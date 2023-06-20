Куртуа отреагировал на слова Тедеско по поводу отъезда из сборной Бельгии

Вратарь Тибо Куртуа прокомментировал слова главного тренера сборной Бельгии Доменико Тедеско об отъезде игрока из национальной команды после матча 3-го тура группового этапа отборочного цикла к Евро-2024 с Австрией (1:1).
Я был удивлён, услышав пресс-конференцию тренера. Хочу прояснить, что это не первый и не последний раз, когда я разговариваю с тренером о проблемах, связанных с раздевалкой, но это первый раз, когда кто-то решает рассказать об этом публично. Я глубоко разочарован этим, но хочу объяснить, что слова тренера не соответствуют действительности.
В том разговоре я попросил его, не ради прямой выгоды, объяснить решение, чтобы избежать ситуаций, которые в прошлом причиняли нам вред. Быть или не быть капитаном сборной — не прихоть, не случайное решение, это должен быть его выбор, и именно это я пытался донести до него.
К сожалению, я не достиг своей цели. Настаиваю на том, что я ни в коем случае ничего не требовал, у меня состоялся разговор со своим партнёром по команде Ромелу Лукаку, чтобы прояснить любые обстоятельства, связанные с этой ситуацией. В то же время хочу прояснить, что у меня не было никаких дискуссий на подобную тему ни с одним товарищем по команде, как утверждалось.
Кроме того, вчера днём я прошёл обследование по поводу проблемы с правым коленом. Медицинская бригада моего клуба и сборной были на связи, они изучили все необходимые материалы для принятия решения об уходе из тренировочного лагеря.
Об этом "врагам" только мечтать приходится.
Куртуа явно перебирает, нашел когда устраивать разборки...
Об этом "врагам" только мечтать приходится.
Куртуа явно перебирает, нашел когда устраивать разборки...