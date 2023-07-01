Потенциальный владелец МЮ получил репутацию непростого переговорщика

1688201070

вчера, 11:44

Английская пресса попыталась дать характеристику катарскому шейху Джассиму Бин Хамаду Аль-Тани, который в ближайшее время с большой долей вероятности может стать новым владельцем «Манчестер Юнайтед».

Отмечается, что во время переговоров о покупке МЮ шейх вел себя необычно, делал порой противоречивые заявления и в целом выглядел человеком, поведение которого предугадать невозможно. При этом, однако, он быстро входил в курс дела и начинал задавать грамотные вопросы.

Также он запомнился переговорщикам тем, что прямо во время встречи мог начать раскуривать сигару. Предположительно, таким образом он выражал свое безразличие к происходящему, когда ему становился неинтересен предмет обсуждения.