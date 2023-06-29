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Директор клуба «Интер Майами»: «Условия сотрудничества с Месси согласованы»

вчера, 22:56

Спортивный директор клуба «Интер Майами» Крис Хендерсон высказался о ситуации с контрактом нападающего Лионеля Месси.

Условия сотрудничества с Месси согласованы, но мы работаем над документами с МЛС. Для этого нужно время.

Но мы надеемся, что в середине или к концу июля Лео будет готов играть. Это будет зависеть от того, когда он завершит всю работу с документами.

Ранее стало известно, кто стал новым главным тренером коллектива из Майами.

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:07
Идет утряска всяких документов!
Glosser
Glosser
сегодня в 05:43
Теперь можно и на курорте поиграть не напрягаясь.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 02:33
Документов много....
Но судя по отвергнутому предложению в Азии...Месси теперь как минимум будет принадлежать полуостров Флорида....
efvshb74tuwe
efvshb74tuwe
сегодня в 02:09
Главное, чтобы аппетиты алчного папы были удовлетворены
Baggio R.
Baggio R. ответ Шишанутый (раскрыть)
сегодня в 00:59
Как это девятикратный чемпион СА не был "чемпеоном"?
Шишанутый
Шишанутый ответ Baggio R. (раскрыть)
сегодня в 00:56
Он и до Роналду чемпеоном не был.
Baggio R.
Baggio R. ответ Шишанутый (раскрыть)
сегодня в 00:51
Наср - чемпион? Ну-ну)
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 00:18
Гном уже весь ваш клуб под себя подмял. Не успел еще не одного матча сыграть а уже поменял тренера на своего физрука которого везде за собой таскает, в Аргентине, в Барселоне и везде он провалился. Гном доведет ваш клуб до краха. Еще пожелеете о нем!!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 23:49
Надо понимать шанс рвануть к саудитам остается, но этот маневр естественно поднимет планку гонорара на рекордную высоту!?
Elliada
Elliada
вчера в 23:31
Для Месси МЛС в срочном порядке всё сделает. Дебют состоится, как и планировалось
Гость
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