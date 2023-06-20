Тедеско прокомментировал решение Куртуа покинуть расположение сборной

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско высказался о решении вратаря Тибо Куртуа покинуть расположение национальной команды после матча 3-го тура группового этапа отборочного турнира к Евро-2024 с Австрией.
Сообщалось, что футболист сделал это из-за обиды на то, что не получил капитанскую повязку в прошедшей встрече, так как рассчитывал на это в связи с травмой полузащитника Кевина Де Брюйне.
Вместе мы приняли решение, что Ромелу будет капитаном в матче против Австрии, а Тибо — в игре против Эстонии. Всё было нормально, но после матча он [Куртуа] вдруг захотел поговорить со мной и сказал, что отправляется домой, потому что разочарован и чувствует себя обиженным.
С самого начала я старался выразить ему ту признательность, которую он заслуживает. В моих глазах он лучший вратарь в мире. Люблю его и как вратаря, и как человека. Я в шоке.
Хотел бы сказать, что дело в травме, но не могу лгать. Всегда стараюсь защищать игроков, но в данной ситуации это невозможно. Я пытался сказать ему, чтобы он продержался ещё два дня.
Пусть лучше на тебя Куртуа обидится...чем этот...второй капитан...(его даже страшно не по имени называть)...
Пусть лучше на тебя Куртуа обидится...чем этот...второй капитан...(его даже страшно не по имени называть)...
следует подчиняться тренеру !
следует подчиняться тренеру !
Он же мировое посмещище, заруинил Бельгии ЧМ, а "Интеру" - финал ЛЧ. Какая ему повязка?
В общем, Тедеско сам эту кашу, по сути, заварил, сам и расхлёбывать будет.
Он же мировое посмещище, заруинил Бельгии ЧМ, а "Интеру" - финал ЛЧ. Какая ему повязка?
В общем, Тедеско сам эту кашу, по сути, заварил, сам и расхлёбывать будет.
Как в песочнице...
Ромелу одну игру, он вторую. Какие проблемы?
Или Куртуа хочет при виде "капитана" с его повязкой, становиться на одно колено?
Так это легко по нашим временам.
Как в песочнице...
Ромелу одну игру, он вторую. Какие проблемы?
Или Куртуа хочет при виде "капитана" с его повязкой, становиться на одно колено?
Так это легко по нашим временам.