ПСЖ может продлить контракт с Мбаппе на 2 или 3 года

Завтра представители нападающего Килиана Мбаппе и ПСЖ проведут встречу.
От клуба будет присутствовать президент парижан Нассер Аль-Хелаифи, футболиста представит, помимо всех остальных, его мать и агент Файза Ламари. Стороны намерены обсудить способы выхода из текущей непростой ситуации.
Если будет достигнута договоренность об уходе Килиана этим летом, то «Реал» сможет попытаться приобрести футболиста, если запросы парижского коллектива будут в пределах разумного.
Вероятно, ПСЖ предложит Мбаппе контракт на 2-3 года. При этом будет дано обещание продать футболиста в «Реал» в 2024 году.