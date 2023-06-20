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Куртуа отреагировал на слова Тедеско по поводу отъезда из сборной Бельгии

вчера, 10:29
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия1 : 1Логотип футбольный клуб АвстрияАвстрияМатч завершен

Вратарь Тибо Куртуа прокомментировал слова главного тренера сборной Бельгии Доменико Тедеско об отъезде игрока из национальной команды после матча 3-го тура группового этапа отборочного цикла к Евро-2024 с Австрией (1:1).

Я был удивлён, услышав пресс-конференцию тренера. Хочу прояснить, что это не первый и не последний раз, когда я разговариваю с тренером о проблемах, связанных с раздевалкой, но это первый раз, когда кто-то решает рассказать об этом публично. Я глубоко разочарован этим, но хочу объяснить, что слова тренера не соответствуют действительности.

В том разговоре я попросил его, не ради прямой выгоды, объяснить решение, чтобы избежать ситуаций, которые в прошлом причиняли нам вред. Быть или не быть капитаном сборной — не прихоть, не случайное решение, это должен быть его выбор, и именно это я пытался донести до него.

К сожалению, я не достиг своей цели. Настаиваю на том, что я ни в коем случае ничего не требовал, у меня состоялся разговор со своим партнёром по команде Ромелу Лукаку, чтобы прояснить любые обстоятельства, связанные с этой ситуацией. В то же время хочу прояснить, что у меня не было никаких дискуссий на подобную тему ни с одним товарищем по команде, как утверждалось.

Кроме того, вчера днём я прошёл обследование по поводу проблемы с правым коленом. Медицинская бригада моего клуба и сборной были на связи, они изучили все необходимые материалы для принятия решения об уходе из тренировочного лагеря.

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Все комментарии
antant1
antant1 ответ Бонжорно (раскрыть)
сегодня в 06:58
    Владимир Павлюшкин
    Владимир Павлюшкин ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    вчера в 16:55
    Лучшая сборная с 3,5 звездами, ага))) такие как вы, видимо, рейтинги составляли, где 5 лет она первой-второй была хз почему
    AleS
    AleS
    вчера в 15:54
    Лукаку - капитан сборной! Это ж надо то такого додуматься, Тедеско совсем дурачек...
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце
    вчера в 15:09
    Вот и в Бельгии стали понимать, что Тедеско 75.

    Помню как он радовался отстранению Спартака как раз в преддверии матчей 1/8 финала Лиги Европы с его Лейпцигом.
    Roger Young
    Roger Young
    вчера в 14:43
    Вспомнился анекдот про трех черепашек одна из которых врёт )
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    вчера в 12:56
    А разве италонемецкий попрыгунчик отличался умом или тактом, работая в Спартаке? Одни его ужимки и скачки позволяли сделать вывод о существенном отклнении от общепринятых норм поведения. Как можно было доверить прекрасную сборную такому попрыгунчику?
    Бонжорно
    Бонжорно
    вчера в 12:51
    красно белый Тедеска развалил Сборнаяю Белгии! агент Федона в Европи
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 12:50
    Все мало мальки сталкивающиеся со сборной Бельгии в экстазном восторге - идет склока коренного с главным и намечается заварушка и внутри (а кто останется доволен, когда играть на поле придется с оглядкой на ворота?)
    Об этом "врагам" только мечтать приходится.
    Куртуа явно перебирает, нашел когда устраивать разборки...
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 12:16
    У меня в целом и претензии не к Мартинесу, а к руководству бельгийского футбола. Его-то я и до сборной только Физрукинесом называл, что от него ждать было)
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    вчера в 11:50
    И всё таки Мартинес пришёл уже на увядающее поколение с позолотой, тяжеловаты они были , но тот же Анчелотти выжал бы поболее и омолодил бы, а у Мартинеса авторитета не хватило на это.
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    вчера в 11:43
    носатый нос задрал
    Scorp689
    Scorp689
    вчера в 11:43
    Мальчику обиженному 31 год, под 2 метра ростом... Средняя группа детсада...
    Dima salev
    Dima salev
    вчера в 11:36
    Похож на развал золотой поколение сборной Германии
    альсато
    альсато
    вчера в 11:23
    нее..ну были у нас случаи, когда в раздевалке (в перерыве) мы -друг друга возили и по матери парижской (нотр-дам-де Пари-тут не при чем)...и куда еще дальше посылали коллегу за помидорами!!!...но, только входил ЛЕВА-тренер....языки засовывали туда где у "негра"-всегда темно!!))))
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ A.S.A (раскрыть)
    вчера в 11:18
    Просто позорники там сидят. С учётом того, что у них была, возможно, лучшая сборная в мире по игрокам на те годы, похоронить её Физрукинесом, который и в Англии-то сдал к тому времени, как его тренером в Бельгию позвали. И ведь на каждом турнире было видно, что ей не хватает тренера, а не учителя физкультуры Мартинеса, на бровке, но нет, всё золотое поколение похоронили с ним. А теперь приходит тренер-опять ноунейм для игроков, по факту, который с хода ставит капитаном игрока, который похоронил для Бельгии последний ЧМ. Зачем?
    A.S.A
    A.S.A
    вчера в 11:11
    В Федерации Футбола Бельгии сидят очень странные люди....мало того, что доверили одно из лучших поколений Роберту Мартинесу, который так ничего и не добился за 6 лет работы в сборной с этим "золотым покалением", а после его отставки назначили Доменико Тедеско, который вообще сырой для такой работы, да и авторитета у него нет....
    Неужели нельзя найти толкового опытного тренера для сборной???
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    вчера в 10:42
    Тедеско начал с конфликта с лучшим вратарём мира на данный момент, неплохой старт в качестве тренера))
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 10:42
    Выглядит как бабская склока . Бла бла бла .
    v4r7k9hyvg92
    v4r7k9hyvg92
    вчера в 10:40, ред.
    Похоже это окончательный финал так ничего уже и не выиграющей королевы левых рейтингов, сборной Бельгии
    112910415
    112910415
    вчера в 10:31
    слишком многословен, слишком ...
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