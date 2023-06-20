Тедеско прокомментировал решение Куртуа покинуть расположение сборной

Главный тренер сборной Бельгии высказался о решении вратаря покинуть расположение национальной команды после матча 3-го тура группового этапа отборочного турнира к Евро-2024 с Австрией.

Сообщалось, что футболист сделал это из-за обиды на то, что не получил капитанскую повязку в прошедшей встрече, так как рассчитывал на это в связи с травмой полузащитника Кевина Де Брюйне.

Вместе мы приняли решение, что Ромелу будет капитаном в матче против Австрии, а Тибо — в игре против Эстонии. Всё было нормально, но после матча он [Куртуа] вдруг захотел поговорить со мной и сказал, что отправляется домой, потому что разочарован и чувствует себя обиженным.

С самого начала я старался выразить ему ту признательность, которую он заслуживает. В моих глазах он лучший вратарь в мире. Люблю его и как вратаря, и как человека. Я в шоке.

Хотел бы сказать, что дело в травме, но не могу лгать. Всегда стараюсь защищать игроков, но в данной ситуации это невозможно. Я пытался сказать ему, чтобы он продержался ещё два дня.