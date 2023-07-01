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ГлавнаяНовостиМенеджеры и менеджментРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Аршавин останется в «Зените»

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gjrnb224nppe
gjrnb224nppe
сегодня в 07:38
Андрюха работник незаменимый, а по нему и не скажешь
ДСА
ДСА
сегодня в 07:32
Работу такого уровня трудно найти, пришлось договариваться по хорошему. Другой вариант - на биржу труда.
Rupertt
Rupertt
сегодня в 05:45
Ну это одна из главных новостей футбола, слава богу остаётся Андрей.
yv5sy4bdyrqe
yv5sy4bdyrqe
сегодня в 03:15
Слухи остались слухами, утки утками, а чипсы чипсами.
7j9m8wcynpxj
7j9m8wcynpxj
сегодня в 03:01
Мы ожидаем что-то с Вами,
Но нет чудесней ничего,
Должности зама и рекламы
Для состоянья твоего.

Легионеры там любые
Исчезнут все до одного,
Они ведь нам почти родные,
Паспорт не хуже твоего.

Не тебя сверху что-то льëтся,
Но ты не видишь никого?
Бакланы прячутся от солнца
Под крышей дома своего.

Мир полон лиг и кубков разных,
Но РПЛ милей всего.
И так прекрасно возвышаться
В таблице чемпа своего.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:32

Сейчас любимая Андрюхина песня...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 00:19
Это очень хорошо. А слухи всегда будут ходить...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:14
Андрюшка присосался к Зенитовской сиське, не оторвать!
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