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Тедеско прокомментировал решение Куртуа покинуть расположение сборной

вчера, 09:45
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия1 : 1Логотип футбольный клуб АвстрияАвстрияМатч завершен

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско высказался о решении вратаря Тибо Куртуа покинуть расположение национальной команды после матча 3-го тура группового этапа отборочного турнира к Евро-2024 с Австрией.

Сообщалось, что футболист сделал это из-за обиды на то, что не получил капитанскую повязку в прошедшей встрече, так как рассчитывал на это в связи с травмой полузащитника Кевина Де Брюйне.

Вместе мы приняли решение, что Ромелу будет капитаном в матче против Австрии, а Тибо — в игре против Эстонии. Всё было нормально, но после матча он [Куртуа] вдруг захотел поговорить со мной и сказал, что отправляется домой, потому что разочарован и чувствует себя обиженным.

С самого начала я старался выразить ему ту признательность, которую он заслуживает. В моих глазах он лучший вратарь в мире. Люблю его и как вратаря, и как человека. Я в шоке.

Хотел бы сказать, что дело в травме, но не могу лгать. Всегда стараюсь защищать игроков, но в данной ситуации это невозможно. Я пытался сказать ему, чтобы он продержался ещё два дня.

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Все комментарии
a9543vrgbw2j
a9543vrgbw2j
вчера в 15:41
Не хочет с физруком работать.
Rupertt
Rupertt
вчера в 15:25
С таким отношением, можно и не получать приглашения в сборную.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:38
Ну и славненько...
Пусть лучше на тебя Куртуа обидится...чем этот...второй капитан...(его даже страшно не по имени называть)...
makkie
makkie
вчера в 11:36
Да уж, Куртуа возомнил себя полубогом и решил играть по своим правилам.
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:19
Это лишнее подтверждение тому, что не всё спокойно в "бельгийском королевстве".
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 11:16
Рунальдовский поступок носатого...
112910415
112910415
вчера в 10:26
командует тренер, отвечает за результат тренер ...
следует подчиняться тренеру !
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 10:21
Я, конечно, не согласен с тем, что игроки должны вести себя подобным образом, но, когда тренер ставит капитаном Лакаку, у меня тоже возникают вопросы.

Он же мировое посмещище, заруинил Бельгии ЧМ, а "Интеру" - финал ЛЧ. Какая ему повязка?

В общем, Тедеско сам эту кашу, по сути, заварил, сам и расхлёбывать будет.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 10:12
А я подумал, что Тедеско опять рад, что Спартак исключили из еврокубков.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 10:05
Детский садик.

Как в песочнице...
Ромелу одну игру, он вторую. Какие проблемы?
Или Куртуа хочет при виде "капитана" с его повязкой, становиться на одно колено?
Так это легко по нашим временам.
Scorp689
Scorp689
вчера в 10:03
Детский сад....
альсато
альсато
вчера в 09:55
что то не припомню, в мою бытность, что кто то из действующих игроков -так реагировал, что он на поле-не капитанисимус)))))
npkcqasc6g29
npkcqasc6g29
вчера в 09:47
Ни в хрен попрыгуна бельгийские топы не ставят
Гость
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