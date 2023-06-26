Рой Ходжсон продолжит работать на посту главного тренера «Кристал Пэлас»

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вчера, 19:54

останется на посту главного тренера «Кристал Пэлас» в следующем сезоне.

Специалист возглавил «орлов» в марте, изначально предполагалось, что по окончании прошлого розыгрыша АПЛ он покинет команду.

Сообщается, что рулевой достиг устной договоренности с руководством лондонцев о продолжении сотрудничества еще на один год. Боссы клуба рассматривали варианты с приглашением Грэма Поттера или Паулу Фонсеки для долгосрочной работы, но популярность и авторитет Ходжсона заставили их изменить свое решение.