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Рой Ходжсон продолжит работать на посту главного тренера «Кристал Пэлас»

вчера, 19:54

Рой Ходжсон останется на посту главного тренера «Кристал Пэлас» в следующем сезоне.

Специалист возглавил «орлов» в марте, изначально предполагалось, что по окончании прошлого розыгрыша АПЛ он покинет команду.

Сообщается, что рулевой достиг устной договоренности с руководством лондонцев о продолжении сотрудничества еще на один год. Боссы клуба рассматривали варианты с приглашением Грэма Поттера или Паулу Фонсеки для долгосрочной работы, но популярность и авторитет Ходжсона заставили их изменить свое решение.

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Шуnя771
Шуnя771
вчера в 23:18
Это тот случай когда старый конь и пашет и борозду не портит!
DXTK
DXTK
вчера в 22:58, ред.
Дед на старость лет оказался хоть кому то нужен в Англии а были времена когда Ходжсон имел репутацию персоны нон-грате, тренируя часто за рубежом, а в АПЛ никому не был нужен. Вот подобным клубам как Пэлас, Фулхем, ВБА он идеально подходит, но вот в Топовых проектах проваливается Блэкберн, Ливерпуль и сб. Англия.

PS Теперь в АПЛ есть самый старый тренер, а то Мойес шутил, что он мол самый древний и надо позвать Реднаппа или Ходжсона........ вот один уже в строю.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 20:34
Зачем брать других?
Гость
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