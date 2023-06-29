Директор клуба «Интер Майами»: «Условия сотрудничества с Месси согласованы»

Спортивный директор клуба «Интер Майами» Крис Хендерсон высказался о ситуации с контрактом нападающего Лионеля Месси.
Условия сотрудничества с Месси согласованы, но мы работаем над документами с МЛС. Для этого нужно время.
Но мы надеемся, что в середине или к концу июля Лео будет готов играть. Это будет зависеть от того, когда он завершит всю работу с документами.
Ранее стало известно, кто стал новым главным тренером коллектива из Майами.
Но судя по отвергнутому предложению в Азии...Месси теперь как минимум будет принадлежать полуостров Флорида....
Но судя по отвергнутому предложению в Азии...Месси теперь как минимум будет принадлежать полуостров Флорида....