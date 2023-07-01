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Потенциальный владелец МЮ получил репутацию непростого переговорщика

вчера, 11:44

Английская пресса попыталась дать характеристику катарскому шейху Джассиму Бин Хамаду Аль-Тани, который в ближайшее время с большой долей вероятности может стать новым владельцем «Манчестер Юнайтед».

Отмечается, что во время переговоров о покупке МЮ шейх вел себя необычно, делал порой противоречивые заявления и в целом выглядел человеком, поведение которого предугадать невозможно. При этом, однако, он быстро входил в курс дела и начинал задавать грамотные вопросы.

Также он запомнился переговорщикам тем, что прямо во время встречи мог начать раскуривать сигару. Предположительно, таким образом он выражал свое безразличие к происходящему, когда ему становился неинтересен предмет обсуждения.

Сделка по продаже МЮ пока еще далека от завершения, помимо Аль-Тани, претендентом на покупку клуба является бизнесмен Джим Рэтклифф.

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Все комментарии
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 19:48, ред.
Предположительно, таким образом он выражал свое безразличие к происходящему, когда ему становился неинтересен предмет обсуждения.

Прям как покупатель в супермаркете который не обращает внимание на акционные товары )
marut
marut
вчера в 13:16
Удивительно то что он вообще курит именно сигару... не особо это принято на востоке
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:08
Восток дело тонкое...)
По сигаре.... Да просто захотел покурить или выкурить переговорщиков, некурящих)
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:51
На Востоке всегда умели грамотно торговаться.
Ванечка
Ванечка
вчера в 11:48
Покупателю, который может себе позволить приобрести МЮ в рот не заглядывают...
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