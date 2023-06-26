Рой Ходжсон продолжит работать на посту главного тренера «Кристал Пэлас»

Рой Ходжсон останется на посту главного тренера «Кристал Пэлас» в следующем сезоне.
Специалист возглавил «орлов» в марте, изначально предполагалось, что по окончании прошлого розыгрыша АПЛ он покинет команду.
Сообщается, что рулевой достиг устной договоренности с руководством лондонцев о продолжении сотрудничества еще на один год. Боссы клуба рассматривали варианты с приглашением Грэма Поттера или Паулу Фонсеки для долгосрочной работы, но популярность и авторитет Ходжсона заставили их изменить свое решение.
PS Теперь в АПЛ есть самый старый тренер, а то Мойес шутил, что он мол самый древний и надо позвать Реднаппа или Ходжсона........ вот один уже в строю.
PS Теперь в АПЛ есть самый старый тренер, а то Мойес шутил, что он мол самый древний и надо позвать Реднаппа или Ходжсона........ вот один уже в строю.