разговор со своим партнёром по команде Ромелу Лукаку, чтобы прояснить любые обстоятельства, связанные с этой ситуацией. В то же время хочу прояснить, что у меня не было никаких дискуссий на подобную тему ни с одним товарищем по команде, как утверждалось.

Кроме того, вчера днём я прошёл обследование по поводу проблемы с правым коленом. Медицинская бригада моего клуба и сборной были на связи, они изучили все необходимые материалы для принятия решения об уходе из тренировочного лагеря.