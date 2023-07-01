Аршавин останется в «Зените»

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивной работе Андрей Аршавин останется в клубе из Санкт-Петербурга. Он дал комментарий по теме:
Слухи остались слухами. Я остаюсь в «Зените».
Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивной работе Андрей Аршавин останется в клубе из Санкт-Петербурга. Он дал комментарий по теме:
Слухи остались слухами. Я остаюсь в «Зените».
Но нет чудесней ничего,
Должности зама и рекламы
Для состоянья твоего.
Легионеры там любые
Исчезнут все до одного,
Они ведь нам почти родные,
Паспорт не хуже твоего.
Не тебя сверху что-то льëтся,
Но ты не видишь никого?
Бакланы прячутся от солнца
Под крышей дома своего.
Мир полон лиг и кубков разных,
Но РПЛ милей всего.
И так прекрасно возвышаться
В таблице чемпа своего.
Но нет чудесней ничего,
Должности зама и рекламы
Для состоянья твоего.
Легионеры там любые
Исчезнут все до одного,
Они ведь нам почти родные,
Паспорт не хуже твоего.
Не тебя сверху что-то льëтся,
Но ты не видишь никого?
Бакланы прячутся от солнца
Под крышей дома своего.
Мир полон лиг и кубков разных,
Но РПЛ милей всего.
И так прекрасно возвышаться
В таблице чемпа своего.
Сейчас любимая Андрюхина песня...
Сейчас любимая Андрюхина песня...