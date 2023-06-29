ПСЖ может продлить контракт с Мбаппе на 2 или 3 года

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вчера, 20:56

Завтра представители нападающего и ПСЖ проведут встречу.

От клуба будет присутствовать президент парижан Нассер Аль-Хелаифи, футболиста представит, помимо всех остальных, его мать и агент Файза Ламари. Стороны намерены обсудить способы выхода из текущей непростой ситуации.

Если будет достигнута договоренность об уходе Килиана этим летом, то «Реал» сможет попытаться приобрести футболиста, если запросы парижского коллектива будут в пределах разумного.