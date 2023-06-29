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ПСЖ может продлить контракт с Мбаппе на 2 или 3 года

вчера, 20:56

Завтра представители нападающего Килиана Мбаппе и ПСЖ проведут встречу.

От клуба будет присутствовать президент парижан Нассер Аль-Хелаифи, футболиста представит, помимо всех остальных, его мать и агент Файза Ламари. Стороны намерены обсудить способы выхода из текущей непростой ситуации.

Если будет достигнута договоренность об уходе Килиана этим летом, то «Реал» сможет попытаться приобрести футболиста, если запросы парижского коллектива будут в пределах разумного.

Вероятно, ПСЖ предложит Мбаппе контракт на 2-3 года. При этом будет дано обещание продать футболиста в «Реал» в 2024 году.

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Все комментарии
Quake1988
Quake1988
вчера в 23:10
Бредовый бред хуже бреда... Коротко о ситуации) Какой этот Мбаппе стал капризный. Хотя обращаясь с трансами, наверно многое к своему поведению перенял противный))).
sova147
sova147
вчера в 22:07
Завтра будут обсуждать в составе даже мамаша, вот дела!!!
kyvwk8u7jhgf
kyvwk8u7jhgf
вчера в 21:31
Похоже это никогда не закончится пока он в Париже
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:25
Предложили сложную схему и в без того запутанной ситуации.
Гость
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